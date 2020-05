Guerres de vaccins aux États-Unis d’Amérique

Vous feriez mieux de vous asseoir pendant que vous lisez ceci…

Cet article documentera les faits suivants –

Le vaccin Covid-19 arrive. Ce ne sera pas sûr, efficace ou nécessaire, mais ce sera obligatoire et il sera distribué par l’armée des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est déjà en train de produire au moins 500 millions de doses, plus que suffisant pour injecter chaque homme, femme et enfant aux États-Unis d’Amérique, avec plus d’un million de doses supplémentaires, juste au cas où. Mais ce n’est que le début.

La Coalition RAPID, une fusion du pouvoir de l’État et des entreprises, est en train de produire quelque part entre 660 millions et 1,3 milliard d’injecteurs Apiject, assez pour deux à quatre injections, pour chaque homme, femme et enfant aux États-Unis d’Amérique. La seringue Apiject est dotée d’une puce RFID en option et les puces RFID sont injectables, plus petites qu’un grain de sable et capables d’être lues à 600 pieds de distance. Fait intéressant, le travail sur tout cela a commencé bien avant l’éclosion de Covid-19. Des centaines de millions de dollars ont déjà été dépensés pour mettre en œuvre ce plan, qui est soutenu par le milliardaire sataniste «Zyklon Bill» Gates, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et les principales sociétés pharmaceutiques et banques du monde entier.

Le consortium RAPID, qui comprend Apiject et Dr. Robert Kadlec, secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention (ASPR) au Département de la santé et des services sociaux des États-Unis d’Amérique. Kadler est un expert en armes biologiques, ayant écrit des joyaux tels que «la guerre des germes au 21e siècle» et «les armes biologiques pour mener une guerre économique». RAPID est financé par un milliard de dollars de Jefferies Financial Group, l’une des dix plus grandes banques d’investissement au monde. En lisant ces mots, ils sont en train de faire de ce projet une réalité. VOTRE réalité.

Trump a déclaré que l’armée des Etats-Unis d’Amérique serait utilisée pour distribuer le prochain vaccin Covid-19, « Une fois qu’il sera prêt, fin 2020 ou début 2021 ». Si vous n’êtes pas au courant de ce fait ou ne comprenez pas ce que cela signifie, veuillez voir ici, ici, ici et ici. POURQUOI le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aurait-il besoin d’utiliser l’armée pour distribuer un vaccin qui n’est probablement pas nécessaire et qui ne fonctionne probablement pas? Parce que si vous en avez besoin ou non, que cela fonctionne ou non, ou que ce soit même sûr ou non, ils vont vous le faire prendre. L’armée des Etats-Unis d’Amérique n’est pas une question «d’aide», c’est une question de force. Vous souvenez-vous comment l’armée des Etats-Unis d’Amérique a «aidé» la Yougoslavie, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie, la Syrie, le Donbass, le Yémen, le Venezuela? Maintenant, ils viennent pour vous «aider», exactement de la même manière qu’ils «les ont aidés»…

Les vaccins antigrippaux annuels produits depuis des décennies ont une efficacité allant de 10% à 60 ou 70%, 40 à 60% étant le taux moyen d’efficacité. « 40 à 60 pour cent » signifie une efficacité de 50%. Et ces taux sont pour les vaccins contre la grippe qui ont été produits avec des décennies de recherche et d’expérience. Le «vaccin Covid-19» sera produit dans moins d’un an, pour un nouveau virus qui serait inconnu il y a seulement quelques mois. Si une efficacité de 50% est la meilleure qu’ils peuvent faire après des décennies de travail, quelle sera, selon vous, l’efficacité d’un vaccin produit en 10 ou 12 mois, et non en années ou en décennies? Et ne vous contentez pas de demander à quel point ce sera efficace, demandez à quel point il sera SÉCURITAIRE.

Comprenez, une fois qu’on vous injecte quelque chose, c’est fait, il n’y a pas de retour possible. VOUS NE POUVEZ PAS LE RETIRER

Même s’il était aussi «sûr et efficace» que le vaccin contre la grippe, pourquoi l’armée des Etats-Unis d’Amérique est-elle tenue d’assurer une vaccination de masse? Eh bien, bien sûr, la seule façon d’assurer la vaccination de masse est de la rendre obligatoire.

