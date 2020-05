Théorie véridique : WUHAN-GATES – 7. Dossier sur les armes biologiques. Pentagone & Fauci 28 Secrets des laboratoires des EUA. Tests dangereux avec CoronaVirus

« Si ceux-ci sont silencieux, les pierres crieront »

Jésus-Christ de l’Évangile de Luc (19:40)

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

VERSION ORIGINALE EN ITALIEN

Un dossier extrêmement confidentiel, public mais enfoui dans les archives de l’UNODA, le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies à Genève, fait soupçonner les États-Unis d’Amérique de la pandémie de SRAS-COV-2 qui a explosé dans le contexte d’une bio-guerre financière, maçonnique, militaire et de renseignement puissante d’un État Profond transnational.

Rien qu’en 2015, sous l’administration Barack Obama, le gouvernement des Stars and bandes a financé avec 824 millions de dollars les études sur les armes biologiques dans 28 laboratoires BLS de niveau 2.3 ou 4 opérant dans tout le pays. Sans considérer un financement inconnu pour les 25 autres laboratoires du monde.

Nous découvrons ce chiffre grâce au rapport de la Convention sur les armes biologiques de 2015 que nous avons obtenu: le seul traçable à partir d’une source OSINT sur le web car ceux des années suivantes ne sont pas disponibles (mais nous avons déjà trouvé et élaborerons bientôt ceux du Royaume-Uni) .

Les trois principaux gestionnaires de ces fonds étaient le ministère de la Défense (DOD) avec 593 millions de dollars, le ministère de la Santé (HHS) avec 109 millions de dollars, par le biais du NIAID, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé par le célèbre Dr Antonio Fauci, qui contrôlait également certains centres de recherche du Pentagone mais aussi d’autres financés par le Homeland Security Department (DHS) avec 103 millions de dollars.

La couverture du rapport 2015 de BCW USA déposé auprès de l’UNODA en 2016 – PDF à la fin de l’article

Toutes les études ont bien sûr été menées pour la bio-défense mais ont été en grande partie réalisées sur des sites militaires tels que le tristement célèbre Fort Detrick, partiellement fermé pour pertes de biosécurité en juillet 2019, ou la moins connue Fort Collins et Kirtland Air Force Base, de sorte que nous ne pouvons jamais être sûrs de leurs véritables objectifs.

D’autant plus que le dossier officiel de la BWC déposé par Washington à l’UNODA à Genève en avril 2016 comporte également de nombreuses zones d’ombre sur les activités de certaines structures, sur certaines recherches gardées secrètes par le Pentagone et même sur l’existence de certains laboratoires comme l’Institut de recherche Walter Reed Army de Silver Spring dans le Maryland. Dans la Convention sur les armes biologiques (CAB ; BCW), il n’est même pas mentionné, bien que spécialisé dans le programme militaire des Etats-Unis d’Amérique de recherche sur le VIH ait été l’un des premiers centres à tester un vaccin contre le MERS en 2019, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, variante du SRAS, est originaire des nombreuses souches de CoronaVirus.

Par exemple, on ne sait pas quelles structures sont

subventionnées avec 8,5 millions de dollars par la Evinronmental Protection Agency (EPA) du National Homeland Security Research Center (NHSRC) dépendant du DHS pour les risques de contamination chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire (CBRN) d’air et d’eau.

Un aperçu des 5 centres de recherche de Fort Detrick à Frederick, Maryland

Alors que parmi les études citées, aux côtés des très nombreuses sur l’Anthrax, le Botulinum, l’Ebola et le Marburg, il n’y a pas de pénurie de celles pour un vaccin sur le VIH et bien sûr sur le SRAS en 2003 et sur le MERS en 2014.

Il existe également au moins 5 expériences sur des souches de CoronaVirus menées avec le soi-disant «gain de fonction» dangereux qui a une valeur potentielle d’armes médicamenteuses «à double usage», et d’autres sur des virus «recombinants»; ce sont des agents génétiquement modifiés en laboratoire, construits pour développer des vaccins, avec l’introduction de séquences génétiques d’autres pathogènes comme, selon le virologue Luc Montagnier, cela serait arrivé pour le SRAS-CoV-2.

