« Ils sont comme des rois là-bas » – cette phrase résume l’importance des soldats états-uniens parmi les terroristes syriens. Les Américains ne sont pas des ennemis de l’EI*, mais des patrons. C’est du moins ce qu’a dit Abu Hamzi: un homme qui a fait défection vers un gouvernement syrien depuis un camp terroriste.

L’armée des Etats-Unis d’Amérique de la base d’Et-Tanf en Syrie collabore avec l’État islamique. Abu Hamzi, ancien chef d’un groupe de militants islamistes, a déclaré aux journalistes russes que cette collaboration est en cours et comment elle fonctionne. Le groupe de Hamzi a été formé à la base des Etats-Unis d’Amérique pour effectuer une descente dans les installations pétrolières et gazières et les moyens de transport syriens et pour mener des attaques sur le territoire syrien.

«Les Américains pensent que c’est leur pays. Ils sont comme des rois là-bas. Le capitaine Mike et les autres sont tous les mêmes. Vous travaillez toujours avec les hommes de l’EI. Vous avez travaillé avec eux et les avez laissés entrer. Ils les forment encore aujourd’hui», a expliqué le transfuge.

Selon Abu Hamzi, le capitaine Mike était son instructeur. L’instructeur ne savait pas comment le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a utilisé les terroristes syriens, a déclaré Hamzi. Le capitaine savait seulement comment utiliser les armes et entraîner les autres à les utiliser.

Ce n’est plus un secret que les États-Unis d’Amérique sont le moteur des milices terroristes, explique Alexander Perendschijew, expert militaire et politologue, dans un entretien avec Sputnik: «Les États-Unis d’Amérique organisent des groupes terroristes. Ils utilisent la formation des milices terroristes comme un instrument pour maintenir leur suprématie.» Les terroristes eux-mêmes ne savent peut-être même pas pour qui ils travaillent finalement. « Mais ils savent de qui ils obtiennent les Moyens et les ordres. C’est une énorme erreur de croire que le terrorisme existe de lui-même. Le terrorisme peut être contrôlé et est contrôlé », a déclaré l’expert.

L’armée russe tente pour la dernière fois de négocier à Daraa alors que l’armée syrienne se prépare à l’opération

Beyrouth, Liban (14 h 40) – L’armée russe tente une dernière fois de négocier avec les militants enfouis dans la ville de Tafas, alors que l’armée arabe syrienne (AAS) se prépare à lancer une grande opération.

Selon une source à Damas, l’armée arabe syrienne a apporté un grand nombre de renforts de la 4e Division au cours de la semaine dernière, ainsi que leurs armes lourdes, notamment des chars et des missiles.

La source a indiqué que l’armée syrienne espère que l’armée russe pourra conclure un accord avec les militants restants à Tafas afin d’éviter toute confrontation majeure.

Il ajouterait que l’armée russe propose de transporter les militants de Tafas vers les campagnes d’Idlib ou d’Alep, ce qui est similaire à l’accord du gouvernorat de Daraa de l’été 2018.

Cependant, bon nombre de ces militants ont refusé de quitter Daraa dans le passé, en particulier les combattants de l’Armée syrienne libre (ASL) qui ont échappé récemment aux opérations de l’armée syrienne à Mazrib.

La raison pour laquelle Tafas est devenu un point focal pour l’armée syrienne est due aux militants qui se sont échappés de Mazrib dans la ville.

Les militants qui se sont échappés de Mazrib étaient responsables de l’enlèvement et de l’exécution de neuf soldats; ils ont refusé de se rendre aux forces de sécurité.

