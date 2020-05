Dmitry Orlov: pandémie, effondrement économique et conflit militaire

Dmitry Orlov donne son point de vue sur la pandémie et l’effondrement économique qui s’ensuit. Il examine la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les États-Unis d’Amérique, leur statut en dollars et la désintégration du système politique. Il parle de sa vision changée du mouvement climatique et de son dogme libéral. Il donne son point de vue sur la Chine, la Russie, Poutine après 2024 et le potentiel de conflit militaire. Enfin, il donne un aperçu de ce que les gens devraient faire pour se préparer à mesure que la crise s’amorce.

Dmitry Orlov est un ingénieur russo-états-unien et un écrivain sur des sujets liés au «déclin et à l’effondrement économiques, écologiques et politiques potentiels aux États-Unis d’Amérique», ce qu’il a appelé «crise permanente». Orlov pense que l’effondrement sera le résultat d’énormes budgets militaires, de déficits gouvernementaux, d’un système politique insensible et d’une baisse de la production pétrolière.

Orlov est né à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) et a déménagé aux États-Unis d’Amérique à l’âge de 12 ans. Il est titulaire d’un BS en génie informatique et d’une maîtrise en linguistique appliquée. Il a été un témoin oculaire de l’effondrement de l’Union soviétique au cours de plusieurs visites prolongées dans son pays d’origine russe entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990.

En 2005 et 2006, Orlov a écrit un certain nombre d’articles comparant la préparation à l’effondrement des États-Unis d’Amérique et de l’Union soviétique publiés sur de petits sites liés au pic pétrolier. L’article d’Orlov «Combler le« gouffre de l’effondrement »: l’URSS était mieux préparée à l’effondrement que les États-Unis» était très populaire sur EnergyBulletin.Net.

Le livre d’Orlov, Reinventing Collapse: The Soviet Example and American Prospects, publié en 2008, détaille davantage son point de vue. Discutant du livre en 2009, dans un article du New Yorker, Ben McGrath a écrit qu’Orlov décrit une « soupe d’effondrement de superpuissance » commune aux États-Unis d’Amérique et à l’Union soviétique: «un grave déficit de production de pétrole brut, une aggravation déficit commercial, un budget militaire surdimensionné et une dette extérieure paralysante.» Orlov a déclaré à l’intervieweur McGrath que ces derniers mois, les professionnels de la finance avaient commencé à constituer une plus grande partie de son public, rejoignant les «types de retour à la terre», les «pics pétroliers», et ceux parfois appelés de manière dérisoire «doomers».

Dans sa critique du livre, le commentateur Thom Hartmann écrit qu’Orlov soutient que l’Union soviétique a frappé un «crash léger» en raison de la planification centralisée dans: le logement, l’agriculture et les transports ont laissé une infrastructure que les citoyens privés pouvaient coopter afin que personne n’ait pour payer le loyer ou devenir sans-abri et les gens se sont présentés pour travailler, même lorsqu’ils n’étaient pas payés. Il écrit qu’Orlov pense que les États-Unis d’Amérique vont avoir un accident dur, plus comme la République allemande de Weimar des années 1920.

Le Dr Fauci est pris à partie alors que le récit de COVID-19 oscille énormément – encore une fois [Vidéo]

Toute personne qui a suivi l’histoire de la pandémie de coronavirus est, espérons-le, consciente du double, du triple, du quadruple et du n-parler en constante évolution que les «experts» nous donnent concernant la nécessité de prendre des distances sociales, de porter des masques, de ne pas se toucher, et en Amérique, surtout de ne pas être ensemble dans des endroits «non essentiels» comme… l’église. Tout cela a été plus ou moins dirigé et stimulé par un Dr Anthony Fauci. Nous avons fait rapport il y a trois semaines sur des récits assez étonnants suggérant que ce médecin était en quelque sorte connecté aux programmes de recherche sur un «virus chimérique» contenant des souches du SRAS, du VIH et d’autres goodies pour produire un supervirus – un virus qui est incurable. Ce programme de recherche était en cours aux États-Unis d’Amérique avant que le gouvernement ne le sache et ne le ferme, à juste titre, puisqu’il s’agissait d’un programme conçu pour n’engendrer que la mort. Cependant, selon l’allégation, Fauci a réussi à acheminer de l’argent illégalement à Wuhan, en Chine, vers un laboratoire là-bas pour poursuivre les recherches, et c’est ce virus, l’agent causal de COVID-19, que nous avons tous appris à connaître et détestons ouvertement.

Il en va de l’allégation. Cela me semble encore être une théorie du complot wackadoo, mais il y a des détails intéressants derrière, il est donc possible qu’il y ait au moins plusieurs éléments réels. Cependant, le Dr Fauci travaille pour le président Trump au sein du groupe de travail sur les coronavirus, et récemment, le président a de plus en plus ignoré les conseils du bon médecin «pour votre bien». Vendredi 22 mai, le médecin a inversé son cours de longue date selon lequel nous devons être isolés jusqu’à la fin des temps (et nos médias contrôlés) et a suggéré que l’isolement pendant trop longtemps puisse faire «un tort irréparable… y compris au nôtre santé. »

Ouais. Nous le savions déjà. Demandez à toute personne qui monte cette chose chez elle depuis deux mois. Te sens-tu mieux maintenant? Maintenant, d’accord, nous avons fait beaucoup pour nous adapter à la pandémie actuelle, mais le roulement et la mousse rhétoriques sur la façon dont cela est géré, et comment et ce que fait le virus lui-même sont tels que depuis une semaine ou deux, il a été extrêmement difficile de savoir quoi rapporter ici. La seule constante à propos de COVID-19 semble être le flot incessant de bêtises non qualifiées (nous avons des mots plus forts pour cela, vous savez) qui ont tous ceux qui essaient de rester informés en sautant et paranoïaques … ou, a-t-il enfin la conclusion cela semble vrai:

Personne ne sait vraiment.

Ce serait bien si quelqu’un, n’importe qui, dans la direction, le disait honnêtement et continuellement, comme préface pour essayer d’établir une sorte de terrain d’entente. Nous en savons moins sur COVID-19 que ne le font les experts, et la nature de plus en plus politique de la gestion de la pandémie est bien plus dramatique que la pandémie elle-même ne s’est avérée l’être.

La vidéo incluse dans cet article montre la réponse d’un artiste, Dave Portnoy, qui est sceptique quant à la position du Dr Fauci depuis longtemps. Après que le Dr Fauci ait soudainement tourné à un autre point de vue (dans une splendeur vraiment orwellienne, sans reconnaître qu’il avait tort), Dave ne le laisse pas s’en tirer.

À tout le moins, la vidéo devrait nous aider à souffler un peu de vapeur depuis longtemps.