Dans les brins d’ARN de cette nouvelle souche de CoronaVirus, en effet, le professeur français a récemment identifié des traces de VIH, le principe viral du Sida qu’il a lui-même découvert en 1982 avant de découvrir l’immunodéficience humaine au point de remporter le prix Nobel de médecine en 2008. Ce serait la preuve que Covid-19 a été construit artificiellement par l’homme avec la bio-ingénierie génétique, selon le célèbre universitaire qui a crédité l’étude indienne publiée puis mystérieusement retirée de la Kuzuma School of Biology à New Delhi.

Pour la Maison Blanche, les fautes du virus – qui a déjà tué plus de 257 000 dans le monde et plus de 73 000 aux États-Unis d’Amérique seulement – doivent être recherchées en Chine. Le président des Etats-Unis d’Amérique (EUA) Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo affirment que l’agent pathogène est sorti d’un laboratoire et continuent de pointer du doigt l’Institut de virologie de Wuhan, dans la zone de la première épidémie de l’épidémie en Asie.

Maintenant, de nombreux athlètes européens disent également y avoir déjà contracté une grippe mystérieuse et très puissante en octobre 2019 lors des Jeux militaires mondiaux qui se sont tenus à Wuhan, ce qui augmente les indices sur la propagation de l’épidémie avant sa découverte officielle en décembre.

Mais Trump et Pompeo ne fournissent pas de preuves et surtout ne disent pas toute la vérité. L’Iran, en effet, dans l’obscurcissement des grands médias, avait remis en cause Washington. Pékin a tenté de le faire avant de s’enraciner dans le silence avec lequel il censure toutes les recherches scientifiques et la mort mystérieuse de certains scientifiques impliqués dans les études.

BIO-INTRIGUES ENTRE NIAID ET OBAMA’S HOMELAND SECURITY

Cependant, les accusations de la Maison Blanche se sont retournées contre les États-Unis d’Amérique eux-mêmes après que diverses enquêtes journalistiques ont montré que l’Institut virologique chinois était en réalité financé par le NIAID de Fauci avec 3,7 millions de dollars dans le cadre du projet USAID, l’agence gouvernementale de Washington, qui est le bras opérationnel du Central Intelligence Agency dans des projets de développement international et a souvent été utilisé pour financer un changement de régime dans le monde entier (comme en Syrie et au Venezuela).

Le professeur Montagnier lui-même, maintenant chercheur et professeur universitaire à Shanghai, a soutenu que la pandémie est «une affaire entre la Chine et les États-Unis d’Amérique». À la lumière de tout cela, donc, semblent ridicules les démentis de l’Organisation mondiale de la santé, du directeur de l’American National Institute of Health et du CDC Anthony Fauci, et des services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique (EUA), qui continuent de soutenir l’origine naturelle du virus. parce qu’ils savent bien, sinon, qu’ils pourraient être les principaux suspects dans une conspiration bien orchestrée et encore mieux dissimulée.

Comme nous l’avons montré dans les deux derniers reportages Wuhangate 4 et 5, en effet, sous l’égide du projet PREDICT 2 financé par l’USAID, des recherches ont été menées sur les CoronaVirus dans le monde entier dont l’OMS, le CDC et le NIAID étaient des partenaires mondiaux.

Le directeur du NIAID, Anthony Fauci, avec le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump

Parmi les études les plus inquiétantes, le supervirus chimérique SHC014-MA15 a été développé avec la bio-ingénierie génétique en manipulant une souche de chauves-souris en fer à cheval du SRAS de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill avec l’aide de scientifiques et du laboratoire de Wuhan toujours dans les projets USAID-PREDICT 2 lancé en 2009 par l’administration Barack Obama.

