VIDÉO: L’armée syrienne intercepte un convoi militaire des Etats-Unis d’Amérique dans le nord-est du pays

L’armée syrienne a coupé le chemin aux Américains, les forçant à retourner dans leur base de la province de Hasaka, selon l’agence Sana

Un point de contrôle de l’armée syrienne a intercepté mercredi un convoi militaire des Etats-Unis d’Amérique dans la ville de Tal Tamer, dans la province du nord-est de Hasaka, l’obligeant à changer de route, rapporte l’agence Sana.

Selon l’un de ses correspondants, le convoi des « forces d’occupation » se dirigeait vers le village d’Um al Khair, mais l’armée syrienne ne lui a pas permis de passer, l’obligeant à regagner « ses bases illégitimes » dans cette province.

A LIRE ABSOLUMENT: Opération « Coronavirus 2019-nCoV » Archives

https://www.artemisia-college.info/_media/brevet-coronavirus.mp4 Lecteur vidéo

AUTRE BREVET : FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS

Date de publication de la demande : 30.08.2006 – Bulletin 2006/35

Titulaires:

• INSTITUT PASTEUR

75724 Paris Cedex 15 (FR)

• CENTRE NATIONAL DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

75794 Paris Cedex 16 (FR)

• UNIVERSITE PARIS VII

75251 Paris Cedex 05 (FR)

Traduction et ajout : MIRASTNEWS

Source : RT

Des armes, y compris des missiles TOW de fabrication états-unienne et des mines de fabrication états-unienne et israélienne, saisies dans la région sud

Source : SANA

Plan US/Turquie : Idlib s’est-il transformé en un terrain de mine anti-russe?

Erdogan a gagné du temps et s’est renforcé avec les EUA

Les président Poutine et Erdogan.(Archives)

A mesure que le temps passe, on réalise à quel point la trêve à Idlib a été une dévastatrice idée : le nord-est tout comme le nord-ouest de la Syrie ressemblent de plus en plus à un champ de mine grandeur nature que l’axe US/OTAN menace d’embraser, dès que l’armée syrienne lève le petit doigt et qu’elle décide d’avancer dans le sud d’Idlib. En effet, la stratégie US/Turquie et donc US/OTAN n’a guère changé, le but étant de créer une zone tampon et au besoin, d’exclusion aérienne dans le nord. Ce faisant, et cela, l’Américain James Jeffry l’a dit très clairement, « on cherche à faire enliser la Russie et à la pousser à quitter ses bases et à retirer son système de DCA »!

Alors même que la Turquie continue à mener des patrouille de pacotille avec les forces russes, une nouvelle milice pro turque voit le jour à Hassaka où l’armée turque a tenu un peu à l’israélienne de dresser un mur : Avec les matériaux, des équipements et des engins de construction, des camions ont ainsi livré des éléments en béton capables d’êtres installés dans la région de la ville syrienne de Ras al-Aïn. Bref de quoi créer une «zone de sécurité», un euphémisme pour cette fameuse zone d’exclusion aérienne qu’Ankara appelle de ses vœux depuis 2011 mais qu’il n’a pu réaliser jusqu’à ce qu’il se soit mis à faire les yeux doux à la Russie.

Parallèlement aux efforts turcs de créer une méga milice dans le nord syrien, les Américains travaillent eux aussi à a formation sur la rive est de l’Euphrate de nouvelles bases et au recrutement des Kurdes et tout ceci sous prétexte d’avril à s’accaparer du pétrole syrien. Cette stratégie combinée US/Turquie, qui n’a rien de trop complexe n’est ni trop fine, devrait aboutir à ceci : l’amputation d’Idlib ou mieux dire la zone de Jazira du reste de la Syrie, la neutralisation des efforts syro-russe pour faciliter un retour des Kurdes à l’État, et enfin la mort du processus d’Astana. Dans les faits, il s’agit de stopper net toute avancée de l’armée syrienne vers Idlib, et empêcher tout retour de l’État sur l’est de l’Euphrate, et ce, dans l’objectif de baliser le terrain à l’émergence d’une base permanente US dans cette zone. Cette base aurait tout comme celle d’al-Tanf, pour mission d’alimenter Daech en effectifs, ce que fait pour l’heure la prison d’al Ghouiran de Hassaka où des milliers de daechiste attendant leur heure pour être héliportée vers l’Irak.

