Est-ce que Big Brother est derrière le masque médical? Bill Gates cofinance la recherche sud-coréenne sur les méthodes de quarantaine de nouvelle génération

Bill Gates a prévu une autre épidémie dans 20 ans, peut-être avant ? Les masques, les tests, les vaccins les médicaments, les aliments ou tout autre moyen seront-ils contaminés de virus et/ou de puces ultra-meurtriers dans l’avenir ?

Bill Gates fait la promotion des objectifs de développement durable à Tokyo. © Reuters / Toru Hanai / © Reuters / Kim Hong-Ji

La plus grande entreprise de télécommunications de Corée du Sud s’associe à Bill Gates pour développer des méthodes de quarantaine de nouvelle génération. Le projet de 10 millions de dollars pourrait susciter des pensées inconfortables chez ceux qui soupçonnent le milliardaire d’avoir un programme sinistre.

KT, le géant multinational basé à Seongnam, prévoit d’utiliser son expertise et son accès aux données de communication pour identifier rapidement et prédire la propagation des maladies infectieuses. Les smartphones peuvent être utilisés, par exemple, pour mesurer la température corporelle avec un capteur et collecter d’autres symptômes chez un utilisateur. Et les données de géolocalisation permettent de surveiller la migration des personnes et de leurs contacts.

Au cours des trois prochaines années, la société souhaite développer des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle qui transformeront ces données brutes en un système qui donnerait une alerte précoce sur une épidémie en cours. KT veut également un modèle informatique pour prédire la propagation d’une infection. Le coût de la recherche, intitulée «Une étude de surveillance de prochaine génération pour la préparation aux épidémies», est de 12 milliards de wons (9,7 millions de dollars) et la moitié sera couverte par la Fondation Bill & Melinda Gates, a annoncé dimanche KT.

La collaboration a été envisagée pour la première fois en 2018 et sérieusement négociée depuis avril de l’année dernière, selon les médias coréens. La fondation Gates aurait manifesté un intérêt particulier pour la recherche car la Corée du Sud a une forte pénétration des smartphones 5G et l’infrastructure déjà en place pour permettre la collecte de grandes quantités de données à travers eux.

«L’utilisation de la technologie mobile et de capteurs, associée à une analyse intelligente des données, peut aider à relever certains des défis auxquels les pays sont confrontés dans une réponse rapide et efficace aux flambées de maladies», a déclaré Andrew Trister, directeur adjoint du programme de santé mondiale à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Bill et Melinda Gates sont connus pour être des ardents défenseurs de dépenser plus de ressources pour se préparer aux épidémies. Tous deux ont félicité la Corée du Sud pour sa réponse à la pandémie de Covid-19 en cours.

Cependant, certains ne peuvent s’empêcher de voir des nuances sinistres au-delà de la philanthropie. La semaine dernière, un député italien a prononcé un discours farouche au Parlement, appelant à l’arrestation de Bill Gates. Sara Cunial a accusé le milliardaire d’avoir orchestré des «plans de contrôle dictatorial sur la politique mondiale» et d’utiliser la situation actuelle pour les faire avancer.

[Le coronavirus de la maladie COVID-19 se dessinant de plus en plus être artificiel, des indications rendent possible d’imaginer avec une très forte probabilité (99 %) lesquels (le réseau) seraient derrière sa création par manipulation du coronavirus en laboratoire d’armes biologiques (virologiques). Il reste néanmoins une très faible incertitude. La propagation a été faite soit volontairement en suivant des plans établis dans le plus grand secret, soit intentionnellement. Si ce n’était pas volontaire Nous pensons que dans les jours, les années ou les décennies à venir, le relâchement de virus artificiel ou renforcés artificiellement hyper-mortels vont se multiplier. Bill Gates a même prévu que la prochaine sera dans 20 ans. Or ce nombre d’années correspond le temps nécessaire pour qu’une recherche dans le domaine biotechnologique ou pharmacologique pour mettre au point un produit fiable, après avoir franchi plusieurs étapes. JDDM – MIRASTNEWS].