Cette recherche sensationnelle, qui s’est retrouvée sous les projecteurs des médias, prouve la capacité efficace de construire un virus hautement létal et sans antidote à des fins de «double usage», c’est-à-dire à la fois pour la recherche d’un vaccin et d’une arme bactériologique. Pour ce faire, des laboratoires de biosécurité de niveau 3 ou 4 avec des scientifiques en biologie moléculaire et quelques ingénieurs pour la manipulation d’ADN ou d’ARN avec le kit d’édition génétique Crispr-Cas9 sont indispensables.

Dans les rapports 1 et 7 sur la théorie d’Armes biologiques à CoronaVirus et dans Wuhangate 5, nous avons vu des expériences suspectes et dans certains cas fatales menées par l’agence DTRA du Département de la Défense (DoD) des EUA dans certains des 25 bio-laboratoires gérés à l’étranger, notamment en Géorgie avec l’aide de l’American Big Pharma Gilead, grâce aux projets de l’USAID.

Maintenant, grâce au rapport de la Convention sur les armes biologiques (CAB ; BWC en anglais) déposé UNODA en 2016, nous analysons les 28 laboratoires des États-Unis qui en 2015 étaient financés et contrôlés par le Pentagone, le NIAID et le CDC (Centre pour la prévention et le contrôle des maladies) puis dirigé par Tom Frieden, ancien fonctionnaire de l’OMS en Inde, qui a quitté le CDC en 2017 pour fonder son ONG «Resolve to Save Lives» à New York.

L’ONG du docteur Frieden vise à prévenir les maladies cardiovasculaires et les épidémies: elle a été financée par Bloomberg Philanthropies, Chan Zuckerberg Initiative et l’inévitable Fondation Bill & Melinda Gates dans un entrelacs frappant de grands médias, de réseaux sociaux et de promoteurs de vaccins puissants avec une empreinte politique Démocrate.

En 2015, pas moins de 20 de ces centres de recherche disposaient d’une équipe spécialisée en biologie moléculaire capable de mener des études sur les virus et les prions, sur les simulants (répliques biochimiques d’agents sans virulence pathogène) et pouvaient compter sur une armée de 149 ingénieurs capables de toute la manipulation bactériologique. De toute évidence, cela ne suffit pas pour prouver que ces scientifiques ont vraiment contribué à la construction de CoVid-19.

Ce qui a été fait et pourquoi seuls le Dr Fauci et le président Obama peuvent le dire, car dans le rapport de 164 pages, seules les recherches publiées au cours des 12 derniers mois sont publiées. Mais ceux de certains laboratoires gérés directement par le Pentagone ou par le Département de la sécurité intérieure ont été considérés comme «top secrets» et n’ont donc même pas été signalés à l’ONU.

Cela revêt une pertinence inquiétante si l’on se souvient que l’année à laquelle ce rapport se réfère, l’avocate Avril Haines était conseiller adjoint de la sécurité intérieure de la Maison Blanche; Auparavant, elle avait été conseillère de Joe Biden au sein des Démocrates au Congres, puis nommée par Obama en tant que directrice adjointe de la CIA, qui est devenue experte en bio-armes pour le NTI (un institut de recherche privé des EUA dans la circonscription des Démocrates).

Après le changement d’administration, l’avocate Haines a fait carrière comme chercheuse à la Columbia University et au John Hopkins Health & Security Center (à la Bloomberg School de Baltimore) où en octobre 2019 elle a été la protagoniste de l’exercice 201 sur le Pandémie de CoronaVirus financée par Bill Gates qui avait le pouvoir prophétique de le prévoir dès 2015. Alors que Haines l’avait prédit lors d’une conférence publique à Camden en 2018, alors qu’il prêchait également la nécessité d’un «ordre mondial» pour prévenir les pandémies d’infections respiratoires…

BATTELLE, ENTREPRENEUR DE PROGRAMMES SECRETS

Nous avons résumé le rapport BWC 2016 dans un dossier de 36 pages (disponible en pdf en bas de page, l’original BWC de 164 pages disponible sur demande par email à redazione@gospanews.net uniquement en acceptant l’abonnement à Gospa News Newsletter) et donc dans cet article nous n’analyserons que les laboratoires les plus stratégiques et intéressants, à partir évidemment de Fort Detrick, Maryland, peut-être la structure la plus imposante sur les armes bactériologiques au monde avec 4 centres de recherche différents.

