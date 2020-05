Zoom Afrique du 19 mai 2020

Madagascar : la face cachée de la France?

Burkina Faso : l’intoxication contre l’armée se poursuit :

Au Burkina Faso alors que l’armée brille sur tous les fronts et que le peuple burkinabé exige le départ des forces colonialistes de son territoire, les projets de déstabilisation de l’armée se poursuivent.

Après l’intoxication des médias occidentaux concernant la mort des dizaines de civils par les forces de sécurités à Djibo, une information concernant la mort de 12 terroristes pendant leur détention à la gendarmerie de Tanwalbougou fait le numéro un des médias mainstream.

Ce mardi 19 mai RFI publie une nouvelle information à ce sujet :

« Pour le collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés, il n’y a pas de doute, les 12 personnes ont été tout simplement exécutées sous le couvert d’une lutte contre le terrorisme. Après des recherches, c’est à la morgue de la ville de Fada que le député Aziz Diallo a découvert le corps sans vie de son cousin. »

« Il a été froidement exécuté d’une balle dans la tête. Je n’ai pas ouvert les autres sacs pour dire s’ils ont tous été abattus de la même manière. Mais ce que nous avons vu, même au cimetière, c’est que toutes les blessures étaient au niveau de la tête. On ne peut pas, sous ouvert de lutte contre le terrorisme, prendre des gens et les abattre sans autre forme de procès, sans explications », raconte le député Aziz Diallo.

Alors que le gouvernement burkinabé ne s’est pas encore exprimé à ce sujet afin d’avoir la conclusion de cette enquête, pourquoi les médias mainstream insistent-ils tant sur la soi-disant exécution de ces terroristes ?

Les avancées considérables de l’armée burkinabè et le souverainisme du gouvernement et du peuple burkinabè est-il une défaite difficile à digérer pour la force d’occupation qui tente à tout prix de ternir l’image des forces de l’ordre burkinabè et de saper toutes victoires et avancées des ces forces ?

Madagascar :

Lorsqu’en octobre 2019, Emmanuel Macron se rendait aux îles glorieuses, les analystes étaient déjà sceptiques de ce que pourrait signifier cette visite dans des îles connues notamment pour la richesse de sa biodiversité, mais aussi sa position très stratégique.

Les îles Glorieuses sont un archipel inhabité formé sur un atoll situé dans l’océan Indien, entre Madagascar et l’archipel des Comores. Ces îles donnent également accès au nord-est du Mozambique, où le soulèvement de Daech coïncide avec la découverte des importantes réserves de pétrole et de gaz de la région.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là : la France a annoncé son intention de créer une « Réserve naturelle nationale » sur l’archipel des Glorieuses. Une annonce qui a été vivement critiquée par Madagascar qui a convoqué l’ambassadeur de France ce lundi 18 mai.

« Le projet du gouvernement de la République française est ainsi un acte de défiance envers Madagascar et va à l’encontre de l’engagement des deux parties à poursuivre le dialogue dans un esprit positif. L’État malgache s’oppose fermement au projet de création d’une réserve naturelle nationale sur l’archipel des Glorieuses par le gouvernement de la République française, ainsi qu’à tout autre acte unilatéral susceptible de porter atteinte de manière directe ou indirecte au droit souverain de Madagascar sur ces îles. »

La France cherche-t-elle à installer ses forces militaires dans ces îles stratégiques lui donnant accès aussi bien aux Mayottes, qu’au Mozambique où des gisements gaziers ne laissent indifférent ni Paris ni Washington qui cherchent à mettre la main sur ces richesses naturelles comme à leur habitude partout en Afrique ?

Tout laisse croire que oui. Reste à savoir jusqu’où le gouvernement de Rajoelina, qui a d’ailleurs défendu d’un ton ferme le nouveau remède malgache contre la Covid-19 face aux médias occidentaux, résistera face aux plans néo-colonialistes franco-us.

Madagascar :

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, le président malgache Andry Rajoelina revient sur le Covid-Organic, un remède issu de la pharmacopée traditionnelle de Madagascar, présenté comme efficace contre le coronavirus. Selon le chef d’État, le traitement a fait ses preuves à Madagascar, et si un pays européen l’avait découvert, il n’y aurait pas « autant de doutes ». « Le problème c’est que cela vient d’Afrique. Et on ne peut pas accepter qu’un pays comme Madagascar, qui est le 163e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place cette formule pour sauver le monde », affirme-t-il.

Cet entretien a fait beaucoup parler de lui sur la toile. Écoutons l’analyse du géopoliticien Luc Michel à ce sujet.

Source: Press TV Français