DEUXIÈME CATASTROPHE: 100% de taux de blessures chez les sujets du vaccin Covid-19 soutenu par Gates – échec du groupe britannique Vax

Par Robert F.Kennedy, Jr.- 21 mai 2020

– Un jour après la révélation que le vax Gates / Fauci Moderna a causé des maladies graves chez 20% des receveurs à forte dose, Bill Gates a reçu des nouvelles dévastatrices sur son autre pari COVAX à «vitesse de distorsion».

Le vaccin à protéines enrichies d’Oxford Vaccine Group (OVG) était encore plus rapide que Moderna. En mai, Melinda Gates a prédit qu’il serait prêt pour le jab d’ici la fin de l’année. Oxford et les responsables britanniques ont promis 30 millions de doses d’ici septembre.

Le 24 avril, les scientifiques d’OVG ont annoncé que des études sur les macaques avaient prouvé l’efficacité du vaccin. OVG a rapidement recruté 510 volontaires sains pour des essais sur l’homme. Les données brutes publiées cette semaine révèlent que l’équipe OVD mentait.

Tous les macaques vaccinés sont tombés malades après avoir été exposés au COVID-19. Eleanor Riley de l’Université d’Edimbourg a déclaré à Forbes que la vax ne fournissait pas d’anticorps «suffisants» pour prévenir l’infection et l’excrétion virale. Les singes vaxxés propagent la maladie aussi facilement que non vaccinés.

L’OVG est politiquement câblé. Le développeur principal, Andrew Pollard, jongle avec des conflits scandaleux qui lui permettent d’octroyer des licences, de s’enregistrer et de mandater ses propres vaccins non testés auprès des masses. Les contacts politiques de Pollard lui ont valu 110 millions de dollars de subventions gouvernementales pour son jab.

Pollard est conseiller principal auprès du groupe britannique MRHA, qui octroie des licences pour les vaccins, préside le comité britannique JVCI qui les mandate et conseille l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Il accepte les paiements de pratiquement tous les grands fabricants de vax. En 2014, Pollard a développé le fameux Baxero Meningitis vax de Glaxosmithkline, puis l’a mandaté aux enfants précipitant une épidémie de maladie de Kawasaki. L’insertion de paquet indique que Bexero peut causer Kawasaki dans 3 sur 1000 enfants.

Polland a utilisé son pouvoir et ses bouffonneries trompeuses sur le procès du singe pour bulldozer prématurément son vaccin COVID dans des essais humains. Il a évité les tests placebo et restreint les études de sécurité à un calendrier serré pour cacher les blessures à long terme. Il n’a inclus que des personnes en très bonne santé tout en prévoyant de déployer son vaccin auprès d’enfants vulnérables souffrant de comorbidités chroniques et de personnes âgées fragiles.

Polland avance à grands pas avec son vaccin inefficace. Il prétend que cela pourrait atténuer les symptômes. Mais un vaccin qui cache les symptômes et permet la transmission est pire que pas de vaccin du tout.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Font Russ