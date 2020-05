Théorie véridique : WUHAN-GATES – 10. COMPLOT SOMBRE: Sommet de l’UE avec l’ONG 4 Gates, Big Pharma & FB avant la pandémie (SARS-2 construit avec le VIH)

«N’ayez donc pas peur d’eux, car il n’y a rien de caché qui ne devrait pas être révélé, et aucun secret qui ne devrait pas être révélé».

Pour éviter les malentendus, je déclare que je ne veux pas m’attarder sur la nécessité ou non d’un plan de vaccination mondial: un sujet trop complexe et controversé sur lequel malheureusement il n’y a pas de véritable débat scientifique mondial mais une pensée univoque du courant dominant dont toute objection minimale est considéré comme un acte de majesté lésée.

Je veux démontrer l’anti-éthique d’un plan de vaccination promu par des millions de dollars par Bill Gates, prophète de la pandémie actuelle, qui est dans un conflit d’intérêts macroscopique flagrant ayant des accords avec de grandes sociétés pharmaceutiques destinées à spéculer dessus et en finançant le les partis politiques des dirigeants qui ont décidé de le tester en Italie et seront appelés à l’évaluer à l’avenir dans le monde entier pour l’urgence de CoVid-19.

Cette circonstance a pris des contours inquiétants après les multiples découvertes documentées par Gospa News sur le soutien économique des dirigeants états-uniens et européens du DEM pour l’expérimentation de supervirus de laboratoire dangereux et mortels en Chine dans un projet qui semble adapté non seulement à la domination dans le domaine de la santé mais aussi géopolitique et belliqueux.

Dans les 19 reportages précédents, nous avons exposé des indices, des opinions faisant autorité et des recherches scientifiques sur la théorie d’une pandémie déclenchée par une arme bactériologique de mortalité et de complexité mortelles, au point d’apparaître (même aux scientifiques) calibré pour cibler des groupes ethniques spécifiques, après en cours de construction avec l’ingénierie biogénétique.

Que cela se soit produit par hasard, dans la mission désormais plus lucrative que noble de rechercher des vaccins, ou pour une conspiration délibérée à d’autres fins perverses, comme il semble maintenant presque certain, c’est ce que nous essayons de vérifier dans toutes les directions possibles.

Aujourd’hui, nous essayons de faire la deuxième synthèse des 9 derniers (comme celle de Bio-Weapon 10, lien ci-dessous) afin de faciliter la lecture à ceux qui ont été découragés par la longueur biblique des autres. Nous le faisons en dévoilant une autre découverte déroutante qui allonge les ombres sur la Commission européenne dans tout le cycle d’événements liés au virus du SRAS-CoV-2 appelé par nous Wuhan-Gates (toute référence à des personnes vraiment existantes est purement fortuite …).

Nous avons appelé les enquêtes non pas parce que le complot diabolique supposé de l’État international profond s’y déroulait entièrement, mais en raison du nom de la ville peuplée de Hubei, elle revient sans cesse, ce qui me fait soupçonner que précisément à cet endroit l’intelligence de divers pays – à au moins trois de l’alliance de contre-espionnage anglo-saxon «Five-Eyes» sont fortement impliqués, comme nous le verrons dans le prochain rapport – elle a caché les preuves. Sachant que la dictature du régime communiste pourrait punir de la peine de mort tout «gorge profonde» ou «dénonciateur» repentant comme il est de bon ton de les appeler aux États-Unis d’Amérique après RussiaGate et UkraineGate.

SOMMET SUSPICIEUX À BRUXELLES AVANT LE PANDÉMIE

C’est plutôt le moment de révéler ou de se souvenir des noms de ces politiciens italiens et états-uniens qui planent derrière une pandémie trop parfaite pour être décontractée. Ses complots ombragés commencent en 2004 en Chine grâce à un programme de la Commission européenne présidé par l’ex-leader de l’olivier Romano Prodi (voir WuhanGates 9, résumé ci-dessous) et s’emmêlent dans le monde jusqu’à la «fête» finale avec le président sortant Jean -Claude Juncker.

Il s’agit du sommet prophétique et honteusement suspect de la «Vaccination globale» organisé par la même institution à Bruxelles le 12 septembre 2019 en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé en présence des dirigeants de différentes ONG (CEPI, GAVI, EDCTP) créées et / ou soutenues par Bill Gates, représenté par Joe Cerrell, directeur général de sa fondation.

