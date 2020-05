Le coronavirus-2 du SRAS modifie le métabolisme du sucre cellulaire et stimule la production d’ARN. Les chercheurs de Francfort ont pu le montrer dans la culture cellulaire, mais ils ont également rencontré deux candidats-médicaments prometteurs. Sputnik a parlé à l’un des chercheurs, le biochimiste Christian Münch, de ce travail.

Dans le traitement des cas graves de Covid 19, les hôpitaux ont jusqu’à présent suivi le schéma «essai et erreur». Les candidats-médicaments ont été sélectionnés parce qu’ils étaient bien reçus par d’autres virus ou parce que les rapports des cliniques indiquaient qu’ils avaient réussi. Mais les processus dans la cellule hôte infectée n’étaient pas en arrière-plan lors de la prise de ces décisions, car au début, le coronavirus-2 du SRAS n’était tout simplement pas suffisamment connu.

Maintenant, deux groupes de recherche en virologie et en biochimie à la Clinique universitaire de Francfort-sur-le-Main ont compensé ce résidu et ont examiné de plus près l’infestation du virus dans la culture cellulaire et les changements qu’il entraîne dans la cellule. Sur cette base, ils sont tombés sur deux candidats-médicaments et ont essentiellement créé une base pour rechercher des médicaments prometteurs dans l’immense quantité de médicaments possibles. Sputnik a parlé à l’un des chercheurs, Christian Münch, des investigations. Münch dirige le groupe de recherche en biochimie de l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main.

– Monsieur Münch, vous avez examiné le coronavirus-2 du SRAS en culture cellulaire à l’hôpital universitaire de Francfort et examiné de près les changements qui se produisent dans la cellule. Comment et quels processus le SARS Coronavirus-2 change-t-il dans la cellule?

– Ils sont différents. Nous avons découvert cinq interfaces dans la cellule qui changent. D’un point de vue médical en termes de thérapie, deux sont les plus intéressants: premièrement, il y a des changements dans le métabolisme du sucre (note: éditeur: métabolisme cellulaire), et deuxièmement, dans les processus qui sont nécessaires pour reproduire la constitution génétique du virus (note Rédaction: production de masse d’ARN viral).

– Vous avez maintenant utilisé une méthode très spéciale pour observer ces processus. Comment fonctionne cette méthode et que peut-elle lire à partir d’événements cellulaires? Comment pouvez-vous regarder le métabolisme cellulaire avec autant de détails?

– La méthode est appelée spectrométrie de masse et peut être utilisée pour détecter des changements dans la quantité de protéines. En particulier, nous avons développé une méthode appelée « mePROD » avec laquelle nous pouvons étudier la synthèse et la production de protéines afin de pouvoir déterminer exactement où se produisent les changements.

– Pouvez-vous expliquer aux profanes comment fonctionne cette procédure? Les cellules sont-elles prélevées à différents stades de l’attaque, dissoutes puis analysées? Ou les cellules restent-elles en vie?

– Nous prenons une culture cellulaire, une culture dans la boîte de Pétri, puis l’infectons avec SARS-CoV-2. Aux moments qui nous intéressent, vous pouvez alors prélever les cellules, les briser, purifier les protéines puis les analyser.

– Cette observation a une utilité pratique directe. Ils ont pu réduire les candidats médicaments en lien avec les deux processus particulièrement affectés et intéressants dans la cellule. Quels sont les ingrédients actifs qu’ils ont identifiés, où commencent-ils et qu’est-ce que cela signifie en général pour la recherche actuelle d’ingrédients actifs?

– En général, nous avons essayé de collecter des données sur la base desquelles nous pouvons trouver des points de départ pour la thérapie. Ce que nous y avons trouvé est principalement de la ribavirine, qui empêche la prolifération du matériel génétique dans la cellule et qui est maintenant également utilisée dans les études cliniques au Canada. Un deuxième ingrédient d’intérêt est impliqué dans le métabolisme du sucre et empêche les cellules d’utiliser du sucre pour produire de l’énergie, et bien sûr cette énergie est nécessaire pour que le virus se propage à travers la cellule. Cela a maintenant été repris par une autre entreprise qui a déjà eu des études et des tests pour le cancer et veut maintenant le tester pour Covid-19.