L’un des objectifs consiste évidemment à saper la route stratégique Iran Irak Syrie Méditerranée qui permettrait à la Syrie non seulement de se reconstruire mais aux pays de la région de faire leur révolution en terme d’échange et de commerce. Cela arrangerait aussi la Chine et sa route de la Soie et la Russie et son carrefour énergétique qui depuis la mer noire pourrait se connecter à l’autoroute de la Résistance. Evidemment, tout ceci dépend de ce que l’axe US/OTAN puisse avancer sans accroc leurs pions. Mais est-ce le cas?

Selon le site web militaire russe, les troupes syriennes ont arrêté un convoi de véhicules blindés américains qui planifiaient de pénétrer l’ouest de la Syrie. A Hassaké, les tensions ne cessent de monter contre les troupes US et ces convois militaires qui franchissent constamment les frontières. Ce sont des manifestations de force isolées, certes, mais on sent que l’explosion finale n’est pas loin : l’armée syrienne a bloqué hier, mercredi 20 mai, le passage d’un énième convoi militaire américain à l’ouest de Tall Tamr, au nord-ouest de Hassaké et ne lui a pas permis de traverser le village d’Umm al-Khair dans la région de Tall Tamr.

Le convoi militaire américain a été contraint de faire demi-tour et de quitter la région pour regagner sa base à Hassaké. Des incidents similaires sont désormais monnaie courante dans cette importante province de Qamichli où la Russie possède une base et où tous les jeunes kurdes ne sont pas prêts à servir sous le drapeau US/OTAN. En effet, des heurtes similaires avaient déjà impliqué en février, en mars et en avril dernier l’armée américaine, qui a été prise à partie par des habitants du nord-ouest du pays. Les choses sont quelque peu différentes quand on descend vers les champs pétro-gazier de Deir ez-Zor où les habitants sont nettement anti-américains.

À preuve : les tentatives américaines de faire revivre les cellules de Daech n’ont pas été soldées jusqu’ici par une action militaire majeure. Certes des attaques sporadiques se manifestent sur la rive est de l’Euphrate sans jamais donner lieu à une offensive majeure. À Deir ez-Zor en effet l’armée syrienne et la Résistance se mettent en ce moment même en ordre de bataille, et préparent un face à face majeur pour libérer une bonne fois pour tout al-Tanf et ouvrir un second point de passage entre l’Irak et la Syrie. Reste le nord-est et le nord-ouest où la Russie semble croire encore à la pertinence de la trêve avec la Turquie ou elle fait semblant d’y croire. Au moment où les USA et la Turquie travaillent contre la Russie et main dans la main dans le nord syrien, les Su-57 russes multiplient les vols dans le ciel d’Irak et les MiG-29 traversent le ciel iranien pour se rendre à Hmeimim, base aérienne qui accueillent depuis peu, des missiles tactiques iraniens. On dit que la Russie commence à être convaincue que le déblocage passerait avant par la défaite US sur l’est de l’Euphrate. La neutralisation de la Turquie ne serait alors qu’une affaire de quelques jours.

Source: Press TV

Ankara met en garde contre «de graves conséquences» après que l’armée de l’air de Haftar a dévoilé son plan de frappe contre des unités turques

© CC BY-SA 2.0 / Rob Schleiffert / Libyan MiG-23MS

La Turquie a commencé à envoyer des troupes en Libye en janvier pour consolider le gouvernement d’accord national (GNA) soutenu par l’ONU. Avant cela, Ankara a fourni au GNA du matériel militaire pour aider Tripoli dans sa campagne en cours contre le gouvernement basé à Tobrouk et l’armée nationale libyenne (LNA) du général Khalifa Haftar.

Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy a averti qu’il y aurait de graves conséquences pour les forces du général Haftar si l’armée nationale libyenne attaquait les troupes turques opérant en Libye.

« Nous soulignons une fois de plus qu’en cas d’atteinte à notre intérêt pour la Libye, cela entraînerait de graves conséquences et nous considérerons les forces de Haftar comme une cible légitime d’attaque », a déclaré Aksoy, s’adressant aux journalistes jeudi.

Les commentaires d’Aksoy sont intervenus à la suite des propos tenus par le commandant de l’armée de l’air nationale libyenne Saqr al-Jaroushi plus tôt dans la journée, avertissant que « la plus grande campagne aérienne de l’histoire de la Libye « serait lancée » dans les prochaines heures » visant les forces turques.

