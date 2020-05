LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE PERD LE PROCÈS EN MATIÈRE DE VACCIN DE BASE

Publié par Weaver

Publié par l’éditeur, cairnsnews

Les vaccinations forcées peuvent désormais être arrêtées légalement – aucun contrôle de qualité pendant 32 ans

De larges ramifications pour l’Australie

Aller à:

https://www.aimintegrativemedicine.com/aim-integrative-medicine-blog/why-kennedy-sued-the-government-over-vaccine-safety-won

http://icandecide.org/governments/

Cas 1: 18-cv-03215-JMF Document 18 déposé le 07/09/18

L’avocat des blessures de vaccins Robert F. Kennedy Jr., Et Del Bigtree, producteur du documentaire anti-vaccin supprimé, Vaxxed and the Informed Consent Action Network (ICAN) sont crédités de cette victoire. Ils ont exigé les documents gouvernementaux pertinents prouvant que tous les vaccins approuvés par le gouvernement fédéral avaient été testés pour la qualité au cours des 32 dernières années – et il n’y en avait aucun.

Voici les énormes implications juridiques et pratiques de cette victoire juridique pour le peuple des Etats-Unis d’Amérique:

Un récent procès aux États-Unis d’Am »rique a révélé qu’il n’y a pas eu de contrôle de la qualité des vaccins fabriqués par Big-pharma depuis au moins 32 ans. Les taux d’autisme devraient baisser considérablement maintenant que les parents peuvent arrêter d’injecter du poison à leurs enfants

o Cela signifie que le ministère de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d’Amérique et tous les fabricants de vaccins mentent au peuple des Etats-Unis d’Amérique depuis plus de 30 ans au sujet de l’efficacité et de la sécurité des vaccins; Ceci peut signifier en fin de compte que la poursuite de l’existence – au moins dans leur forme actuelle – de cinq agences de «santé» des Etats-Unis d’Amérique est désormais mise en doute: le CDC, la FDA, l’OIM, le NIH et la partie «Santé» du DHHS lui-même; cela peut également menacer l’existence de commissions médicales d’État et de guildes médicales exclusives comme l’AMA:

o Cela signifie que les fabricants de vaccins ont été frauduleusement exemptés de ce que tous les autres fabricants de médicaments pharmaceutiques ont été contraints de faire concernant la recertification semestrielle pour la qualité et l’efficacité – ce qui signifie que leurs vaccins n’ont jamais été testés pour la qualité et n’ont pas de sécurité ou d’efficacité prouvées depuis plus de 30 ans;

o Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous les parents mandatés frauduleusement par tout gouvernement / règlement / exigence organisationnelle selon lesquels ils doivent vacciner leurs enfants pour l’école ou toute autre activité pour arrêter la vaccination forcée de leurs enfants;

o Ce cas peut désormais être légalement cité par tous les employés mandatés par leur employeur pour se faire vacciner afin de conserver leur emploi;

o Cette affaire peut désormais être légalement citée par tous ceux qui demandent une indemnisation pour une blessure due au vaccin, ce qui rend probable la faillite légale de l’industrie des vaccins pharmaceutiques, comme Bayer-Monsanto après la victoire juridique décisive remportée par le paysagiste mourant à San Francisco il y a plusieurs semaines, ainsi que la baisse brutale de leur valeur boursière;

o L’avenir de la médecine allopathique sous sa forme actuelle est maintenant mis en doute, ainsi que celui du cartel pharmaceutique mondial, puisque presque tous les médicaments prescrits par les praticiens allopathiques proviennent de sociétés pharmaceutiques qui ont également commis des fraudes et des blessures vaccinales;

o L’existence des médias d’information traditionnels des États profonds sera désormais également menacée, puisque 70% de leurs revenus proviennent du cartel pharmaceutique mondial, qui en Amérique a été responsable de 750 000 à 1 million de sacrifices humains par an pendant au moins le dernier demi-siècle;

o Les taux d’autisme vont probablement chuter, libérant le peuple des Etats-Unis d’Amérique d’une autre débilité profonde provoquée par l’État, et fournissant des preuves supplémentaires de l’autisme de masse causé par la vaccination;

o Tous les responsables gouvernementaux qui ont adopté des lois légalisant la fraude aux vaccins au niveau local, national ou international, ou qui ont autrement aidé et encouragé cette fraude aux vaccins peuvent désormais être accusés de fraude, de malversation criminelle et, dans certains cas, de crimes de guerre en vertu du Code de Nuremberg.

