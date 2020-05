Et si celui-ci contenait les mêmes ingrédients que celui de Bill Gates et compagnie ? – Le président chinois Xi prévoit de livrer le vaccin Corona dans le monde

Source: AFP

Nécessité d’une Organisation africaine de la santé (OAS) – scientifiquement irréprochable

Alors que les entreprises occidentales espèrent un nez d’or d’un vaccin corona, le président chinois Xi Jinping a promis de rendre le vaccin disponible en tant que bien public mondial. Il a appelé les États à s’unir contre la pandémie.

Le président chinois Xi Jinping a annoncé lundi des mesures concrètes pour renforcer la lutte mondiale contre l’épidémie de corona, notamment la fourniture d’une aide internationale et la fourniture d’un futur vaccin corona en tant que « bien public » dès qu’il sera disponible. Xi Jinping a fait cette annonce lors d’un discours par liaison vidéo lors de la 73ème réunion des États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a rapporté l’agence de presse chinoise Xinhua.

La Chine fournira 2 milliards de dollars sur deux ans pour soutenir la réponse à COVID-19 et le développement économique et social dans les pays touchés, en particulier les pays en développement « , a déclaré M. Xi.

La Chine travaillera avec les Nations Unies pour établir un approvisionnement mondial en aide humanitaire et une plaque tournante dans le pays pour maintenir les opérations de la chaîne d’approvisionnement malgré la pandémie et pour promouvoir des « couloirs verts » pour le transport rapide et le dédouanement, a-t-il déclaré.

Il établira également un mécanisme de coopération pour ses hôpitaux afin de s’associer à 30 hôpitaux africains et de prendre de nouvelles mesures pour aider le continent à accroître sa capacité de prévention et de contrôle des maladies, a déclaré M. Xi.

Le développement et l’utilisation des vaccins corona en Chine, s’ils sont disponibles, deviendront un bien public mondial », a déclaré le président chinois. » Ce sera la contribution de la Chine à garantir l’accessibilité et l’accessibilité des vaccins dans les pays en développement », a-t-il ajouté. .

En outre, le pays travaillera avec d’autres membres du G20 pour mettre en œuvre l’initiative de suspension de la dette des pays les plus pauvres, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine est également prête à travailler avec la communauté internationale pour aider les plus exposés au risque d’endettement. Soutenir encore mieux les pays afin qu’ils puissent surmonter les difficultés actuelles.

La Chine défend la vision de construire une communauté avec un avenir commun pour l’humanité « , a déclaré M. Xi. Il a également déclaré que la Chine considérait que c’était sa responsabilité, non seulement la vie et la santé de ses propres citoyens, mais également assurer la santé publique mondiale.

La Chine a toujours agi avec ouverture, transparence et responsabilité dans la lutte contre COVID-19, a déclaré M. Xi. Le pays a « fait tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir et aider les pays dans le besoin ».

Déterminant que «rien dans le monde n’a plus de valeur que la vie des gens», Xi a exhorté tous les pays à donner la priorité aux gens et à faire tout leur possible pour contrôler et traiter le COVID-19.

Il a exprimé le soutien déterminé de la Chine à l’Organisation mondiale de la santé et a appelé la communauté internationale à intensifier le soutien politique et financier de l’OMS pour mobiliser des ressources pour lutter contre le virus dans le monde.

À ce stade crucial, le soutien de l’OMS signifie également la coopération internationale et la lutte pour sauver des vies », a déclaré M. Xi.

Il a appelé le monde à fournir plus de soutien matériel, technologique et humain aux pays africains.

La Chine soutient l’idée d’un examen complet de la réponse mondiale au COVID-19 après qu’il a été maîtrisé pour évaluer l’expérience et combler les lacunes », a déclaré Xi. « Ce travail devrait être basé sur la science et le professionnalisme, dirigé par l’OMS et être menée de manière objective et impartiale », a-t-il ajouté.

Il a également proposé de restaurer le développement économique et social et de renforcer la coopération internationale.

Xi a découvert que l’humanité était confrontée à la pire urgence sanitaire mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a déclaré:

La solidarité et la coopération sont un moyen sûr par lequel nous, les peuples du monde, pouvons vaincre ce nouveau virus corona.

Il a appelé la communauté internationale à travailler en tant qu’unité et à déployer des efforts concertés pour protéger la vie et la santé des personnes dans tous les pays, sécuriser la planète Terre et bâtir une communauté mondiale de la santé pour tous.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT