Zoom Afrique du 20 mai 2020 – COVID-19 exporté en Afrique?

L’actualité en Afrique :

Tchad : Déby préside la première réunion du comité de gestion de la crise sanitaire

Guinée : Alpha Condé nomme un nouvel administrateur territorial

Afrique du Sud : Impala Platinum suspend ses opérations à Marula après des cas de contamination au Covid-19

Les analyses de la rédaction :

Cameroun : Paris reprend ses vols « bio-kamikaze »

L’ambassadeur camerounais à Paris connu pour son franc-parler vient d’être rappelé par Yaoundé et toute la presse mainstream évoque comme principale raison, sa corruption.

On dit qu’une partie du personnel de la représentation diplomatique du Cameroun à Paris était en conflit avec l’ambassadeur et a finalement eu raison de lui.

« Alfred Nguini voulait contrôler les finances de l’ambassade comme il l’a fait en Côte-d’Ivoire son précédent poste. Dès sa nomination en France, Alfred Nguini avait tenté d’évincer le percepteur de l’ambassade pour prendre le contrôle des finances du consulat, comme il l’avait fait précédemment à Abidjan. Au sein de la chancellerie ivoirienne, il avait cumulé les fonctions d’ambassadeur et de consul général habilité à percevoir, entre autres, les très onéreux frais de visa », racontent les médias mainstream.

Mais quand les médias dominants accusent aussi ouvertement une personnalité africaine, il convient tout de suite de s’en méfier.

Ce rappel d’ambassadeur coïncide fort étrangement avec une autre info comme quoi la France 3e pays européen affecté par la Covid-19 et qui compte près de 29 000 morts selon les chiffres officiels vient d’apporter son appui à l’état camerounais pour l’aider à vaincre le coronavirus.

Quelque 10 millions de dollars débloqués par l’agence française de développement, à la presse du Cameroun à qui la France tout au début de la crise sanitaire a envoyé comme présent un avion bourré de bio-kamikaze l’affaire de Douala n’est pas prête à s’effacer des esprits et on s’interroge sur le lien qui pourrait y avoir entre le départ de l’ambassadeur et cette aide particulièrement généreuse débloquer par une France où on parle déjà d’un soulèvement post-Covid.

Remarquons que le haut diplomate a regagné son pays non pas par Air France, mais bel et bien par le biais de la compagnie africaine la plus grande de toute l’Afrique que les Américains ont tenté d’éliminer à travers le triste crash d’un Boeing 737 défectueux.

Monsieur l’ambassadeur refusait-il de délivrer des visas aux Français atteints de Covid-19 que Paris envoie en Afrique à bord de ses vols se faire soigner ou alors inoculer leur virus aux Africains ?

La question a lieu d’être posé quand on voit l’obstination avec lequel Paris maintient ses vols à destination de l’Afrique…

Les USA font chanter le Soudan :

Après avoir négocié en coulisse un démembrement du pays et un blocage total des frontières avec le Soudan sud, les États-Unis qui avaient pourtant promis de retirer le nom du Soudan de leur liste noire, commencent à faire chanter Khartoum

La junte militaire a beaucoup de pain sur la planche…

Aux États-Unis, la Cour suprême accorde une victoire aux victimes des attentats de 1998 à Nairobi et Dar es-Salaam. Ces attaques d’al-Qaïda contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie avaient fait 224 morts. Depuis 2001, près de 600 personnes exigent que le Soudan leur verse des dommages et intérêts, car à l’époque Khartoum avait hébergé des membres du mouvement islamiste ainsi qu’Ousama Ben Laden. L’affaire est remontée jusqu’à la Cour suprême qui a confirmé que Khartoum devait payer.

En 2017, une juridiction d’appel américaine avait estimé que le Soudan n’avait pas à dédommager les victimes, car les attentats s’étaient déroulés avant le vote de ce texte. Mais la Cour Suprême a estimé que cette loi avait un effet rétroactif, et s’appliquait bien aux attaques de 1998. L’affaire va donc retourner devant un tribunal pour déterminer un montant.

Le Soudan sera-t-il poussé à se soumettre davantage aux ordres des USA afin d’éviter de payer cette somme ?

Source : Press TV français

Journal du 20 mai 2020