De nouveaux cas de COVID-19 en Chine indiquent que le virus pourrait évoluer de manière inconnue

Les infections récentes dans le nord-est du pays semblent porter le virus pendant une plus longue période et mettent plus de temps à développer des symptômes, par rapport à l’épidémie d’origine à Wuhan.

Une femme avec un masque facial à Wuhan (province du Hubei, Chine), 17 mai 2020.Aly Song / Reuters

Comparé à l’épidémie d’origine à Wuhan, de nouveaux cas de covid-19 détectés dans la région nord-est de la Chine montrent que le virus s’y manifeste différemment chez les patients, ce qui suggère que le pathogène peut évoluer de manière inconnue et compliquant ainsi les efforts pour l’éradiquer, a rapporté Bloomberg mercredi.

Selon le célèbre médecin chinois Qiu Haibo, de nouveaux patients des provinces du nord du Jilin et du Heilongjiang semblent être porteurs du virus pendant une plus longue période et prennent plus de temps à être négatifs. Apparemment, Wuhan met une à deux semaines de plus pour développer les symptômes de l’infection.

« Cette période plus longue, au cours de laquelle les patients infectés ne présentent aucun symptôme, a créé des groupes familiaux d’infection », a déclaré Haibo, qui avait travaillé à Wuhan et traite actuellement des patients dans le nord de la Chine.

En outre, les médecins ont noté que les personnes infectées dans le nord-est semblent souffrir principalement de lésions pulmonaires, tandis que celles de Wuhan ont subi des dommages à plusieurs organes, dont le cœur, les reins et l’intestin.

« Les gens ne devraient pas baisser la garde »

Cependant, il n’est pas encore clair si le virus change de manière significative. Les différences observées pourraient être dues au fait que les médecins peuvent désormais examiner les patients de manière plus approfondie qu’à Wuhan et à un stade plus précoce.

Les observations actuelles en Chine sont peu susceptibles d’avoir une simple corrélation avec une mutation, et « des preuves très claires » sont nécessaires avant de conclure que le virus est en mutation, a déclaré Keiji Fukuda, professeur de clinique à l’Université de Hong Kong, Chine.

Au cours des deux dernières semaines, quelque 46 cas ont été signalés dans les villes de Shulan et Jilin (province du Jilin), ainsi qu’à Shengyang (province du Liaoning). La résurgence de cas positifs a conduit les provinces du nord-est à ordonner le retour des mesures de fermeture.

« Les gens ne doivent pas supposer que le pic est passé ou baisser la garde », a déclaré mardi Wu Anhua, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, ajoutant « qu’il est tout à fait possible que l’épidémie dure longtemps ».

Maduro accuse le président colombien d’avoir ordonné d’infecter le Venezuela avec un coronavirus – Rapport

© REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx

À la mi-mars, le Venezuela a déclaré l’état d’urgence dans le pays en raison de la propagation du coronavirus; à ce jour, le pays n’a enregistré que 824 cas d’infection et 10 décès. Cependant, 44% de ces cas ont été diagnostiqués au cours des cinq derniers jours, car bon nombre des nouveaux patients seraient rentrés de Colombie.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé son homologue colombien, Iván Duque, d’avoir infecté intentionnellement des Vénézuéliens rentrant de Colombie avec un coronavirus, a rapporté l’agence EFE, citant les commentaires du responsable lors d’une réunion du cabinet mercredi à Caracas.

«Il y a deux semaines, j’ai dénoncé l’ordre donné par Ivan Duque. [Il y a eu] une réunion très malheureuse qui a ordonné de faire tout ce qui pouvait être fait pour infecter le Venezuela», a déclaré Maduro cité par EFE.

Selon le président, 66 cas de coronavirus sur 75 enregistrés mercredi ont été «importés» de Colombie, car des «mesures informelles» ont été prises par des «gangs organisés» pour infecter les citoyens du pays avec du COVID-19. Maduro, notant que la situation est toujours en cours d’évaluation, a suggéré que des Vénézuéliens auraient pu être infectés dans les bus utilisés pour les transférer dans la zone frontalière entre deux pays, car ils étaient prétendument en bonne santé au départ de Bogota et uniquement en contact avec leurs proches.

«C’est difficile […] mais il est plus difficile pour eux de polluer le pays, pour eux d’entrer et de polluer tout le Venezuela, comme Ivan Duque souhaite […] toutes ces choses que je dis parce que j’ai les preuves en main», aurait déclaré le président.

Selon des estimations officielles, 824 cas de coronavirus ont été enregistrés au Venezuela depuis le 13 mars, lorsque les premiers cas d’infection ont été signalés dans le pays. Le Venezuela s’est empressé de déclarer immédiatement l’état d’urgence national et d’introduire des mesures de quarantaine dans tout le pays pour empêcher la propagation de la maladie.

Les autorités vénézuéliennes affirment que sur tous les cas enregistrés, 44% ont été signalés au cours des cinq derniers jours. Maduro a précisé que toutes les personnes nouvellement infectées en provenance de Colombie, qui ont enregistré 17 687 cas jusqu’à présent, resteront à la frontière terrestre jusqu’à ce qu’elles soient exemptes de corona.