Voyons quels sont ces sujets. CEPI est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations est une alliance pour financer et coordonner le développement de nouveaux vaccins présentés par Gates au Forum de Davos 2017, GAVI est une organisation internationale créée en 1999 par la Fondation Bill & Melinda Gates avec un fonds initial de 750 millions de dollars pour améliorer l’accès à des vaccins nouveaux et sous-utilisés pour les enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde.

Mais le partenariat avec les pays européens et les pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) est beaucoup plus intéressant pour réduire le fardeau social et économique de la pauvreté liée à la santé. L’Union européenne fournira jusqu’à 683 millions d’euros pour le programme décennal en cours (2014-2024), à condition que cela soit assorti de contributions des pays européens membres de l’EDCTP.

Il est rejoint par 14 pays européens (Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni) et 16 pays africains (Burkina Faso, Cameroun, Congo, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie).

C’est l’un de ses objectifs: «Dans le cadre des efforts de renforcement des capacités de l’EDCTP, la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA) et l’EDCTP ont signé un protocole d’accord en janvier 2013 pour mettre en place un programme de bourses qui propose des stages en Europe aux chercheurs individuels et au personnel clinique d’Afrique subsaharienne travaillant à la mise en œuvre d’essais cliniques. Par ailleurs, la Commission européenne et la Fondation Bill & Melinda Gates ont signé un protocole d’accord en juin 2013 pour coopérer dans la lutte contre les PRD (maladies liées à la pauvreté) », lit-on sur le site officiel EDCPT.

«Le programme OMS (WHO) / TDR Career Development Fellowships (CDF), soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates et la Fédération Internationale des Fabricants & Associations Pharmaceutiques (IFPMA), propose des formations ciblées en recherche et développement au sein des entreprises pharmaceutiques et en développement de produits partenariats (PDP) pour développer du personnel local hautement qualifié pour les PRFM endémiques (pays à revenu faible ou intermédiaire) afin d’améliorer les compétences dans les essais cliniques de médicaments, de vaccins et de diagnostics sur un large éventail de maladies infectieuses de la pauvreté».

L’affiche de l’événement et la table d’honneur avec Jean Claude Juncker – cliquez sur l’image pour le dossier complet de la rencontre avec tous les intervenants (PDF)

C’est pourquoi des dirigeants de fabricants de médicaments ont participé au sommet de Bruxelles (tous les noms des participants figurent dans le dossier en dessous de l’image) comme Nanette Cocero de Pfizer Biopharmaceuticals Group. GSK n’a pas eu besoin d’être présente car elle est une multinationale contrôlée directement par Bill Gates (rapports CoronaVirus Bio-Weapon 3 et WuhanGates 1, voir résumé ci-dessous).

La question se pose: nous sommes sûrs que les capitaines de l’industrie des sociétés pharmaceutiques, qui ont besoin de tester leurs produits même avec de graves inconvénients comme cela s’est produit en Géorgie il y a quelques années avec la mort de 79 cobayes humains (WuhanGates 5, voir le résumé ci-dessous), nous avons comme priorité la santé des gens par rapport à leurs entreprises compréhensibles?

La réponse se trouve dans les titres des tables rondes: «Dans les vaccins je crois» ou «La magie des sciences: accélérer la recherche, le développement et l’innovation des vaccins» sont quelques-uns des sujets traités d’une manière absolument monochordique et même un peu débordement de fanatisme…

Parmi les excellents orateurs figurent le ministre des Affaires sociales de Belgique, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le chef de la section santé de l’UNICEF, le chirurgien général du Pentagone, le président de l’Institut Pasteur de Paris, et les représentants de FACEBOOK et du navigateur Web Mozilla Firefox et de l’Africain RA.

Cette conférence a eu lieu trois mois avant la découverte de l’épidémie de CoVid-19, ainsi nommée précisément parce que les premiers cas «officiels» ont été identifiés en décembre 2019. Mais elle n’a eu lieu qu’un mois avant les Jeux militaires mondiaux qui se sont déroulés juste à Wuhan et dont certains athlètes des différentes armées sont revenus avec une grippe mystérieuse et sérieuse (WuhanGates 6, voir ci-dessous le résumé).

Mais surtout, elle a eu lieu un mois avant l’événement 201, l’exercice virtuel sur une pandémie de CoronaVirus financé par la Fondation Bill & Melinda Gates et s’est déjà retrouvé dans le collimateur des médias internationaux qui n’a cependant pas attrapé l’un des principaux protagonistes de la réunion révélée à la place de Gospa News: un ancien directeur adjoint de la CIA. Juste à partir de là, nous commençons brièvement avant de voir la concaténation des autres faits.

BIO-ARME COVID19 – 10. LA PARCELLE: DE LA CIA AU NOUVEL ORDRE MONDIAL

Ce n’est pas un titre de conspiration mais un logo de conspiration: c’est-à-dire l’étude d’une conspiration, trop évidente pour la suspicion de plus en plus fondée que la nouvelle souche de CoronaVirus est une arme bactériologique aspirée à la main ou intentionnellement libérée. Dans les premiers rapports de ce premier cycle d’enquêtes, des experts états-uniens de la guerre biologique l’ont soutenu: l’ancien consultant de la Maison Blanche Francis Boyle et Jeff Brown, fondateur avec d’autres journalistes et auteurs internationaux de la Commission Bioweapon Truth. C’est donc le Parti communiste chinois qui a accusé les États-Unis d’Amérique après que certains scientifiques de leur pays aient découvert la létalité différente de deux souches de CoVid-19 avec quatre acides aminés Spike très meurtriers de la protéine «tueuse».

Cela a fait penser aux enquêtes de la journaliste d’investigation bulgare Dilyana Gaytandzhieva sur les 25 laboratoires top secrets du Pentagone (Département d’État américain) ouverts principalement en Géorgie et en Ukraine, après les révolutions colorées soutenues par le ploutarque mondialiste George Soros, où des études sur les armes bactériologiques sont également réalisées en biogénétiques et ethniques.

Parmi les supervirus les plus suspects, il y a cependant le chimérique SHC014 créé à Chapel Hill en 2015 dans les laboratoires de biosécurité de l’Université de Caroline du Nord grâce à une contribution de l’USAID, l’agence gouvernementale des Etats-Unis d’Amérique (EUA) utilisée par la Central Intelligence Agency pour financer ses projets. C’est le supervirus dont la transmission scientifique Leonardo RAI3 a également parlé.

À l’époque où elle était directrice adjointe de la CIA, l’avocate Avril Haines, ancienne consultante de longue date de Joe Biden au Congrès, experte en bio-armes de la NTI (institution privée de la circonscription démocrate), qui la même année a été appelée par l’ancien président démocrate Barack Obama, soutenu dans les campagnes électorales par les super-donateurs Gates et Soros, pour devenir conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche jusqu’à l’arrivée de Donald Trump.

Elle était l’une des organisatrices de l’événement 201, financé par Gates, en collaboration avec le John Hopkins Center of Health Security. John Brennan, son chef à la CIA, l’un des présumés directeurs du faux dossier RussiaGate contre Trump, est également chercheur principal à l’Université JH, parmi ceux qui ont publiquement salué l’existence de l’État Profond à l’occasion de l’UkraineineGate. Cependant, la référence de l’avocat Haines à la nécessité d’un ordre mondial lors d’une conférence en 2018 au cours de laquelle il a prophétisé la pandémie comme Gates a été sensationnelle.

WUHANGATE – 1 – LES COMMANDITAIRES SAOUDIENS DES VACCINATIONS GSK DANS LE MONDE

Pourquoi s’étonner alors s’il s’avère que l’Université John Hopkins, ainsi que l’Université Columbia où Haines est chercheur, font partie des partenaires de référence de l’ONG EcoHealthAlliance (EHA) de New York qui a financé le projet international PREDICT 2 avec l’USAID susmentionné ( CIA) lancée en 2009 par l’administration Obama?

Parmi les autres partisans de l’EHA figurent également des universités chinoises et saoudiennes. En 2014, le Royaume d’Arabie saoudite a rejoint les États-Unis d’Amérique dans le programme d’action pour la vaccination contre les VPD (maladies évitables par la vaccination) lancé en 2014 par le Global Health Security Agenda (GHSA), un partenariat entre 67 nations du monde pour accélérer les plans spécifiques de l’Organisation Mondiale de la Santé. Obama, avec l’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi, ancien secrétaire du Parti démocrate, a donc identifié l’Italie comme un projet pilote pour les 10 vaccins obligatoires pour tous les enfants d’âge scolaire.