Ce point de vue n’est certes pas répandu, bien que les difficultés des fermetures de Covid-19 semblent alimenter toutes sortes de réflexions de type «relier les points ». La technologie 5G a gagné une place parmi les théories du complot contre les coronavirus qui ont même conduit à plusieurs attaques de vandalisme signalées contre des tours mobiles au Royaume-Uni.

L’investissement réalisé par la Fondation Bill & Melinda Gates dans le programme sud-coréen de surveillance de la santé publique peut soulever des préoccupations légitimes concernant la confidentialité et la sécurité des données médicales personnelles.

Traduction, Titre 2 et commentaires intégrés : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse Stratégique et en Intelligence économique et globale

Source : RT

KENNEDY: Bill Gates, le pousseur des fausses nouvelles, contrôle le vérificateur des faits et la ligne politique sur les vaccins

#BillGates est le plus grand producteur de vaccins au monde et le plus grand donateur de #OMS et de la #Fondation CDC. Ces agences vendent maintenant des armes pour son empire vaccinal.

En janvier 2019, #Gates a demandé à l’OMS de déclarer que «l’hésitation au vaccin «était la principale» menace mondiale pour la santé» (avec Ebola, le cancer, la guerre et les agents pathogènes résistants aux médicaments), signalant une Ruée vers l’Or #Pharma à l’échelle mondiale pour rendre les vaccins obligatoires pour tous.

Gates a maximisé ses dons au PAC du président du comité du renseignement, Adam Schiff.

En février 2019, Schiff a écrit à Facebook, Google, Amazon et Pinterest pour leur demander de censurer la «désinformation vaccinale», un terme signifiant tout scepticisme envers les déclarations du gouvernement et de l’industrie concernant la sécurité ou l’efficacité des vaccins, qu’elles soient vraies ou non. Schiff a écrit:

«Les vaccins sont à la fois efficaces et sûrs», « Il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins provoquent une maladie mortelle ou invalidante. »

C’était de la désinformation. Un an plus tôt, Schiff a poussé un projet de loi pour augmenter le budget administratif de la Cour des vaccins à 11 200 000 $ pour réduire les arriérés de blessures dues aux vaccins. Le tribunal avait déjà déboursé 4 milliards de dollars pour des décès dus à des vaccins et des incapacités.

Facebook et Pinterest ont déclaré qu’ils s’appuieront sur l’OMS et le CDC de Gates pour dire quelles déclarations en ligne sont «de la désinformation ou des canulars». Facebook et Google ont engagé «FactChecker» (Politifact) pour censurer la désinformation des vaccins.

La Fondation Gates est le plus grand bailleur de fonds de «FactChecker».

Dans son article, « Fact Checker, a Propaganda Device », conclut le journaliste d’investigation #jeremyhammond Jeremy Hammond,

« Facebook est coupable d’avoir mal informé ses utilisateurs sur la sécurité des vaccins. » « Ils n’ont aucun problème avec les mensonges sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, à condition que cela vise à persuader les parents de vacciner leurs enfants. »

Le 4 mai 2017, FactChecker a déclaré fausse la déclaration de Del Bigtree: «Les vaccins comprennent l’aluminium et le mercure, qui sont des neurotoxines, et les vaccins provoquent une encéphalopathie.»

FactChecker a expliqué,

« Les données actuelles montrent que les vaccins sont sûrs et ne provoquent pas de toxicité ou d’encéphalopathie. »

[Bonjour, voulez-vous vous faire vacciner, alors confiez-nous la mission de choisir le vôtre au hasard dans le lot pour que vous montriez l’exemple – MIRASTNEWS.

Les notices du fabricant révèlent que de nombreux vaccins contiennent de l’aluminium et du mercure et provoquent une encéphalopathie.

Enfin, des cadeaux massifs à #NPR et #PBS achètent une couverture vax biaisée de Gates dans les médias publics #highwire

