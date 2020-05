Les armes nucléaires des Etats-Unis d’Amérique en Europe sont vraiment une mauvaise idée.

Faudrait-il des armes nucléaires dans l’ensemble du continent américain ?

Le 15 mai, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Varsovie, Georgette Mosbacher, a suggéré de déplacer les armes nucléaires états-uniennes basées en Allemagne en Pologne. On espère que ce n’était qu’une erreur commise par un responsable politique peu familiarisé avec les questions d’armement nucléaire de l’OTAN, et non un reflet de la pensée officielle du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Déplacer des armes nucléaires en Pologne se révélerait très problématique.

L’U.S. Air Force possède 20 bombes nucléaires B61 à gravité à la base aérienne de Buchel en Allemagne (ainsi que des bombes B61 sur le territoire de quatre autres membres de l’OTAN).

Le 14 mai, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Allemagne, Richard Grenell, a écrit une lettre d’opinion exprimant sa préoccupation de ne pas « éroder la solidarité qui sous-tend la dissuasion nucléaire de l’OTAN » et appelant le SPD à affirmer l’engagement de l’Allemagne en faveur du partage nucléaire. Le lendemain, l’ambassadeur Mosbacher est entré dans la mêlée, avec un tweet suggérant que les armes nucléaires états-uniennes pourraient être déplacées et hébergées en Pologne.

Placer des armes nucléaires en Pologne serait extrêmement provocateur pour la Russie. L’expansion de l’OTAN est contraire à la sécurité internationale. Cette expansion continue a contribué à la tension internationale alors que la Russie se voit de plus en plus entourée de bases américaines et de l’OTAN.

Les membres de l’alliance ont déclaré en 1997 qu’«ils n’ont aucune intention, aucun plan et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres [de l’OTAN]». Ils l’ont incorporé dans l’«Acte fondateur» qui a établi des relations entre l’OTAN et la Russie.

Les conditions de sécurité en Europe ont radicalement changé et, malheureusement, pour le pire au cours des 23 dernières années.