Le Centre national d’analyse et de contre-mesures de la biodéfense de Fort Detrick (NBACC) géré par Battelle

Deux d’entre eux sont gérés par Battelle National Biodefense Institute LLC, un entrepreneur privé de Columbus (Ohio) qui a été ciblé par les médias pour les expériences mystérieuses et suspectes menées avec la CIA dans la forteresse inaccessible du Lugar Center en Géorgie, dans l’ex-Union soviétique, après la révolution des roses financée par un autre donateur des Démocrates, George Soros.

Au Lugar Center, comme le souligne Wuhangate 5, la société pharmaceutique Gilead a également travaillé sur un projet de vaccination antivirale contre l’hépatite C qui a eu des conséquences dramatiques entraînant la mort de 79 cobayes humains et suscitant des accusations d’expérimentation d’armes biologiques par la Russie.

Battelle est désormais en fait une annexe du Département de la sécurité intérieure qui n’a été que partiellement pénalisée par le moratoire de 2014 avec lequel l’administration Obama a exprimé son intention de mettre un terme aux expériences «Dual Use» visant le Gain Fonction (GOF) ou l’amélioration en laboratoire d’agents pathogènes bactériologiques similaires au principe d’enrichissement de l’uranium pour les armes nucléaires.

Obama a cessé de financer de telles recherches avec le moratoire de 2014 mais ne l’a pas interdit. Cela a permis à l’Institut national de la santé d’accorder l’exemption aux scientifiques de Chapel Hill et de Wuhan pour achever la construction du supervirus chimérique extrêmement dangereux SHC014-MA15. Très similaire à CoVid-19 de l’épidémie actuelle mais pas identique…

Par conséquent, il n’y a aucune preuve que toutes les études GOF dans les laboratoires top secrets du Pentagone qui financent de manière générique les agences gouvernementales DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), opérant principalement aux États-Unis d’Amérique, et DTRA (Defense Threat Reduction Agency), responsables des missions dans les 25 centres de recherche à l’étranger ont vraiment été interrompues. Alors que, comme nous l’avons découvert, il y a la certitude qu’au moins 5 recherches «à double usage» dangereuses se sont poursuivies précisément par rapport au CoronaVirus…

Trump en 2017 a interrompu ce moratoire d’efficacité douteuse permettant ainsi la reprise des expériences biologiques du GOF également à des fins militaires, mais, en novembre 2019, il a ensuite mis fin au projet PREDICT 2 de l’USAID en annulant un prêt de 200 millions de dollars avec les manifestations vibrantes de l’organisation EcoHealthAlliance à New York, partenaire privé du plan soutenu par les grandes sociétés pharmaceutiques avec de longs précédents judiciaires tels que Johnson & Johnson et par des universités états-uniennes, chinoises et même saoudiennes, comme indiqué dans le rapport Wuhangate 1.

Battelle a vu son contrat avec la Maison Blanche passer de 344 millions de dollars dans le plan (2009-2016) à 17,3 millions de dollars (2015-2026) en 2015, mais il a maintenu la gestion du Centre national d’analyse et de contre-mesures de biodéfense (NBACC) à Fort Detrick, financé par trois départements stratégiques tels que la Défense, la Sécurité intérieure et la Justice qui opéraient en 2015 sur une superficie de 4826 m2 de laboratoires BSL 3 et 4, mais aussi dans ceux de l’Integrated Research Facility (IRF) Frederick (2183 m2), contrôlé par NIAID. Cette année-là, il a reçu un total de 40 millions de dollars en fonds.

Laboratoire BSL 4 Hot dans l’IRF géré par Battelle et NIAID à Fort Detrick

«Les scientifiques de l’Institut national de recherche intégrée sur les allergies et les maladies infectieuses de Fort Detrick, Frederick, Maryland, coordonnent et facilitent la recherche préclinique sur les maladies infectieuses afin de développer des contre-mesures médicales pour les agents pathogènes à haut risque. Cette installation est unique en ce qu’elle est le seul laboratoire de confinement maximal au monde où des équipements d’imagerie médicale conventionnelle et moléculaire sont intégrés dans la conception de l’installation. Cette capacité fournit aux enquêteurs des outils uniques pour disséquer la pathogenèse des maladies, évaluer la capacité des modèles animaux à récapituler les maladies humaines et tester les contre-mesures candidates. Surtout, l’imagerie moléculaire avancée a le potentiel de fournir des critères de jugement alternatifs à la létalité».

Ceci est rapporté par une recherche officielle publiée en 2014 par le centre de recherche dirigé par Battelle qui précise que cette technique me permet d’utiliser moins de cobayes animaux. Parmi les expériences mentionnées, il y en a une menée sur des macaques précisément en relation avec une souche de CoronaVirus.

Poumons de macaques infectés par CoronaVirus Mers à l’IRF Frederick

«Grâce à l’IM, les scientifiques de l’IRF étudient déjà le développement de consolidations dans les poumons de primates non humains infectés par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Avec l’IM, les scientifiques sont en mesure de retracer le développement et la quantification des lésions pulmonaires – indique la conclusion – Les données générées par ces expériences permettront non seulement de faire progresser notre compréhension des maladies émergentes, mais permettront le développement de contre-mesures et de paradigmes de soins cliniques auparavant considérés comme impossibles».

À en juger par le nombre de morts de CoVid-19 aux États-Unis d’Amérique, on peut dire avec certitude que le sacrifice de ces pauvres singes de laboratoire n’a servi à rien…

RISQUE D’ARMES DE VACCINS À DOUBLE USAGE IGNORÉ POUR LE CORONAVIRUS

Mais dans l’étude NBACC, l’autre laboratoire Battelle, intitulé «Concevoir une réponse mondiale aux maladies infectieuses», affirme que «au-delà de la détection des épidémies, nous voulons être en mesure d’évaluer et de prédire les risques de maladie» et que «d’autres initiatives sont en cours qui jetteront des bases et renforcera la science à la racine «à travers» les approches de la nouvelle ingénierie qui atteindront les plus grands objectifs pour la gestion d’une maladie infectieuse».

Bien que les scientifiques réitèrent dans leurs études le devoir d’analyser les relations «avantages / risques», la frontière reste si discutable qu’au «bénéfice» de l’humanité – ou de la philanthropie vaccinale de Bill Gates – tout semble être accordé…

Installation de recherche intégrée IRF Frederick à Fort Detrick

Au moins six études ont été développées à l’IRF Frederick à Fort Detrick sur les différentes souches connues de CoronaVirus. L’un des plus pertinents est celui d’un vaccin MERS-CoV sur lequel des scientifiques de divers laboratoires états-uniens ont travaillé, dont beaucoup de nationalité chinoise…

En fait, le chef de la recherche Lingshu Wang du Vaccine Research Center a rejoint le médecin de l’IRF Joshua Johnson et d’autres collègues des laboratoires NIAID-NIH de Bethesda (MD), des installations privées M. Jackson Foundation for the Advancement of Military. Médecine (même emplacement), de la Big pharma Sanofi-Aventis de Cambridge (Massachusetts), et du University Medical Center de Nashville (Tennessee).

Kayvon Modjarrad du VRC de Bethesda figure également parmi les chercheurs, qui fait également partie du programme militaire de recherche sur le VIH du «fantôme» Walter Reed Army Institute of Research of Silver Spring, non mentionné dans le rapport 2015 de la BWC, bien qu’il ait également effectué de nombreuses recherches sur le CoronaVirus ainsi qu’évidemment sur le ‘VIH.