Comme beaucoup aux États-Unis d’Amérique disent que le dépistage et la vaccination obligatoires Covid-19 sont obligatoires: «Cela ne peut pas arriver ici», le Danemark a déjà adopté une loi, le Premier ministre du Canada en discute et un récent sondage montre que 72% des Canadiens approuvent un vaccin covid-19 obligatoire. L’Angleterre envisageait des vaccins obligatoires en octobre 2019. Et les États-Unis d’Amérique ont déjà des exigences de vaccins obligatoires pour d’autres maladies pour les écoliers.

Donc, oui, le plan aux États-Unis d’Amérique (EUA) est d’utiliser l’armée des EUA pour forcer la vaccination «Tout le monde… Chaque homme, chaque femme et chaque enfant en Amérique», et de commencer à le faire pour de vrai, à la même époque l’année prochaine. Voici une capture d’écran de la vidéo promotionnelle RAPID Coalition –

A noter que dans cette vidéo non répertoriée, 330 millions d’Américains, l’ensemble de la population, sans exception, sont programmés pour 2 à 4 injections. Et notez le dernier mot en rouge – «Obligatoire». RAPID prétend être capable de produire 330 millions d’injecteurs « pour injecter chaque homme, femme et enfant en Amérique, avec juste la bonne dose, trente jours après qu’un vaccin soit disponible ».

Mais attendez, il y a plus! Chaque injecteur est équipé d’une puce RFID. « Cela permettra aux agents de santé d’utiliser leur téléphone portable pour capturer automatiquement où et quand chaque injection a lieu. » Ce qui n’est pas dit, c’est « Et à qui cela est donné ». Bien qu’ils disent: « Et plus! »

« ET PLUS »

Bien sûr, une puce RFID «sur» un injecteur n’est pas la même chose qu’une puce RFID qui est dans l’injecteur et injectée. Mais ce n’est pas parce qu’ils ne mentionnent pas explicitement cette partie qu’ils ne le feront pas. Ou pas. Les puces RFID injectables ne sont pas une nouvelle technologie, elles ont été autour et utilisées depuis au moins 1998. Beaucoup de gens pensent qu’ils seraient consciemment «ébréchés», ayant l’impression erronée que les puces RFID sont de la taille d’un grain de riz, et qu’un dispositif de cette taille serait remarqué au moment de l’injection. Mais les puces RFID du 21e siècle ne sont pas de la taille d’un grain de riz. Ils sont plus petits qu’un grain de sel ou de sable, indétectables dans un vaccin. Ils sont passifs (pas besoin de batterie) permanents (pratiquement impossibles à retirer) et utilisant la technologie actuelle comme RFID Loc8tor, peuvent être détectés et lus à des distances d’au moins 600 pieds. Pouvez-vous dire «5G»? Commencez-vous à voir et à comprendre la connexion?

MICROPUCES RFID PAR RAPPORT À UN GRAIN DE SABLE ET À DES CHEVEUX HUMAINS

Les photos ci-dessus sont extraites d’un article sur le développement par Hitachi de la plus petite puce RFID du monde. Il a été écrit en 2007. L’article mentionne, entre autres, que «le professeur Christopher Pister de UC Berkeley a suggéré en 2001 de créer un nouveau type de microcapteur qui pourrait théoriquement être aussi petit qu’un grain de sable. La recherche sur cette idée est en cours et est financée par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Ce qui n’était qu’un concept théorique en 2001 est maintenant devenu une réalité avec le dernier développement d’Hitachi et pourrait trouver son chemin dans les agences de renseignement du monde entier. Les puces RFID sont également une source de controverse croissante concernant les questions de confidentialité. Une puce RFID peut être utilisée pour suivre l’emplacement d’individus sans méfiance qui ont des étiquettes RFID… Le fait d’avoir des puces RFID bon marché miniatures, telles que celles développées par Hitachi, implantées à l’intérieur de n’importe quoi… pourrait rendre beaucoup de gens très mal à l’aise. Cependant, les grandes entreprises pensent que les craintes des consommateurs sont éclipsées par les avantages des puces RFID.»

Oui, le bon vieux «Big Business» estime que nos craintes sont éclipsées par les avantages des puces RFID. Et maintenant, ils font équipe avec le bon vieux gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour injecter quelque chose «à chaque homme, femme et enfant en Amérique». N’est-ce pas merveilleux? Les grandes entreprises et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique travaillent ensemble, non pas pour les consommateurs, mais pour «les avantages des puces RFID». Cela me rappelle quelque chose que j’ai entendu quelque part quelque part … Hmmm, qu’est-ce que ça pourrait être? N’était-ce pas quelque chose du genre –

Et en parlant du pouvoir des États et des entreprises, revenons un peu aux portes du «Bill Zyklon». Pourquoi dois-je l’appeler «Bill Zyklon»? Eh bien, en 2010, la Fondation Bill et Melinda Gates a acheté 500 000 actions de Monsanto, (alias «The Most Evil Corporation in the World»), une société réputée pour la création de poisons toxiques comme l’agent Orange, le DDT, le RoundUp et les cultures OGM. En 2018, la société chimique allemande Bayer a acheté Monsanto pour 66 milliards de dollars, ce qui a créé «le plus grand monopole mondial sur les pesticides et les semences». La plupart des Américains pensent à l’aspirine lorsqu’ils entendent le nom «Bayer», mais Bayer était autrefois I.G. Farben, un consortium d’entreprises allemand géant qui a non seulement aidé à financer Hitler et la montée au pouvoir du parti nazi, mais a en fait dirigé son propre camp d’esclaves à Auschwitz avec 300 000 prisonniers, et a été profondément impliqué dans les expériences médicales humaines menées par le Dr Josef Mengele. Le gaz toxique utilisé pour assassiner littéralement des millions d’êtres humains était un produit de couleur / Bayer appelé “Zyklon B”. Gates = Monsanto, Monsanto = Bayer, Bayer = I.G. Farben, Farben = Zyklon B. Ergo, “Zyklon Bill”. Et le Zyklon Bill a été un garçon très occupé…

Zyklon Bill rêve de marquer en permanence chaque être humain avec un numéro qui peut être suivi partout. Cela a déjà été fait auparavant, mais pas à cette échelle. Mais oui, cela a été fait avant…

L’homme a déjà marqué l’homme avec un numéro.

Zyklon Bill veut recommencer. À tout le monde.

Il est le deuxième homme le plus riche de la planète, avec une fortune (au moins) de 98 milliards de dollars. Sa Fondation Bill et Melinda Gates, la plus grande fondation privée au monde, contrôle des actifs estimés à 47 milliards de dollars et est profondément impliquée dans l’agriculture, la santé (en particulier les vaccins) et l’éducation (Common Core) à l’échelle mondiale. Outre sa Fondation, Gates a investi environ 9 milliards de dollars dans d’autres institutions telles que l’OMS, le CDC, l’Imperial College, Johns Hopkins, GAVI et la BBC, entre autres. Et, bien sûr, Gates est intimement impliqué dans la situation de Covid-19, à la fois le virus et le «remède».

QUI PAYE LE JOUEUR DE PIPEAU, APPELLE LA MISE AU POINT …

Microsoft de Gate a récemment participé à une production vidéo avec la sataniste Marina Abramovic sur l’intelligence artificielle, la «réalité mixte» et l’immortalité virtuelle, qui, par coïncidence, (peut-être) a été publiée le Vendredi Saint 2020, un jour saint dans les églises chrétiennes et sataniques. Et l’épouse de Gates, Melinda, a récemment participé à deux interviews télévisées à l’échelle nationale de MSM, portant une croix à l’envers. Mais est-ce vraiment pertinent pour un «philanthrope» qui vient juste de vouloir vacciner et marquer de façon permanente chaque être humain sur Terre? N’est-ce pas exactement ce que Zyklon Bill essaie de faire en ce moment?