Après la résistance du Parlement, le plan est devenu loi avec le nouveau gouvernement PD de Paolo Gentiloni en 2017 cédant la place à une augmentation de la production de vaccins de GlaxoSmithKline, leader pharmaceutique dans le monde et malgré un formidable précédent pour un pot-de-vin de SmithKline payé au ministre de la Santé Francesco De Lorenzo dans les années 90.

En 2017, comme pour honorer une dette de gratitude, GSK plc à Londres a augmenté sa participation dans la filiale saoudienne Glaxo de 49% à 75% avec de bons bénéfices pour les membres gouvernementaux arabes de Banaja KSA Holding. Cela a été fait sous la direction de la nouvelle PDG Emma Walmsley, directrice non exécutive de Microsoft Corporation, découverte par Gospa News.

WUHAN-GATES – 2. SUIVI DU VIH DANS LE CORONAVIRUS

Jusqu’à présent, il y a une merde normale de trafic politico-économique international pour la «bonne santé» des enfants à bombarder avec 10 vaccins, y compris le dangereux hexavalant, afin de provoquer les protestations vibrantes de nombreux pédiatres italiens. Mais le jaune de la pandémie devient un thriller lorsque l’on retrace les résultats inquiétants mis en évidence par certains chercheurs indiens dans l’analyse du virus du SRAS-Cov-2, ainsi appelé parce qu’il est un parent génétique du syndrome respiratoire aigu sévère qui a tué 814 personnes en Asie en 2003.

Il y aurait des insertions du VIH, l’agent pathogène du SIDA. Selon l’École des sciences biologiques de Kusuma de l’Institut indien de technologie de Delhi (IIT Delhi), le virus a probablement été construit en laboratoire. Cette nouvelle sensationnelle apparaît et disparaît de la communauté scientifique dans les 24 heures car la recherche est mystérieusement retirée.

WUHAN-GATES – 3. LE GAGNANT DE NOBEL: «LE VIH DANS LE SRAS-COV-2»

Le scoop de Gospa News s’avère bien fondé. Par une coïncidence miraculeuse deux jours après l’éminent virologue français Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine en 2008 précisément pour avoir découvert l’immunodéficience humaine liée au VIH et pour avoir isolé deux souches dans les années 80, non seulement confirme l’étude indienne mais prétend sont parvenus aux mêmes conclusions avec l’aide du biomathématicien Jean-Claude Perez et donc d’avoir la certitude que le SRAS-CoV-2 a été construit en laboratoire de biologie moléculaire.

Son entretien avec les microphones du podcast français de la médecine «Pourquoi Docteur» perce le voile du silence mais cela ne suffit pas à induire le repentir auprès de ses collègues, qui nient même l’hypothèse du virus articulaire contre lequel ils sont en concurrence, avec les médias traditionnels (mainstream), pour discréditer Montagnier.

WUHAN-GATE – 4. «LE VIRUS GÉRÉ PAR LE VIH: AFFAIRES USA-CHINE»

Le lauréat du prix Nobel, premier professeur à l’Institut Pasteur de Paris aujourd’hui à l’université Jiao Tong de Shanghai, reste dur comme le roc sur ses positions et augmente la dose avec une interview de vingt minutes sur la télévision française CNEWS. Il défend les biologistes indiens affirmant qu’ils ont été « contraints de se rétracter » et rentre dans les détails de ses recherches scientifiques en réitérant que « le virus n’est pas naturel ».

Luc Montagnier ajoute une phrase qui devient une piste pour nos investigations: «Les États-Unis d’Amérique sont au courant. Ils ont financé une partie des recherches effectuées dans les laboratoires de Wuhan et cela est publié. Ce n’est donc pas seulement une affaire chinoise.» C’est tellement vrai! Comme l’a constaté Gospa News, le laboratoire du Wuhan Institute of Virology est partenaire du projet PREDICT 2-USAID recherché par Obama et sur lequel plane l’ombre de la CIA. (Lire plus).