Modjarrad est l’auteur d’une recherche sur le gain de fonction, dont dérive le risque d’une arme à vaccin à «double usage», qui prouve la valeur douteuse du moratoire d’Obama du 17 octobre 2014, contourné pour réaliser les expériences précitées de l’Université de Caroline du Nord et Wuhan Institute of Virology sur le supervirus dont nous avons beaucoup parlé dans le rapport Bio-Weapon 9.

Dans l’étude menée avec Andy Kilianski du Edgewood Chemical Biological Center (ECBC) d’Aberdeen Proving Ground (MD) et Jennifer B. Nuzzo du Medical Center for Health Security de l’Université de Pittsburgh à Baltimore, il fait une révélation que face à la pandémie d’aujourd’hui revêt une pertinence déconcertante.

«Les 15 et 16 décembre 2014, l’Académie nationale des sciences, le Conseil national de recherches et l’Institut de médecine ont réuni des experts des disciplines des maladies infectieuses, de l’éthique de la recherche et de la politique scientifique pour discuter des risques et avantages potentiels de la recherche GOF en forum public pour aider à informer le gouvernement fédéral sur la meilleure façon de réglementer la recherche du GOF sur les agents biologiques potentiellement dangereux [19]. Peu de temps après la réunion, le NIH a informé un sous-ensemble de chercheurs touchés par la pause de recherche que leur travail pourrait reprendre [20]. Plus précisément, 5 projets de recherche sur le développement de modèles animaux MERS-CoV et 2 sur l’IAHP ont été autorisés à se poursuivre».

La chronologie du débat sur des expériences de gain de fonction sur l’IAHP aviaire et le SARS et le MERS du CoronaVirus

«Comme indiqué ci-dessus, la recherche du GOF joue un rôle important pour garantir que les cliniciens disposent des outils dont ils ont besoin pour répondre aux flambées de maladies infectieuses. Par conséquent, la communauté clinique est directement affectée par les décisions politiques sur les types de recherche qui sont et ne sont pas autorisés à continuer. Il existe également des risques associés à la recherche GOF, dont la communauté clinique devra être très consciente. Comme l’illustrent de récentes défaillances dans des laboratoires renommés, les souches bactériennes et virales peuvent encore s’échapper même dans les environnements les plus sûrs. Si un agent pathogène s’échappe, qu’il soit d’origine naturelle ou le produit de la recherche GOF, la communauté clinique aura un rôle important dans la détection et la réponse à de tels incidents. En raison de leur rôle unique en tant que bénéficiaires des produits de la recherche GOF et atténuateurs de ses risques, les cliniciens ont un intérêt vital dans le débat public sur la manière dont la recherche GOF doit se dérouler».

Les mots écrits par les trois scientifiques Modjarrad, Kilianski et Nuzzo semblent prophétiques après les révélations sensationnelles du professeur Montagnier sur le virus SARS-CoV-2 manipulé et, dans son hypothèse clémente, se sont échappées d’un laboratoire.

SIMULANTS, RECOMBINANTS ET ÉTUDES TOP SECRET

Pour éviter des conséquences désagréables, les chercheurs ont expérimenté une astuce: la création de «simulants». Ils peuvent être comparés aux «balles vierges» utilisées lors d’un exercice militaire. Voici ce qui explique une recherche du NBACC menée en collaboration avec des scientifiques du Naval Medical Research Center à Silver Spring (non mentionné dans le BWC 2015 comme le Walter Reed Institute qui contrôle).

