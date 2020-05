EXPOSÉ: Bill Gates finance des partenariats et Moderna – le Web du vaccin enchevêtré des Etats-Unis d’Amérique

Par Viable Opposition – La chasse au premier vaccin contre le coronavirus au monde a lieu avec de nombreuses entreprises et pays cherchant à résoudre la pandémie de COVID-19. Au premier plan, nous trouvons une entreprise états-unienne qui a obtenu un net avantage dans le processus.

Le 15 mai 2020, Donald Trump a annoncé ceci:

«Aujourd’hui, je veux vous informer de la prochaine étape de cette importante initiative médicale. Cela s’appelle Operation Warp Speed. Cela signifie grand et rapide. Une entreprise scientifique, industrielle et logistique massive qui ne ressemble à rien de ce que notre pays a connu depuis le projet Manhattan. On pourrait vraiment dire que personne n’a vu quelque chose comme nous, que ce soit des ventilateurs ou des tests. Personne n’a rien vu de tel que nous faisons maintenant, dans notre pays, depuis la Seconde Guerre mondiale. Incroyable.

Son objectif est de terminer le développement puis de fabriquer et de distribuer un vaccin anti-coronavirus éprouvé le plus rapidement possible. Encore une fois, nous aimerions voir si nous pourrions le faire avant la fin de l’année. Nous pensons que nous allons obtenir de très bons résultats très rapidement. De plus, elle continuera d’accélérer le développement de diagnostics et de thérapies révolutionnaires….

À ce jour, l’Opération Warp Speed ​​a réuni tous les experts du gouvernement fédéral dans des endroits comme le NIH, le CDC, la FDA et de nombreuses autres agences. Ce partenariat historique réunira désormais toutes les ressources du ministère de la Santé et des Services sociaux avec le ministère de la Défense. Et nous savons ce que cela signifie. Cela signifie la pleine puissance et force des militaires – les militaires. Et cela – vraiment, en parlant de la logistique – si nous l’obtenons, quand nous l’obtenons. Cela signifie la logistique, la sortie, pour que tout le monde puisse la prendre.

Et aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer l’ajout de deux des professionnels les plus respectés et les plus qualifiés de notre pays – respectés dans le monde entier. Le scientifique en chef d’Opération Warp Speed ​​sera le Dr Moncef Slaoui, un immunologiste de renommée mondiale qui a aidé à créer 14 nouveaux vaccins – c’est-à-dire beaucoup de nos nouveaux vaccins – en 10 ans, pendant son séjour dans le secteur privé. L’un des hommes les plus respectés au monde dans la production et, vraiment, dans la formulation des vaccins.» (mes audaces)

Remarquez «… pour que TOUT LE MONDE puisse le prendre». Cela me semble assez facultatif.

Jusqu’à l’annonce de Trump, le Dr Slaoui était un ancien membre du conseil d’administration de Moderna, Inc., comme indiqué ici:

Bien que Moderna ne soit peut-être pas une entreprise pharmaceutique «à la pointe de la langue», Washington est en fait très familier avec l’entreprise. Voici une annonce de Moderna datée du 16 avril 2020:

Grâce aux contribuables des Etats-Unis d’Amérique, l’entreprise a bénéficié d’un «don» de 483 millions de dollars de la Biomedical Advanced Research and Development Authority ou BARDA, qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, comme indiqué ici:

Non seulement Moderna a bénéficié de la générosité des contribuables des Etats-Unis d’Amérique, mais elle n’a bénéficié que de la Fondation Bill & Melinda Gates, comme illustré ici et ici.

Comme si ces liens n’étaient pas suffisants, le Dr Slaoui est également lié à la Fondation Gates par le biais de son poste au conseil d’administration de l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), comme indiqué ici.

Je parie que vous ne pouvez pas deviner qui finance IAVI? C’est vrai, la Fondation Bill & Melinda Gates comme indiqué ici.

La chronologie de Moderna concernant le développement de sa réponse au vaccin ARNm-1273 à la pandémie de COVID-19 comprend cela, en notant la partie en surbrillance de l’annonce:

Bien que vous n’ayez peut-être pas entendu parler de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), sa mission est de «stimuler et d’accélérer le développement de vaccins contre les maladies infectieuses émergentes et de permettre l’accès à ces vaccins pour les personnes pendant les épidémies. Le CEPI revendique également ce qui suit:

«Si un pathogène aérien hautement contagieux et mortel, avec les caractéristiques de la grippe espagnole de 1918, devait émerger aujourd’hui, on estime que près de 33 millions de personnes dans le monde mourraient en seulement 6 mois.

Les coûts des maladies infectieuses émergentes sont énormes, tant sur le plan humain qu’économique. Des travaux économiques récents suggèrent que le coût mondial annuel des pandémies modérément graves à sévères est d’environ 570 milliards de dollars, soit 0,7% du revenu mondial. Le coût d’une pandémie grave comme la grippe espagnole de 1918 pourrait représenter jusqu’à 5% du PIB mondial.»

Notez l’utilisation du mantra «33 millions de personnes dans le monde mourraient en seulement six mois», ce qui n’est pas totalement différent de la peur utilisée pendant les premiers jours de la pandémie.

À l’heure actuelle, vous avez probablement une assez bonne idée de qui finance le CEPI, mais voici la liste des donateurs fondateurs et actuels.

De plus, deux membres votants du Comité Consultatif Scientifique du CEPI sont des représentants de la famille Gates:

Voici l’un des dons de la Fondation Bill & Melinda Gates au CEPI.

Terminons cette publication plutôt compliquée en jetant un œil à Moderna. Jusqu’à présent, Moderna a testé son vaccin ARNm-1273 sur 45 personnes âgées de 18 à 55 ans, la société affirmant son succès et annonçant le début des tests de phase 2 sur davantage de sujets humains. Il a également annoncé son partenariat avec Lonza U.S. pour produire jusqu’à 1 milliard de doses de son nouveau produit expérimental mRNA-1273 à partir de juillet 2020:

Malheureusement, de son propre aveu, Moderna n’a pas réussi à créer un vaccin contre les coronavirus comme le montre cette citation:

«Nous avions déjà collaboré avec le NIH sur un vaccin contre le MERS-CoV, qui est un type de coronavirus différent de la pandémie actuelle. Bien que le programme n’en était qu’au stade de la recherche, il a fourni des informations importantes lorsque nous avons lancé nos efforts pour l’ARNm-1273. Avant l’étude de phase 1 pour l’ARNm-1273, nous n’avions pas testé auparavant un vaccin contre le coronavirus chez l’homme.»

Caveat emptor. Moderna n’est pas unique dans son incapacité à créer un vaccin sûr contre le coronavirus; il n’y a jamais eu de vaccin contre le coronavirus à aucun moment.

Le réseau complexe de l’un des plus riches virologues philanthropiques en fauteuil roulant au monde, de la recherche pharmaceutique et de ses liens avec le « tsar du vaccin » nouvellement nommé, le Dr Slaoui devrait nous amener à réfléchir au développement rapide « Warp Speed » d’un vaccin destiné à mettre fin à la pandémie COVID- 19. Il y a tellement de liens entre les principaux acteurs de ce drame que les conflits d’intérêts l’emporteront certainement sur une science solide. Avec Moderna ayant un demi-milliard de dollars de financement des contribuables et les liens solides de l’entreprise avec la «machine de financement des vaccins» de Bill Gates, je soupçonne que nous avons déjà une assez bonne idée que le vaccin ARNm-1273 sera le vaccin de choix.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : FORT RUSS