– À quoi la ribavirine a-t-elle été conçue?

– La ribavirine a été développée comme antiviral et est déjà utilisée pour traiter les virus, en particulier l’hépatite chronique C. L’autre est une substance appelée 2-désoxy-glucose, qui est là pour empêcher le métabolisme du sucre. Il a été utilisé dans le traitement du cancer. Actuellement, des substances un peu plus stables et plus faciles à utiliser sont testées.

– Comment les profils d’effets secondaires de ces deux substances actives sont-ils examinés?

– La ribavirine est approuvée, est déjà utilisée. En principe, il a les effets secondaires spécifiés dans la même mesure. Ce qui est intéressant: il est principalement utilisé dans le traitement de l’hépatite C chronique, c’est donc une durée d’utilisation plus longue. Covid-19 serait plutôt des patients très aigus qui sont très symptomatiques, qui viennent peut-être d’arriver à l’hôpital – qu’il existe des options thérapeutiques qui sont alors probablement beaucoup plus courtes que ce qui est parfois nécessaire avec l’hépatite C est.

– Une question sur le type de cellule. Vous avez utilisé des cellules intestinales. Peu importe le type de cellule que vous prenez ou les examens sont-ils représentatifs de chaque cellule du corps?

– La réponse ici est oui et non: il y aura certainement des différences. Au début, il était important de trouver des cellules qui peuvent être facilement infectées. Avec la plupart, ce n’est en fait pas possible. Nous avons essayé de mettre en place un modèle rapide. Nous avons déjà utilisé d’autres types de cellules et essayons de valider cela. Cela fonctionne très bien, mais bien sûr – et cela a du sens – il y aura des différences dans le corps, selon que les poumons sont infectés ou selon l’intestin, les reins, le cœur ou un autre organe.

– Une question sur le type de virus. Vous avez utilisé des virus de rapatriés de Wuhan. On sait que le coronavirus-2 du SRAS s’est maintenant divisé en plusieurs souches, qui n’affectent probablement pas les processus cellulaires d’une manière si différente. Devez-vous encore expérimenter les différentes souches dans les cultures cellulaires ou les résultats peuvent-ils leur être transférés?

– Ce sont exactement les études que nous voulons faire en ce moment. Il n’y a tout simplement pas encore autant de données pour comparer réellement différentes souches entre elles. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes infectées, cela signifie qu’il y a beaucoup d’échantillons qui sont théoriquement au moins disponibles. Mais nous avons encore besoin d’un peu plus pour faire des recherches ici.

– Que signifie ce résultat en termes de recherche actuelle d’ingrédients actifs, qui lui-même semble un peu fortuit. Vous regardez ce que vous pouvez essayer ou ce qui s’est avéré efficace quelque part dans le monde.

– Je suis chercheur et biologiste de base et pour nous, il est vraiment très important de créer des données. Que nous avons un modèle de test avec lequel nous pouvons savoir: Quels sont les points de départ? Que nous pouvons ensuite le tester et le pousser plus loin avant d’essayer ou d’espérer l’apporter à la clinique. Je pense que c’est un meilleur endroit pour commencer que d’essayer. Mais il faut aussi dire: au plus fort de la crise, ces données n’étaient pas encore disponibles et finalement, il fallait essayer d’avoir des options. Mais bien sûr, cela peut être négatif pour le patient car il reçoit un traitement qui ne fonctionne pas ou, dans le pire des cas, peut avoir des effets secondaires.

– Vous avez déjà entamé des études cliniques avec vos résultats de recherche. Souhaitez-vous remarquer autre chose?

– Nous l’avons testé dans des cellules. À partir de là, il n’est pas encore possible de déterminer si c’est vraiment un point de départ sensé pour le patient. Cela doit être fait dans les études cliniques et nous sommes simplement très heureux qu’il ait été repris, soit actuellement testé et nous sommes également très optimistes et espérons qu’il y aura des résultats positifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