«Toutes les cibles turques dans les zones occupées de la Libye sont des cibles légitimes pour les plans de combat de l’ANL. Nous assurons notre peuple que nous le défendrons par tous les moyens à notre disposition jusqu’à ce que nous tuions l’ennemi ou périssions sur notre propre terre», a déclaré M. al-Jaroushi, ajoutant que les civils sont instamment priés de rester à l’écart de ces sites.

« C’est la dernière fois que nous avertissons ces personnes trompées qui ont rejoint les rangs des milices [du GNA]: rendez-vous ou soyez anéanti, et il ne restera même plus rien de leur corps à enterrer », a prévenu l’officier.

Commentant ces remarques, Aksoy a suggéré qu’il était «remarquable que cette déclaration ait été faite après le déploiement de nouveaux avions militaires dans l’est de la Libye grâce à un soutien extérieur».

La semaine dernière, Fathi Bashagha, ministre de l’Intérieur du gouvernement du GNA,a affirmé qu’au moins huit avions de chasse, dont six MiG-29 et deux Sukhoi Su-24, avaient été livrés à la Libye depuis la Syrie. Damas a établi des relations diplomatiques avec le gouvernement de Tobrouk au début de cette année, promettant, entre autres, de coopérer contre une « menace turque commune » pour les deux pays. Les autorités syriennes n’ont pas commenté les allégations d’avions de chasse.

© Photo: Agence de presse arabe syrienne Sur cette photo publiée par l’agence de presse officielle syrienne SANA, le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Moallem, troisième à droite, rencontre des responsables du gouvernement libyen basé à l’est, à Damas, en Syrie, le dimanche 1er mars 2020.

Selon Aksoy, les commentaires d’al-Jaroushi étaient « un autre reflet des lourdes pertes que les forces de Haftar ont subies récemment, et démontrent leur intention d’augmenter les tensions en Libye. »

Jeudi également, un haut responsable turc a été cité par Bloomberg, disant que la Turquie avait suffisamment de puissance de feu concentrée en Libye pour protéger ses bases à l’aide de drones et de navires de guerre au large de Tripoli.

L’escalade des tensions entre Tobrouk et Ankara intervient moins d’un jour après une conversation téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc Mevlut Cavusoglu au cours de laquelle les diplomates ont réitéré la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités dans le conflit libyen et d’une reprise de pourparlers de paix sous les auspices de l’ONU.

Mercredi, une source du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré à Sputnik que Moscou soutenait toute initiative visant à mettre fin aux combats en Libye, et attend des parties qu’elles cessent leurs opérations au moins pendant la période de la fête musulmane de l’Aïd al-Fitr, du milieu à la fin mai.

Conflit en Libye

La Libye, qui était autrefois l’un des pays les plus sûrs et les plus prospères d’Afrique, est plongée dans un conflit meurtrier de neuf ans et plus depuis le renversement et le meurtre en 2011 du chef de longue date Mouammar Kadhafi par des rebelles soutenus par la puissance aérienne de l’OTAN. Après cela, la nation nord-africaine a été divisée entre les militants en guerre, les groupes terroristes, les gangs criminels et les passeurs. Plus récemment, le parlement de Tobrouk, qui bénéficie du soutien de l’armée nationale libyenne, et le gouvernement d’accord national basé à Tripoli se sont consolidés en tant que deux principales puissances politiques et militaires du pays déchiré par la guerre, et ont chacun cherché à établir depuis le contrôle de toute la Libye. En avril 2019, la LNA a lancé une offensive sur Tripoli, progressant dans la banlieue de la ville. Cependant, en janvier 2020, la Turquie a déployé un contingent limité de troupes de combat pour arrêter l’avance et repousser les forces de Haftar hors de la ville. De multiples efforts internationaux pour résoudre le conflit par le biais de pourparlers de paix ont jusqu’à présent été vains. La dernière de ces conférences a eu lieu à Berlin en janvier, avec la Russie, les États-Unis, l’Union européenne, la Turquie, l’Égypte et d’autres pays tentant de faire pression sur le GNA et le LNA pour parvenir à un cessez-le-feu durable, tout en convenant en principe de la nécessité de garder les tiers à l’écart du conflit.

Si vous l’avez trouvé intéressant, partagez-la avec vos amis!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS