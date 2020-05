«Invasion inutile de la vie privée»? Google et la technologie de traçage COVID d’Apple suscitent des problèmes de sécurité

© REUTERS / Dado Ruvic

Les géants de la technologie rivaux Google et Apple se sont maintenant réunis pour lancer un logiciel attendu depuis longtemps qui aidera les États à créer des applications téléphoniques pour suivre l’exposition d’un individu au coronavirus. Cependant, il y a beaucoup d’enjeux dans cette initiative.

Un certain nombre de représentants de l’État du Dakota du Nord, de la Caroline du Sud et de l’Alabama ont salué publiquement une collaboration sans précédent entre Google et Apple qui les aidera à produire une application de recherche de contacts informant automatiquement les gens s’ils ont passé du temps près d’une personne testée positive pour COVID-19.

Ces États américains et certains pays ont déjà signalé qu’ils seraient prêts à utiliser l’application, tandis que la France, la Norvège et l’Inde sont restées sceptiques quant à l’initiative, préférant une approche plus centralisée, qui permet le stockage et le téléchargement de données via Bluetooth à un serveur distant, ce qui permettrait aux autorités sanitaires de contenir plus facilement le virus.

Jusqu’à présent, le NHS du Royaume-Uni a développé une application de suivi des contacts construite exactement en utilisant cette approche, malgré la violation des problèmes de confidentialité et la possibilité que ces données soient partagées avec le gouvernement. Selon certains rapports, la Grande-Bretagne envisage désormais également l’intégration d’un modèle d’API Apple-Google à leur application, mais certains craignent que même une approche décentralisée propulsée par ces deux géants ne soit pas aussi sûre qu’initialement suggéré.

«Il est possible que cette technologie soit utilisée à mauvais escient pour collecter plus d’informations que les données liées au virus», explique Fow Chee Kang, directeur associé et consultant en gestion de la cybersécurité chez LGMS. « Bien que la déclaration publiée par les géants de la technologie souligne les caractéristiques de la protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, il existe néanmoins des possibilités d’utiliser une telle technologie en conjonction avec des données existantes qui se trouvent déjà dans l’appareil mobile pour profiler l’utilisateur. »

Les entreprises ont en effet déclaré que la version de leur application de traçage COVID protégerait ses utilisateurs à l’aide du chiffrement et ne disposerait pas d’une base de données centralisée, le processus étant effectué uniquement via les téléphones eux-mêmes, ce qui empêcherait le stockage inutile d’informations privées. Cependant, à la suite de plusieurs scandales impliquant Google concernant des violations potentielles de la vie privée, la société a déclaré ouvertement que sa coopération avec la Maison Blanche « pourrait également avoir un impact négatif sur la confiance des utilisateurs » envers Apple, a déclaré Kang.

« Il est certain que des données seront partagées avec le gouvernement sur ses utilisateurs, ce qui pourrait affecter la confiance des clients Apple dans ce sens », note l’expert.

Selon Matthew Hickey, expert en cybersécurité et cofondateur de Hacker House, les applications de recherche de contacts en tant que telles «ont été contestées par beaucoup comme une atteinte inutile à la vie privée», car il fait valoir que même les créateurs de l’application du NHS «ont expressément déclaré qu’ils souhaitent conserver les données collectées après la fin de la pandémie pour une étude future».

« Cela ouvre la perspective que ces données pourraient également être exploitées à l’avenir et facilitera la mise en œuvre de programmes similaires de suivi et de localisation par les gouvernements du monde entier », fait valoir Hickey. « Je pense que nous ne devons pas sacrifier notre intimité et notre liberté personnelles pour une petite quantité de sécurité contre une menace virale. »

Il pourrait toujours y avoir une option pour les utilisateurs qui sont «préoccupés par la confidentialité et la sécurité des informations collectées à partir des applications de traçage des smartphones», explique le professeur agrégé de la School of Engineering du RMIT Mark A Gregory, qui consiste à «réinitialiser leurs téléphones en usine après la pandémie.» Il ne précise cependant pas comment traiter les informations déjà collectées par Google et Apple sur ses utilisateurs.

Les Américains super riches ont gagné près de 500 milliards de dollars grâce à Corona

Les milliardaires américains ont augmenté leur fortune d’un total de 434 milliards de dollars depuis l’éclatement de la pandémie de mars du coronavirus. C’est le résultat d’une récente étude des Américains pour l’équité fiscale et de l’Institute for Policy Studies.

Entre le 18 mars et le 19 mai, le nombre d’Américains sur la liste des «600+ Américains les plus riches» est passé de 614 à 630. L’un des principaux bénéficiaires de la crise corona a été le patron d’Amazon, Jeff Bezos, qui a augmenté sa fortune de 34,6 milliards de dollars.

Selon l’étude, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (25,3 milliards de dollars), le fondateur de Microsoft Bill Gates (8 milliards de dollars), le fondateur d’Oracle Larry Ellison (7 milliards de dollars) et le chef de la société holding Berkshire Hathaway, Warren Buffett (564 millions de dollars).

Les propriétaires de sociétés technologiques ont connu le plus grand succès pendant la pandémie, car de nombreux processus ont été mis en ligne en raison des restrictions de sortie imposées dans de nombreux pays à travers le monde.

Pandémie de Coronavirus

Aux États-Unis d’Amérique, qui est le pays le plus touché du monde, selon l’Université Johns Hopkins, vendredi à 14 h 32, plus de 1,5 million de personnes ont contracté le SRAS-CoV-2. Le bilan est de 94 724 morts. 5,1 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le virus. 333 398 sont décédés.

