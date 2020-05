Victimes admissibles? Les États-Unis d’Amérique perdent la guerre des coronavirus de façon considérable

Image d’archives

© REUTERS / Jonathan Ernst

Le nombre de morts de COVID-19 aux États-Unis d’Amérique (EUA) peut monter en flèche à 147 000 début août, selon les données de l’Institut de sanimétrie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington (IHME). Sputnik raconte pourquoi la situation épidémiologique aux États-Unis d’Amérique est si déplorable.

La prévision coïncide avec les nouvelles décevantes qui sont arrivées cette semaine des États-Unis d’Amérique. Là, le nombre d’infectés dépasse déjà 1,5 million de personnes, soit près de 0,5% des 331 millions d’habitants sont malades. Et le nombre augmente rapidement. Une autre indication pénible est le nombre de morts, qui a récemment atteint 90 000.

Selon des informations publiées par l’IHME le 12 mai, le nombre de décès quotidiens s’élève actuellement à plus de 1 563. Alors que les États-Unis d’Amérique quittent le pic de la pandémie, le nombre de décès quotidiens diminuera également et, début août, le nombre de décès quotidiens tombera à 125. Cependant, la chute de la courbe durera deux mois au cours desquels 60 000 personnes pourront mourir.

Dans sa récente interview avec CNN, le directeur de l’IHME, Christopher Murray, a déclaré que le nombre réel de personnes infectées peut continuer de croître car une partie considérable de la population des EUA ne respecte pas les règles de l’éloignement social et descend déjà dans la rue sans protection: certains ne portent même pas de masque.

Si les choses continuent comme ça, les calculs du nombre de personnes infectées et mortes peuvent être révisés à la hausse.

De plus, maintenant nous ne parlons que des cas d’infections enregistrés. En fait, le nombre de personnes souffrant de COVID-19 aux États-Unis d’Amérique est plus élevé et devrait augmenter considérablement. Selon les estimations de l’IHME, le nombre d’infections quotidiennes aux États-Unis est énorme: par exemple, le 6 mai, le nombre de cas enregistrés était de 25 991, alors que le nombre réel d’infections quotidiennes ce jour-là était probablement de 179 508.

Tous ces chiffres troublants sont le résultat de la politique à courte vue de l’administration Trump et des gouvernements des États. De plus, l’attitude irresponsable de nombreux citoyens a rendu le système de santé du pays nord-américain à la limite de ses capacités.

Les pertes possibles des États-Unis d’Amérique en raison de l’apparition du nouveau coronavirus semblent inacceptables pour beaucoup, mais pas tant pour l’administration Trump. Le président a déclaré le 30 mars que si son gouvernement parvient à maintenir le nombre de morts à 100 000, ce sera un « très bon travail ». Cependant, il y a déjà plus de 90 000 morts aux États-Unis d’Amérique et au début d’août, selon l’IHME, il y en aura beaucoup plus.

Que signifient les 147 000 morts possibles pour le pays?

Si nous comparons ce chiffre avec les victimes des EUA au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont estimées à 291 000 morts, nous verrons que les États-Unis d’Amérique ne peuvent perdre la moitié de ce dernier chiffre qu’en quelques mois, tandis que l’IIGM a causé toutes les victimes mentionnées en quelques années.

En d’autres termes, nous concluons que Washington connaît la pire crise du siècle dernier de son histoire.

Impasse

En même temps que les États des EUA sortent progressivement du régime de quarantaine, la situation épidémiologique ne s’améliore pas comme il se doit. Pour ce faire, le pays devra rester en quarantaine encore quelques semaines. Mais l’administration actuelle et une partie importante de la population du pays nord-américain sont plus préoccupés par la situation économique.

Ils sont déterminés à sacrifier des dizaines de milliers de vies pour stabiliser l’économie nationale.

Certes, la situation à laquelle Washington est confrontée est très difficile. Le taux de chômage a atteint 15% en avril dernier et maintenant le nombre de personnes sans emploi aux États-Unis d’Amérique dépasse les 36 millions de personnes. La tourmente que traverse le pays est comparable à celle de la Grande Dépression de 1930.

Les dommages à l’économie des EUA causés par l’épidémie de COVID-19 sont gigantesques, et beaucoup aux États-Unis d’Amérique considèrent les mesures restrictives comme le principal coupable de la crise actuelle. Ils plaident maintenant pour son annulation immédiate.

Dans ces conditions, la question se pose: laquelle vaut mieux? La vie ou bien-être social? De nombreux Américains sont dans une situation financière très difficile et en ont assez des restrictions. Ils sont prêts à risquer leur propre vie et choisissent de lever les restrictions.

Cependant, l’État qui devrait exercer un contrôle strict sur le respect de la quarantaine en cas de pandémie ne fait que se conformer aux souhaits des citoyens. L’administration Trump peut ne pas vouloir mettre les électeurs en colère parce que leur attitude en temps de crise peut déterminer le résultat des élections présidentielles qui se tiendront en novembre.

Le problème réside dans le fait que de nombreux États des EUA ont agi sans coordination et doivent maintenant faire face aux conséquences.

S’il y a des États qui ont décidé de lever les restrictions, il y a aussi des voix sensées qui préconisent de ne pas sacrifier des vies. L’une de ces voix est celle du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, qui a préconisé le 7 mai de ne pas tronquer la vie des citoyens pour la réouverture de l’économie de l’État.

Pendant ce temps, COVID-19 touche surtout les personnes les plus pauvres et les moins protégées. Parmi eux, la population afro-américaine et les personnes âgées. Jusqu’à présent, le gouvernement des EUA n’a pas réussi à les protéger et il ne semble pas que la situation s’améliorera dans les semaines à venir. On peut en déduire que cette population continuera de subir les effets néfastes de l’épidémie de coronavirus plus que les autres.

Il devient de plus en plus évident que les États-Unis d’Amérique n’étaient tout simplement pas préparés à la pandémie à grande échelle. Mais au lieu de faire face à une véritable catastrophe au niveau national, l’administration politique du pays recourt aujourd’hui à des accusations contre la Chine. Washington accuse Pékin d’être derrière la pandémie au lieu de reconnaître que ses mesures contre elle se sont avérées inefficaces.

Pour faire face au virus, aux États-Unis d’Amérique, à un rythme plus rapide, les autorités auraient dû convaincre la population qu’elles devaient cesser d’agir de manière irrationnelle et obéir aux règles imposées malgré toute adversité, mais elles ont échoué. Par conséquent, il est prévu que la réalité dépassera les estimations moyennes de l’IHME et que le pays plongera dans le chaos de la santé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News