«Les virus pathogènes humains à conséquences élevées doivent être manipulés au niveau de biosécurité 2, 3 ou 4 et doivent être rendus non infectieux avant de pouvoir être utilisés pour des applications moléculaires ou immunologiques à des niveaux de biosécurité inférieurs. Ici, nous évaluons Arena-, Bunya-, Corona-, Filo-, Flavi- et Orthomyxovirus inactivés par le psoralène pour leur aptitude comme antigène dans les processus immunologiques et comme modèle pour la PCR et le séquençage à transcription inverse. La méthode d’inactivation du virus à l’aide d’une molécule de psoralène semble avoir une large applicabilité aux virus à ARN et laisser intacte la particule et l’ARN du virus traité, tout en rendant le virus non infectieux ».

Bien que très différents, les «recombinants» en profondeur dans une étude du NIAID de Bethesida publiée le 3 novembre 2015 dans la bibliothèque de médecine PMC du NIH.

«Cette unité décrit comment infecter des cellules avec le virus du vaccin, puis les transfecter avec un vecteur de transfert de plasmide ou un fragment de PCR pour générer un virus recombinant. Des méthodes de sélection et de criblage utilisées pour isoler des virus recombinants et une méthode pour l’amplification de virus recombinants sont décrites. Enfin, une méthode d’immunocoloration vivante qui a été utilisée principalement pour la détection du virus du vaccin modifié recombinant Ankara (MVA) est présentée».

Glycoprotéine de pointe du virus 2019-nCoV selon l’étude de Kuzuma Schhol of Biology confirmée par le virologue Luc Montagnier. Les inserts VIH sont représentés avec des perles colorées (rouge, orange, jaune et vert) au site de liaison aux protéines. Il peut donc être considéré comme un virus «recombinant»

Au Integrated Research Center des Rocky Mountain Laboratories (IRF-RML) du NIAID de Hamilton (Montana), cette technique a été utilisée pour la reconstruction d’un recombinant pour le prototype d’un vaccin contre Ebola, dans une expérience publiée en avril 2015.

«L’épidémie d’Ebola en cours en Afrique de l’Ouest a entraîné un développement accéléré de vaccins candidats. Nous avons testé un vecteur de virus de la stomatite vésiculaire exprimant la glycoprotéine du virus Ebola pour la sécurité chez les porcs. L’inoculation n’a pas causé de maladie et l’excrétion du virus vaccinal a été minime, ce qui indique que le virus vaccinal ne présente pas de risque de dissémination chez le porc».

Jusqu’à présent, nous avons vu quelques exemples de ce que certaines des usines financées par la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique, le Pentagone et l’institut dirigé par Fauci ont créé. Cela prouve la capacité totale et la pratique éprouvée de créer des manipulations virales à travers la biologie moléculaire dans au moins 20 structures équipées de ce secteur scientifique…

Mais dans certaines de ces expériences, elles sont restées top secrètes. Par exemple, aucune des recherches de l’installation d’essai de Lothar Salomon à Dugway (Utah) n’est disponible «selon l’examen de la sécurité et des politiques de la directive DoD 5230.09», bien que des tests soient également effectués dans le centre militaire avec l’utilisation de virus et prions grâce à un prêt de 1,5 million de dollars.

Complexe de laboratoire national de Galveston, y compris le laboratoire Robert E. Shope de la branche médicale de l’Université du Texas

L’activité et le montant des contributions dans les laboratoires BSL-4 de 1 046 m2 du Complexe National de Laboratoire de Galveston, y compris le Laboratoire Robert E. Shope de la Direction Médicale de l’Université du Texas géré par des organismes fédéraux, restent également entourés de mystère. Il en va de même pour le complexe de laboratoire Betty Slick et Lewis J. Moorman Jr. du Texas Biomedical Research Institute de San Antonio. Les deux sont subventionnés par le DHS.

Dans le rapport de la Convention sur les armes biologiques de 2015, les contributions et les études du Viral Immunology Center de Georgia State University à Atlanta, soutenues par le ministère de la Santé, restent également dans l’ombre.

ARMÉE D’INGÉNIEURS POUR LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

À partir des données du personnel, il est facile de comprendre le rôle stratégique des laboratoires qui comptent un grand nombre d’ingénieurs, essentiels pour les projets de biologie moléculaire visant à la manipulation avec le kit d’édition génétique Crispr-Cas9 qui, à l’automne 2018, a permis à un scientifique chinois de donner naissance de jumeaux à ADN modifié, provoquant la controverse dans tous les comités de bioéthique du monde.

Dans les différentes structures de Fort Detrick, 44 ingénieurs travaillent dans les centres de recherche de Battelle et 8 à l’US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, parmi les installations les plus subventionnées en 2015 par divers ministères des Etats-Unis d’Amérique (EUA) avec 60 millions de dollars…

Dans les différentes structures de Fort Detrick, 44 ingénieurs travaillent dans les centres de recherche de Battelle et 8 à l’Institut de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses, à l’intérieur de l’installation la plus subventionnée en 2015 par divers ministères du gouvernement américain avec 60 millions de dollars.

Au Naval Surface Warfare Center – Laboratoire de défense chimique, biologique, radiologique (CBR) de Dahlgren (Virginie), 46 ingénieurs, 64 scientifiques et 16 techniciens évidemment spécialisés dans les différentes disciplines travaillent grâce aux 11 millions de dollars obtenus par le Pentagone cette année-là, à quoi il faut ajouter ceux qui ne sont pas précisés par d’autres agences gouvernementales et entreprises privées.

Sandia National Laboratories à l’intérieur de la base aérienne de Kirtland d’Albuquerque au Nouveau-Mexique

En Californie, le Lawrence Livermore National Laboratory, financé par le DOD et le DHS avec 9 millions de dollars, compte 11 ingénieurs qui ont également travaillé sur le virus Ebola. Alors que les laboratoires nationaux Sandia, également financés par le ministère de l’Énergie, en ont 29 répartis entre le campus californien de Livermore et la base aérienne Kirtland d’Albuquerque au Nouveau-Mexique, où se trouve également le laboratoire national Los Alamos, qui est l’un des rares centres de recherche (axée sur la recherche sur Yersinia Pestis et Botulinus) pour être dans le circuit de l’USAID.

L’autre est évidemment le Centers for Disease Control – Office of Infectious Diseases (CDC-OID) à Atlanta (Géorgie), financé à hauteur de 20 millions de dollars par le HHS où en 2015, 20 études ont été réalisées sur les différentes souches de grippe (H5N1-H7N3 etc.) et 21 sur Ebola. Le CDC exploite également les laboratoires BSL de niveaux 2,3 et 4 de Fort Collins au Colorado et DLS à Atlanta.

La liste des 28 structures de la Convention sur les armes biologiques envoyée par Washington en 2016 à l’UNODA à Genève (dont nous avons cité les principales) représente la radiographie d’un empire dans le domaine de la défense contre les armes bactériologiques. C’est la carte des appareils coûteux d’une guerre biologique commencée par l’US Navy dès 1952, comme le résulterait un document déclassifié.

Comme il est absurde d’imaginer qu’un tel appareil militaire, composé en fait majoritairement de scientifiques civils, n’a pas été en mesure de faire face à la pandémie de SRAS-CoV-2 annoncée par beaucoup dans le temps, il est plus facile de croire qu’il existe la patte de l’un d’eux.

C’est donc une preuve supplémentaire dans la théorie du CoVid-19 créée en laboratoire pour une «affaire entre la Chine et les États-Unis d’Amérique» dont nous décrivons lentement les composantes géopolitiques et bientôt nous en dévoilerons également les finalités.

Mais d’abord, dans le prochain Wuhangate 8, nous dévoilerons le nom et le visage du scientifique qui représente le «chaînon manquant» entre le Pentagone, Fauci, l’USAID et Wuhan au milieu de recherches vraiment trop suspectes…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LES CORONAVIRUS

NOUVELLES GOSPA – LOBBY DES ARMES

WIKIWAND – CDC, FRIEDEN & BILL GATES

CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES – US LABS – GOSPA NEWS DOSSIER

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY