La dernière mise à jour de Windows 10 provoque le redouté « écran bleu de la mort »

Le correctif KB4556799 provoque également des problèmes dans les canaux audio des ordinateurs, entre autres erreurs.

Image illustrative: Andrew Angerer / AFP

La semaine dernière, la société de technologie des Etats-Unis d’Amérique Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de sécurité pour son système d’exploitation Windows 10 qui a provoqué des problèmes pour les ordinateurs de différents utilisateurs, rapporte le portail Wccftech.

Après avoir installé le correctif KB4556799 développé pour les versions 1903 et 1909 de Windows 10, certaines personnes ont vu le redouté « écran bleu de la mort » qui apparaît lorsque ce système d’exploitation ne peut pas récupérer d’une erreur ou a rencontré des problèmes dans les canaux audio de leur ordinateurs, entre autres incidents.

Certains utilisateurs ont indiqué sur le forum Microsoft que cet écran bleu est apparu immédiatement après l’installation de la mise à jour KB4556799 et a laissé leurs appareils inopérants jusqu’à ce qu’ils parviennent à inverser le processus.

« Une horrible mise à jour »

D’autres ont commenté que le correctif a automatiquement changé la police par défaut de Windows en « une police étrange » et la taille de la police en une police beaucoup plus grande: « Maintenant, je ne peux pas lire ou faire quoi que ce soit sur mon ordinateur portable » et « Je suis terriblement surpris que Microsoft ait a publié une telle mise à jour horrible », se plaignait un des lésés.

Microsoft n’a pas fait de commentaires à ce sujet, mais Wccftech assure que la meilleure option pour éviter d’éventuelles erreurs sur les ordinateurs est de désinstaller le correctif KB4556799. Des problèmes similaires ont été signalés dans d’autres mises à jour de Windows 10 au cours des dernières années.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les médias mainstream (traditionnels) perdent le contrôle du récit corona? | 451 degrés rapide et sale

Si les écrivains avides de radiodiffuseurs de service public écrivent leurs reportages, alors une exigence de la crise corona ne doit pas être négligée: tout doit s’inscrire dans le récit! Mais comment gérez-vous les critiques en Allemagne en ce moment?

Théoriciens du complot, nouveaux droits, mépris des systèmes – avec ces slogans tout le monde sait qu’ils sont arrivés dans le courant dominant. Par exemple, les manifestants qui s’appuient sur la Loi fondamentale et remettent en question les réglementations d’État corona sont actuellement dénoncés par le gouvernement et les médias. Pourquoi le mot est-il retiré au citoyen de cette façon? Pourquoi la politique s’abstient-elle de parler ouvertement?

De nombreux virologues, épidémiologistes et autres professionnels de la santé ont confirmé que l’on en savait peu sur le virus corona au début de la pandémie. Sans surprise, le microcosme médical a été divisé, contredit et corrigé avec désinvolture ici et là des déclarations pionnières de la politique. Et maintenant? Maintenant, des critiques comme le pneumologue Dr. Wolfgang Wodarg ou le spécialiste de l’épidémiologie des infections Sacharit Bhakdi, qui a remis en question la proportionnalité des mesures corona au risque sanitaire général, diffamé ou simplement censuré. Mais lorsque l’économiste sonne l’alarme et met en garde contre une récession drastique, les citoyens ne se préoccupent plus seulement de leur santé, mais aussi de leurs propres moyens de subsistance.

Admettez vos erreurs et omissions? Eh bien, ce n’est peut-être pas nécessairement la compétence principale du porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, ni celle du ministre de la Santé Spahn, qui essaie de se distinguer dans la crise. Mais c’est aussi une question de confiance! La chancelière Merkel ne pouvait de toute façon pas imaginer une démocratie sans confiance. Ensuite, préférez continuer sur la même voie, en faisant semblant de savoir ce qui doit être fait et en bannissant toute critique dans le domaine des théories du complot.

#Coronavirus

#Théorie du complot

#PublicLegal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT