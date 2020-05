Des scientifiques chinois vantent qu’un nouveau médicament est capable de stopper potentiellement la pandémie de COVID-19 «sans vaccin»

L’épidémie de COVID-19 est apparue pour la première fois dans la province chinoise du Hubei fin 2019, avant de se propager à travers le monde pour devenir une pandémie et déclencher une course internationale contre la montre pour développer des traitements et des vaccins.

© AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI

Un médicament actuellement en cours de test dans un laboratoire chinois a été présenté par un groupe de scientifiques comme potentiellement en mesure de mettre fin à l’épidémie de COVID-19, qui est apparue pour la première fois à Wuhan en Chine l’année dernière avant d’évoluer vers une pandémie mondiale, a rapporté l’AFP.

Dans une recherche publiée dimanche dans la revue scientifique Cell, les scientifiques auraient affirmé que le médicament développé à l’Université de Pékin en Chine pourrait produire un effet à deux volets, à la fois raccourcir le temps de récupération pour les personnes infectées par la maladie respiratoire et fournir une immunité à court terme contre le virus.

© AP Photo / HECTOR RETAMAL (FICHIERS) Cette photo prise le 17 avril 2020 montre une vue aérienne du laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan dans la province centrale du Hubei en Chine

Le médicament a été couronné de succès au stade des tests sur les animaux, a confirmé Sunney Xie, directeur du Centre d’innovation avancée de Pékin pour la génomique de l’université.

« Lorsque nous avons injecté des anticorps neutralisants à des souris infectées, après cinq jours, la charge virale a été réduite d’un facteur 2 500. Cela signifie que ce médicament potentiel a (a) un effet thérapeutique », a déclaré Xie.

Anticorps neutralisants

Dans son travail, l’équipe de Xie avait isolé 14 anticorps neutralisants du sang de 60 patients récupérés.

Ces anticorps sont généralement produits par le système immunitaire humain comme une barrière pour empêcher le virus d’infecter une personne, et leur utilisation, selon l’équipe, offre un « remède » potentiel pour la maladie.

Dans une autre aubaine, le nouveau médicament pourrait offrir une protection à court terme contre le coronavirus, car la recherche a montré que les souris résistaient à l’infection si l’anticorps neutralisant était injecté.

Alors que les essais en cours ont montré que la période de protection des travailleurs médicaux pouvait potentiellement durer quelques semaines, Xie a exprimé l’espoir que de nouvelles études pourraient l’étendre à plusieurs mois.

© REUTERS / Carl Recine Des scientifiques sont vus travailler chez Cobra Biologics, ils travaillent sur un vaccin potentiel pour le COVID-19, à la suite de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Keele, Grande-Bretagne, le 30 avril 2020

Les anticorps neutralisés ont le potentiel de former la base d’un médicament spécialisé pour éradiquer la pandémie de coronavirus », a déclaré le scientifique.

« Notre expertise est la génomique unicellulaire plutôt que l’immunologie ou la virologie. Lorsque nous avons réalisé que l’approche génomique unicellulaire pouvait effectivement trouver l’anticorps neutralisant, nous étions ravis », a déclaré Xie.

Les médicaments basés sur l’utilisation d’anticorps ont déjà réussi à traiter des virus tels que le VIH, Ebola et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Comme le monde n’a épargné ni temps ni argent dans l’effort mondial pour développer un vaccin ou un traitement efficace contre le virus COVID-19, Xie a été cité comme disant que son équipe travaillait « jour et nuit » à la recherche d’une percée.

Sunney Xie a ajouté que le médicament pourrait être prêt plus tard dans l’année, à temps pour toute deuxième vague possible du virus, tandis que le processus de développement d’un vaccin est plus exigeant.

© AP Photo / Ted S. Warren Le pharmacien Michael Witte porte des gants épais alors qu’il ouvre un emballage congelé du vaccin potentiel contre le COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, le premier jour d’un essai clinique de première étape sur l’innocuité, lundi 16 mars 2020

Le scientifique a révélé que la planification d’un essai clinique était déjà en cours et se déroulerait probablement en Australie et ailleurs.

« Nous pourrions arrêter la pandémie avec un médicament efficace, même sans vaccin », a déclaré Xie.

Évoquant les avantages potentiels de l’utilisation du plasma d’individus récupérés pour renforcer les défenses de l’organisme contre le virus, Xie a déclaré que plus de 700 patients avaient reçu cette thérapie en Chine, montrant « de très bons effets thérapeutiques ».

« Cependant, il (plasma) est limité dans l’offre », a déclaré Xie.

La nouvelle survient alors que les autorités sanitaires chinoises ont annoncé la semaine dernière que le pays possédait cinq vaccins contre le coronavirus potentiels au stade de l’essai chez l’homme, sans aucun «effet indésirable majeur» signalé parmi les 2 575 volontaires participant aux tests de phase deux.

Zeng Yixin, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, a été cité par le Japan Times comme disant:

«Selon le plan, si tout se passe bien, les projets ci-dessus achèveront la deuxième phase des essais cliniques en juillet de cette année.»

Plus de 100 vaccins pour COVID-19 sont en cours d’élaboration dans le monde, plusieurs sociétés et organisations aux États-Unis d’Amérique et dans le monde testant des vaccins potentiels chez l’homme, dont Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, et l’Université d’Oxford en coopération avec AstraZeneca.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News