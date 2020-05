🚨Alerte! Des tests de COVID-19 déjà positifs distribués en Afrique

Bill Gates et la grille de contrĂ´le de la population

TRANSCRIPTION ET SOURCES: https://www.corbettreport.com/gates

La prise de contrĂ´le de la santĂ© publique que nous avons documentĂ©e dans Comment Bill Gates a monopolisĂ© la santĂ© mondiale et la poussĂ©e remarquablement effrontĂ©e de vacciner tout le monde sur la planète que nous avons documentĂ©e dans le plan de Bill Gates pour vacciner le monde ne concernaient pas, Ă la base, l’argent. La richesse inimaginable que Gates a accumulĂ©e est maintenant utilisĂ©e pour acheter quelque chose de beaucoup plus utile: le contrĂ´le. ContrĂ´ler non seulement les organismes de santĂ© mondiaux qui peuvent coordonner un programme de vaccination mondial, ni les gouvernements qui imposeront une campagne sans prĂ©cĂ©dent, mais le contrĂ´le de la population mondiale elle-mĂŞme.