Apocalypse 13:15-17 me vient à l’esprit: «15 Et il lui fut donné de donner du souffle à l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle et cause même autant de gens qui n’adorent pas l’image de la bête à tuer.16 Et il fait donner à tous, petits et grands, riches et pauvres, et les hommes libres et les esclaves, une marque à leur droite ou sur leur front,17 et il prévoit que personne ne devra pouvoir acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, soit le nom de la bête, soit le numéro de son nom.» Maintenant, cela semble en fait assez proche de ce que ce «vaccin», ou plutôt une série de vaccins obligatoires fera, mais peut-être que ce truc de mumbo-jumbo diable est un peu trop ésotérique pour certains lecteurs, alors revenons aux faits et une réalité plus difficile.

Revenons à nouveau à la vidéo de la Coalition RAPID, du côté gouvernemental de la «fusion du pouvoir des États et des entreprises». La vidéo fait une grande production de mentionner le « ASPR », le secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse, mais pour une raison étrange ne mentionne pas le nom de la personne qui détient réellement ce titre et fait ce travail. Comme le fait que la vidéo publicitaire d’une entreprise d’un milliard de dollars ne soit pas répertoriée sur Youtube, (mais à ce jour, vous pouvez le voir ici), le fait que l’un des principaux contributeurs et le plus haut responsable du gouvernement de la Coalition ne soient pas nommés est en effet étrange. Mais ne vous inquiétez pas, je connais son nom et son parcours, ce qui explique beaucoup de choses. Son nom est Robert P. Kadlec, colonel à la retraite de l’USAF, où il s’est spécialisé dans la Guerre biologique. Guerre des germes.

Semble assez anodin, non? À peine. Ce mec est un guerrier biologique, Pestilence personnifié. En 1998, l’armée américaine a publié un livre intitulé «Battlefield of the Future», et le lieutenant-colonel Kaldec était l’auteur de deux chapitres – le chapitre 9, «Germ Warfare in the 21st Century», et le chapitre 10, «Biological Weapons for Mener une guerre économique ». Voici quelques-unes des citations les plus intéressantes des chapitres de Kaldec –

«La même technologie et l’expertise qui ont apporté des thérapies médicales révolutionnaires et une plus grande productivité agricole sont facilement transférables au développement d’armes biologiques. De nombreux obstacles techniques qui autrefois limitaient l’utilisation efficace de la guerre biologique (BW) ont disparu. Alors que les États-Unis d’Amérique se préparent aux défis de sécurité nationale du XXIe siècle, ils doivent saisir les implications de cette révolution silencieuse.»

«Les sceptiques rejettent par erreur la valeur militaire ou stratégique des armes biologiques. La guerre biologique offre des avantages uniques et importants en raison de sa facilité de production, de l’impact potentiel de son utilisation et de sa capacité à exploiter… les vulnérabilités. C’est la seule arme de destruction massive qui a une utilité dans toute la gamme des conflits. L’utilisation d’armes biologiques sous le couvert d’une maladie endémique ou naturelle offre… la possibilité d’un déni plausible. Dans ce contexte, les armes biologiques offrent de plus grandes possibilités d’utilisation que les armes nucléaires.»

Et aussi charmantes que soient ces citations, certains lecteurs peuvent croire à tort que l’armée des Etats-Unis d’Amérique ne s’engagerait jamais dans cette méthode de guerre la plus hideuse et la plus folle criminellement, avec son potentiel de «retour de flamme» ou de devenir une traînée de poudre biologique hors de contrôle qui pourrait engloutir la planète entière. Ces lecteurs auraient tort. Du propre chapitre de Kaldec –

« Jusqu’en 1969 »? Oui en effet. Avez-vous déjà entendu parler de Pandora’s Box?

Voici donc la sagesse et un avertissement. Ils vont utiliser la force pour vous vacciner, mais vous avez toujours le choix. Récemment, un connard m’a écrit qu’il « irait en prison avant de prendre un vaccin ». Eh bien, je suis allé en prison, et vous savez ce qu’ils vous font là-bas? Tout ce qu’ils veulent. Et si vous allez en prison pour ne pas avoir pris le vaccin, la première chose qu’ils vous feront en arrivant est de vous donner le vaccin. La plupart le prendront sans avoir à aller en prison. La plupart suivront le programme et avec tout le monde, exactement comme le faisaient les «bons allemands» dans les années 30. Et ils obtiendront et mériteront exactement ce que les «bons Allemands» ont obtenu en 1945.

Ceux qui disent aujourd’hui qu’ils refuseront doivent comprendre qu’ils seront très bientôt tenus de soutenir leurs paroles par des actions ou qu’ils seront des menteurs vantards avérés. Le choix ne sera pas entre prendre le vaccin ou aller en prison, ce sera entre prendre le vaccin ou être prêt et disposé à tuer ou à mourir pour éviter que le vaccin ne vous soit imposé, injecté en vous, le viol ultime et irrévocable non seulement de votre corps, mais de votre âme. Le choix vous appartient, comme pour chacun d’entre nous. Nous sommes exactement ce que nous faisons, et aucune quantité de mots ou de souhaits, simulant ou posant, ne nous différenciera jamais.

Comme Antonio Gramsci l’a écrit à partir de la prison dans les années 1930: «Le vieux monde se meurt et le nouveau monde a du mal à naître; c’est maintenant le temps des monstres.» C’est maintenant le temps des monstres, et vous pouvez soit les combattre, soit vous prosterner et vous soumettre à eux. Si vous vous battez, rien ne garantit que vous gagnerez ou survivrez, mais vous mourrez en tant qu’être humain, et peut-être même en tant que héros. Si vous vous soumettez, vous mourrez comme un esclave volontaire, un lâche, vous serez dévoré par des monstres et vous le mériterez. L’histoire du fascisme et des années 30 et 40 est toujours là pour tous ceux qui ne le connaissent pas pour l’étudier. Il y a des leçons là-bas. «Le passé est prologue», Gates et Kadlec sont des Mengeles modernes, et vous serez soit leurs adversaires et les opposerez à la mort, soit vous serez leurs cobayes et leurs victimes. Le choix vous appartient. Pensez-y maintenant, aujourd’hui, et décidez, pour de vrai. Car plus tôt que vous ne le penserez, le moment viendra où votre choix devra être prouvé par l’action, pas par les mots.

Alors maintenant, vous vous êtes assis et avez lu cet essai. Maintenant, il est temps de vous défouler et de décider comment vous allez gérer l’avenir. Vous avez deux choix – À PIED OU À GENOUX.

DAVAI!

Russell Bentley

COVIDER une arme biologique des Etats-Unis d’Amérique? Kevin Barrett sur Kalima Horra avec George Galloway

L’ancien parlementaire britannique George Galloway accueille Kevin Barrett pour une discussion non censurée sur la possibilité que des éléments de l’État Profond des États-Unis d’Amérique aient créé et déployé COVID-19 en tant qu’arme biologique. Les motifs: arrêter la croissance économique rapide de la Chine même si elle nécessite de paralyser l’économie mondialisée; accélérer la transition vers l’autoritarisme et l’hypersurveillance en Occident; et cibler le leadership de l’Iran dans l’accord. Spectacle complet: https://youtu.be/2qGJNdlGadI

Biographie Kevin Barrett Dr Kevin Barrett, Ph.D. L’arabiste-islamologue est l’un des critiques les plus connus des États-Unis de la guerre contre le terrorisme. Il est l’hôte de TRUTH JIHAD RADIO; une émission de radio hebdomadaire sur la conduite difficile financée par les dons des auditeurs sur Patreon.com et FALSE FLAG WEEKLY NEWS (FFWN); une émission audio-vidéo produite par Tony Hall, Allan Reese et Kevin lui-même. FFWN est financé par FundRazr. Il est également apparu à plusieurs reprises sur Fox, CNN, PBS et d’autres organes de diffusion, et a inspiré des reportages et des éditoriaux dans le New York Times, le Christian Science Monitor, le Chicago Tribune et d’autres publications de premier plan. Le Dr Barrett a enseigné dans des collèges et universités à San Francisco, Paris et Wisconsin; où il a couru pour le Congrès en 2008. Il travaille actuellement comme organisateur, auteur et animateur de radio à but non lucratif. http://www.truthjihad.com véritéjihad@gmail.com

