Confirmé: Trump a ordonné que la récolte de blé de la Syrie soit brûlée pendant la pandémie (les médias russes sont étrangement silencieux)

Steven Sahiounie, journaliste et commentateur politique

Des hélicoptères Apache des forces d’occupation états-uniennes ont volé à basse altitude dimanche matin, selon des habitants du village d’Adla, dans la campagne de Shaddadi, au sud de Hasaka, alors qu’ils lâchaient des «ballons thermiques», une arme incendiaire, faisant exploser les champs de blé en flammes tandis que les vents chauds et secs ont attisé le feu qui faisait rage.

Après avoir livré leur charge utile enflammée, les hélicoptères ont volé près des maisons d’une manière agressive, ce qui a fait craindre les habitants et surtout les jeunes enfants pour leur vie. La manœuvre militaire délivrait un message clair: ne vendez pas votre blé au gouvernement syrien. Le chef de la direction agricole de Hasaka, Rajab Salameh, a déclaré dans un communiqué à SANA que plusieurs incendies avaient également éclaté dans les champs agricoles de la campagne de Tal Tamer.

Les bases illégales des Etats-Unis d’Amérique en Syrie pilotent des hélicoptères Apache. Le président des Etats-Unis d’Amérique Trump se présente comme un champion des chrétiens états-uniens, et il a des millions de partisans fidèles parmi les églises chrétiennes à travers les États-Unis d’Amérique. Cependant, la Bible chrétienne déclare dans Deutéronome 20:19 que c’est un péché contre Dieu de détruire la nourriture ou les cultures vivrières même en temps de guerre.

Le pain est l’aliment de base le plus important en Syrie, et deux semaines après la récolte annuelle de blé, Damas tient à sécuriser son approvisionnement en céréales, tout en étant en proie à la pandémie mondiale. Le 4 mai, le président Assad a déclaré lors d’une réunion avec son équipe COVID-19 que «notre défi interne le plus difficile est de sécuriser les produits de base, en particulier les denrées alimentaires».

Depuis le début de l’attaque des États-Unis d’Amérique et de l’OTAN contre la Syrie en 2011, la production de blé est passée d’une moyenne de 4,1 millions de tonnes par an à seulement 2,2 millions de tonnes en 2019. La Syrie était un importateur de blé mais est devenue un exportateur de céréales en les années 1990.

Selon l’ONU, la Syrie a été frappée par une insécurité alimentaire aiguë en 2019, avec environ 6,5 millions de personnes considérées comme en situation d’insécurité alimentaire.

Les provinces du nord de Hasakah, Raqqa, Alep et Deir e-Zor, en plus de Hama dans le centre de la Syrie, représentent 96% de la production nationale totale de blé. Utilisant le feu comme arme de guerre, 85 000 hectares de céréales ont été brûlés en 2019 et le gouvernement syrien a été contraint d’importer 2,7 millions de tonnes pour couvrir les pertes. Détruire l’agriculture syrienne a été une stratégie de guerre utilisée par divers ennemis de la Syrie, et a entraîné une migration massive des habitants des villages vers l’Allemagne, via la Grèce, via les contrebandiers en Turquie.

Le «grenier» syrien, la région du nord-est, est désormais contrôlé par l’Administration autonome à dominante kurde du nord et de l’est de la Syrie (AA). En 2019, près de la moitié de la production nationale de blé du pays a été produite sur le territoire des AA et ils ont réussi à l’acheter aux agriculteurs à un prix inférieur à celui proposé par Damas, ce qui suggère que Damas pourrait se voir refuser la récolte actuelle.

Le 9 mai, Raqqa a commencé sa récolte de blé et les photos des incendies se sont propagées rapidement sur divers réseaux sociaux. La concurrence entre les AA et Damas signifie que le gouvernement syrien sera obligé d’importer des céréales pour répondre à la demande intérieure d’environ 4,3 millions de tonnes.

Youssef Qassem, directeur général de la Syrian Grain Establishment, a déclaré que 200 000 tonnes de blé de Russie avaient été commandées et qu’un navire transportant 26 000 tonnes de blé en provenance de Russie étaient arrivées au port de Tartous, avec d’autres expéditions à venir. Il a ajouté que le blé est immédiatement déplacé du port vers les moulins et a déclaré: « Les préparatifs sont en cours pour recevoir le blé lorsque la saison des récoltes commencera le mois prochain, où 49 centres ont été équipés pour faciliter la réception du blé et payer les agriculteurs », tout en rappelant que la réouverture de la route Alep-Damas a largement contribué à réduire les coûts de transport du blé.

L’AA s’est entretenu à plusieurs reprises avec le gouvernement syrien à Damas, concernant l’avenir du nord-est, mais n’a pas résolu leurs différends. Ilham Ahmed, coprésidente du Conseil exécutif des AA, a négocié avec D amas et elle travaille également en étroite collaboration avec les représentants du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en Syrie. Ilham Ahmed aurait récemment donné l’idée à l’armée des Etats-Unis d’Amérique de cibler une ferme spécifique à Hasaka, après avoir rencontré des chefs de tribus arabes syriens et trouvé une certaine opposition à la vente à l’AA.

L’aile armée des AA est les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par la milice kurde des YPG, qui s’est associée aux forces d’occupation des Etats-Unis d’Amérique dans la lutte contre l’Etat islamique, qui s’est terminée en 2017. Même si Trump a permis au président Erdogan de Turquie d’envahir la Syrie, l’armée des Etats-Unis d’Amérique travaille toujours à l’appui des FDS et des AA à plusieurs niveaux. Les Kurdes et leur allié états-unien tiennent le blé comme un atout dans les négociations en cours.

« Assad doit avoir accès aux céréales dans le nord-est de la Syrie pour éviter une crise du pain dans les régions de l’ouest de la Syrie qu’il contrôle », a déclaré l’analyste syrien Nicholas Heras. «Le blé est une arme de grande puissance dans cette prochaine phase du conflit syrien», a déclaré Heras, et il a ajouté que les Kurdes et leur allié états-unien «ont un stock important de cette arme de blé. Il peut être utilisé pour faire pression sur le (gouvernement syrien) et sur la Russie, pour forcer des concessions dans le processus diplomatique dirigé par l’ONU.»

En juin 2019, l’AA a empêché le blé de se rendre sur le territoire contrôlé par le gouvernement syrien. Trois provinces, qui représentent près de 70 pour cent de la production de blé du pays, sont principalement entre les mains des FDS. «Nous ne permettrons à aucun grain de blé de sortir» cette année (2019), a déclaré Barodo dans une interview à Qamishli. Cependant, le plan a cédé à la pression des agriculteurs, qui ont exigé de pouvoir vendre au gouvernement syrien à un meilleur prix que celui payé par les AA. Le gouvernement syrien gère trois centres de collecte de blé à Hasaka, ce qui permet aux agriculteurs de vendre aux «autorités kurdes» ou au gouvernement syrien.

Les Kurdes sont une minorité en Syrie, et même dans la région du nord-est, ils sont une minorité, bien qu’ils soient sous «contrôle». La population non kurde est un mélange d’Arabes syriens, de chrétiens syriens, d’Arméniens syriens et beaucoup d’entre eux ont souffert sous l’administration kurde, qui a vu des non-Kurdes faire l’objet d’un nettoyage ethnique, car ils ont perdu des maisons, des magasins et des fermes aux mains des FDS.

Avant 2011, la Syrie était l’une des plus importantes sources agricoles de blé dur au monde. L’Italie, célèbre pour ses pâtes, a acheté du blé dur à la Syrie pendant des décennies. Pendant l’occupation de Reqaa par l’Etat islamique, ils ont expédié par camions les magasins de blé, ce qui équivalait à 8 ans de blé syrien. L’EI s’est tourné vers leur partenaire commercial de confiance, le président turc Erdogan, et Erdogan leur a acheté le blé. Erdogan a vendu le blé syrien volé à l’Europe et à l’Italie. Une fois de plus, son blé syrien préféré a traversé ses machines à pâtes industrielles. Les Italiens ont mangé des pâtes à base de blé syrien volé. Peut-être qu’il a laissé un goût amer dans leur bouche.

Steven Sahiounie est un journaliste primé

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY