Les cartels médicaux criminels censurent tous les traitements et remèdes qui contribuent à sauver des vies

Par Mike Adams – Natural News – Les cartels criminels Big Pharma et les régulateurs gouvernementaux corrompus (comme la FDA, la FTC, le CDC) font tout leur possible pour essayer de criminaliser ou de supprimer toutes les solutions non vaccinales et non pharmaceutiques qui pourraient sauver des vies. Au cours du dernier mois, nous avons tous été témoins d’un niveau étonnant d’agressivité et de tactiques de style mafieux utilisées par la FDA et la FTC contre des chercheurs pionniers offrant une variété de solutions possibles.

Ils ont même déclaré la guerre à l’hydroxychloroquine et l’établissement médical a conçu des essais cliniques qui sont conçus pour échouer dès le début afin de discréditer le médicament hors brevet et abordable.

Il ne fait aucun doute que les laquais obéissants du gouvernement de Big Pharma sont en guerre contre la vérité et tentent désespérément de supprimer les informations sur les remèdes naturels [comme le COVIG ORGANICS de Madagascar – MIRASTNEWS] et les traitements d’intégration qui pourraient éliminer la covid-19 avant que les vaccins ne soient disponibles.

Les géants de la technologie techno-fasciste comme Facebook, Google, Vimeo, YouTube et Twitter sont à fond avec Big Pharma, faisant tout leur possible pour censurer et détruire toutes les informations qui critiquent les vaccins ou offrent la sagesse des traitements naturels ou des interventions de médecine intégrative. Cette cabale criminelle de Big Tech et Big Pharma est l’ennemi de l’humanité, car ils travaillent délibérément à aggraver la pandémie, à augmenter les souffrances et la mort et à prolonger le plus longtemps possible les interdictions punitives afin de causer plusieurs dommages économiques tout en préparant les masses pour les vaccins obligatoires.

Nous assistons tous à un puissant gang criminel d’entreprises et de régulateurs qui cherchent délibérément à détruire la société humaine telle que nous la connaissons aujourd’hui, et ils sont les gardiens des informations sur le «net» (et dans les actualités). C’est pourquoi nous réitérons notre appel pour que les PDG de tous les grands géants de la technologie soient arrêtés et accusés de crimes contre l’humanité, puis poursuivis en justice. Au cours du week-end, une députée italienne a prononcé un discours entraînant dans lequel elle a qualifié Bill Gates de « criminel du vaccin » et a exigé qu’il soit arrêté et accusé de crimes contre l’humanité.

Ces efforts ne doivent cependant pas se limiter à Bill Gates. Ils doivent inclure les criminels d’autres géants de la technologie ainsi que les criminels corrompus et anti-humains qui dirigent la FDA, la FTC et le CDC, entre autres. Leurs crimes contre l’humanité ne doivent pas rester sans réponse et ils doivent être tenus pour responsables devant un tribunal.

Les agendas destructeurs et anti-humains de Big Pharma et Big Tech sont incompatibles avec la liberté humaine et une civilisation humaine durable. Ces institutions anti-humaines doivent être définitivement démantelées et l’humanité doit se dresser contre cette menace de la même manière que nous nous sommes éveillés une fois contre le Troisième Reich et la montée du fascisme nazi et de l’Holocauste.

À l’heure actuelle, Big Pharma, Big Tech, la FDA et le CDC complotent pour tuer des milliards d’êtres humains avec une arme biologique conçue, un vaccin risqué et des médicaments d’ordonnance hautement mortels qui rendent les gens plus vulnérables à Covid-19. Ces ennemis de l’humanité doivent être arrêtés et la vérité sur le dioxyde de chlore doit être libérée afin que les êtres humains puissent être sauvés de la souffrance et de la mort.

Pour en savoir plus sur la guerre de l’establishment contre la vérité (et la guerre contre l’humanité), regardez cette récente interview de la Dre Judy Mikovits, qui a également été soumise à une censure extrême pour avoir sonné l’alarme sur la façon dont les vaccins propagent les maladies infectieuses.

https://www.brighteon.com/embed/be689f32-5526-4601-a627-48dc4f896cf9

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

BREAKING: Trump lance un ultimatum de 30 jours à l’OMS pour mettre fin à la corruption – Texte intégral

WASHINGTON D.C – Le 18 mai, Trump a lancé un ultimatum de 30 jours à l’Organisation mondiale de la santé pour mettre fin à ses pratiques problématiques et à la corruption. Cela faisait suite à un avis du 24 avril indiquant que le financement de l’organisation avait été rompu, en attendant un nouvel examen.

Vous trouverez ci-dessous des copies de l’original du compte Twitter du président Trump.