-contribué

Cette lettre de Dawn Bell, un professionnel de la santé des Etats-Unis d’Amérique, prévient que les vaccins ne sont pas sûrs et deviennent inefficaces après 10 ans. Elle dit que sa fille a été blessée par la vaccination:

Lors de la récente éclosion d’oreillons, 100% des cas d’oreillons étaient des étudiants qui étaient TOUS vaccinés à 100%. 90% (9 sur 10) des personnes décédées de l’épidémie de grippe de l’année dernière avaient reçu le vaccin contre la grippe.

L’immunité collective ne peut être atteinte que lorsque 85% de la population est immunisée contre une maladie. Les vaccins ne sont bons que pendant environ 10 ans, à un maximum absolu de 20 ans, de sorte que la plupart des personnes de plus de 20 ans ne sont plus immunisées. Alors maintenant, vous avez créé une situation de «fausse» immunité.

Ceux qui contractent la varicelle sont immunisés à vie, ceux qui contractent la vax ne le sont pas. Je crois, peut-être à votre grande surprise que les vaccins peuvent et ont sauvé des vies, cependant, pensez que lorsque les médecins distribuent des antibiotiques comme du pop-corn au cinéma, cela a commencé à avoir un effet néfaste sur notre système immunitaire et nos intestins. Il est probable que la même chose pourrait commencer avec la surutilisation des vaccins.

Pour les maladies vraiment mortelles, hé je suis tout à fait d’accord, mais ils ont commencé à faire tellement d’argent que vous avez tout d’un coup dû commencer à vous faire vacciner pour tout, même les maladies infantiles quotidiennes et pour des trucs comme l’hépatite B à 1 jour, vraiment? L’augmentation de l’autisme et d’autres maladies sensorielles a été ahurissante, ainsi que des troubles auto-immunes de l’enfance.

32 personnes tombent malades de l’écoli et la FDA dit à tout le monde d’arrêter d’acheter de la laitue romaine, mais des milliers signalent des problèmes de vaccins et cela ne fait pas attention à l’homme derrière le rideau. Ensuite, tout le monde est surpris lorsque les gens se fâchent et commencent à poser des questions.

Je suis ergothérapeute et je ne savais pas quoi faire avec Vax, jusqu’à ce que je regarde ma fille perdre la capacité de parler directement après un vaccin. Je disais à tout le monde que c’était une coïncidence jusqu’à ce que je le voie de mes propres yeux à mon propre enfant. Ils n’ont JAMAIS fait d’études sur l’innocuité de ces vaccins. Ils n’ont JAMAIS été étudiés en même temps.

Il est de bon sens que tous ces vaccins administrés à un enfant dont le système immunitaire et le système neurologique sont en développement pourraient avoir des problèmes. C’est le mensonge qui inquiète vraiment tout le monde. Quand ils disent que des études de sécurité ont été faites alors que personne ne peut les trouver, Kennedy propose alors $$ à tous ceux qui démontrent qu’ils l’ont fait. Bien sûr, personne ne pouvait les produire, d’où ce procès et bien sûr, ils ne l’ont pas fait. Mon OBGYN m’a dit que le vaccin contre la grippe a été étudié et s’est révélé sûr pendant la grossesse.

Alors je vais travailler, en tant qu’infirmière amie pour l’insert Vax contre la grippe et devinez quoi? Il a clairement indiqué qu’il n’avait pas été étudié chez les enfants ou les femmes enceintes et s’il est administré à une femme enceinte, vous devez appeler et les ajouter à un registre. De plus, sur le devant de la boîte, il était indiqué de ne PAS donner aux enfants de moins de 5 ans! Je pourrais continuer, mais je terminerai avec, avez-vous regardé la vidéo du CDC approuvant le Hep vax?

Sinon, vous devriez, car c’est extrêmement intéressant! Tout d’abord, ils donnent aux bébés d’un jour et cela n’a jamais été approuvé pour les moins de 18 ans. Lorsqu’on leur a demandé s’il était sûr de donner avec d’autres vaccins, ils ont dit qu’ils ne savaient pas, mais nous supposons que c’était généralement sans danger comme les autres vaccins. Puis, interrogés sur le «nouveau» gène muté, ils ont dit la même chose: «nous partons du principe que c’est sûr comme les autres vaccins».

Ils ont ensuite été interrogés sur les marqueurs cardiaques et auto-immunes vus dans leur étude interne et ils ont reconnu qu’ils avaient vu les marqueurs et qu’ils allaient le surveiller et déterminer en décembre 2020 s’il n’y avait pas un problème, et en attendant, il était remis à bébés d’un jour. Alors oui, il y a des préoccupations qui doivent être abordées au sujet de la sécurité des vaccins et je suis ravi que ce soit enfin réglé !!!

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News