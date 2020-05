La Chine appelle à un audit mondial de la réponse à la pandémie

© Sputnik / Mikhail Klimentyev

La Chine appelle à un examen complet de la réponse mondiale à la pandémie après avoir vaincu Covid-19. Le président chinois Xi Jinping l’a déclaré lundi à l’ouverture de la 73e Assemblée générale des soins de santé à Genève.

«Le Coronavirus sera définitivement combattu. Cependant, ce type d’urgence promet de ne pas être le dernier. Il est nécessaire d’améliorer le système de santé mondial, d’améliorer la réactivité aux urgences de santé publique et de créer des centres de réserve pour les agents anti-épidémiques mondiaux et régionaux. Nous préconisons une évaluation complète de la réponse mondiale à la pandémie pour généraliser les expériences et combler les lacunes après que l’épidémie sera sous contrôle dans le monde entier», a déclaré Xi Jinping.

Selon lui, un tel contrôle devrait être effectué sous les auspices de l’OMS.

[C’est déjà une avancée. Il faudrait également envisager une enquête mondiale sur l’origine de l’épidémie due au coronavirus COVID-19 ? Cela supposerait que soient passés au peigne fin tous les laboratoires susceptibles de créer ces types de super-virus hyper-mortels par manipulation d’ingénierie génétique, dont Wuhan, Fort Derick et d’autres sous le collimateur de la suspicion. Car si la propagation du virus a été accidentelle la communauté internationale en tirerait des leçons et prendrait des mesures pour rectifier le tir; mais si elle est criminelle et que rien n’est fait pour le découvrir alors les jours, les années ou les décennies avenir verront encore apparaître d’autres super-virus meurtriers à caractère génocidaire, encore plus mortels que les précédents fomentés dans l’ombre du secret, étant donné que les auteurs détiennent désormais la clé de ces avancées. – MIRASTNEWS].

ek/mt/sna

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

Traduction et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News