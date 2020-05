Plus d’un siècle de guerre biologique culmine avec le lancement de l’arme biologique COVID-19, la pandémie de coronavirus artificiel et la panique mondiale mise en scène

OPÉRATION COVID-19

L’intrigue, le but et l’histoire revient

LE CORONAVIRUS PRÉ-PLANIFIÉ PANDÉMIE ET PANIQUE SCÈNE

UN RAPPORT SPÉCIAL

État de la nation

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L’histoire de retour:

Le meilleur point de départ est peut-être la grippe espagnole de 1918. Cette épidémie à Fort Riley, au Kansas, a également commencé par une infection hautement contagieuse causée par un programme de vaccination administré par les États-Unis d’Amérique pendant la Première Guerre mondiale. Cette souche de grippe mortelle et virulente était également la «grippe» issue de la bio-ingénierie, qui a été délibérément lancée comme arme biologique dans le monde il y a un peu plus de 100 ans.

La première épidémie de grippe espagnole à Fort Riley, au Kansas, a ensuite été transformée en une pandémie mondiale en raison des traitements médicaux militaires des Etats-Unis d’Amérique (EUA) et des conseils des médecins civils, qui ont ensuite été systématiquement donnés à tous les patients grippaux du monde entier. C’était comme si les protocoles médicaux, les prescriptions de médicaments, les soins hospitaliers et les traitements à domicile étaient délibérément formulés pour exacerber considérablement l’épidémie d’origine militaire, ce qu’ils ont fait. Comment, je vous en prie, cela pourrait-il arriver, sauf avec une conception très intentionnelle?!

POINTS CLÉS: Plus de 100 millions de personnes sont mortes pendant la pandémie de grippe espagnole; cependant, l‘Espagne n’a rien à voir avec cette opération de bioterrorisme fondamentalement états-unienne, si ce n’est qu’elle en est victime. En fait, les génocidaires l’ont appelée cyniquement la grippe espagnole parce que l’Espagne avait refusé d’être entraînée dans la Première Guerre mondiale. En raison de leur position neutre, l’Espagne était l’un des rares pays au monde à bénéficier d’une presse relativement libre et surtout pas de censure sur la pandémie de grippe qui faisait rage. Si les puissances occidentales n’avaient pas censuré de façon monolithique toutes les nouvelles de la pandémie explosive, elles auraient pu être contenues; au lieu de cela, ils ont utilisé la couverture de la guerre mondiale pour étouffer tout débat public sur l’épidémie de grippe. C’est précisément pourquoi elle est devenue «la souche de grippe la plus meurtrière de l’histoire moderne», tuant finalement des millions de personnes de plus que la Première Guerre mondiale. Non seulement le nom – grippe espagnole – a-t-il détourné le blâme des bioterroristes états-uniens, mais l’Espagne a toujours été punie pour ne pas avoir pris parti pendant la Première Guerre mondiale et pour avoir permis à sa presse nationale de faire un rapport très ouvert sur l’évolution rapide de la grippe. (Il convient de noter que l’Espagne a également refusé d’être entraînée dans la Seconde Guerre mondiale.)

Avec cette connaissance critique, il devrait être facile de comprendre ce qui allait se passer au cours des 100 prochaines années.

Voici la petite histoire du dos:

De fait historique, de nombreuses armes biologiques ont été lancées contre certaines nations et populations au cours du siècle dernier, comme la grippe asiatique de 1957, la grippe de Hong Kong de 1968, la grippe aviaire, la grippe porcine, le SRAS, le MERS, ainsi que de nombreux autres Grippes moins connues. Le virus d’Epstein-Barr, le virus du papillome humain, le virus de l’herpès simplex, la maladie de Lyme, le sida / VIH, la maladie du virus Ebola, le virus du Nil occidental et la maladie de Morgellons sont d’autres maladies et agents infectieux armés. De même, de nombreuses maladies infantiles telles que la varicelle, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la variole ne se sont produites que par l’infection délibérée de populations ciblées. (Souvenez-vous des tribus amérindiennes qui ont été délibérément anéanties via l’arme biologique de la variole au 19e siècle.) (Source: PLANDEMIE! Une pandémie minutieusement planifiée et une panique mise en scène – Qui et pourquoi?)

Donc, il y a clairement un schéma établi de bioterrorisme perpétré par ces puissantes nations occidentales qui avaient à la fois la volonté et la manière, le motif et la capacité, le financement et les laboratoires, la science et la technologie, etc.

À cet égard, toutes les routes mènent au complexe militaro-industriel zio-anglo-états-unien – qui abrite le plus grand réseau mondial de laboratoires d’armes biologiques où des armes biologiques et chimiques ont été secrètement développées depuis plus d’un siècle. (Ces armes biologiques et chimiques ont également été régulièrement testées et testées sur les citoyens états-uniens au cours de la même période.)

Il convient de noter qu’avec chaque décennie qui passe, de plus en plus de personnes dans le monde ont été exposées à ces divers agents infectieux et maladies. Alors que le système immunitaire de la plupart des êtres humains a construit une immunité suffisante contre les attaques d’agents pathogènes contagieux, l’augmentation et l’intensité significatives de la guerre biologique en cours à travers la planète 24/7, a gravement compromis pratiquement tout le monde. Plus important encore, une grande partie du bioterrorisme le plus nocif s’est produit sous le radar… jusqu’à présent. L’OPÉRATION COVID-19 a créé un nouvel environnement qui permettra aux bioterroristes parrainés par l’État de lancer pratiquement n’importe quelle arme biologique n’importe où sur la Terre, et ce, sous le couvert de la pandémie de coronavirus de 2020.

L’histoire plus profonde

C’est là que l’intrigue s’épaissit.

Il est d’une importance capitale d’être conscient du fait historique que ce «siècle de la guerre biologique contre l’humanité» a vraiment commencé avec le Federal Reserve Act de 1913. Car c’est à ce moment déterminant que l’argent fiduciaire nécessaire a été créé à partir de rien pour financer ces 100 ans de délit de bioterrorisme dans le monde. Les ressources financières étaient particulièrement nécessaires pour financer toutes les opérations, projets et programmes budgétisés* qui étaient nécessaires pour créer l’environnement propice nécessaire pour que le siècle de la guerre biologique se déroule secrètement et avec succès.

Un budget noir est un budget gouvernemental qui est alloué aux opérations classifiées ou autres opérations secrètes d’une nation. Le budget noir est un compte de frais et dépenses liées à la recherche militaire et aux opérations secrètes. Le budget noir est principalement classé pour des raisons de sécurité. [1]

*La seule façon dont les percepteurs bioterroristes ont pu s’en tirer avec cette vague de criminalité de plusieurs décennies qui se propage maintenant sur toute la planète a été en invoquant faussement la «sécurité nationale» pour justifier son immense financement et l’allocation d’autres ressources.

Quels sont exactement ces nombreux «opérations, projets et programmes à budget noir» et comment les pires d’entre eux ont-ils été exécutés furtivement au cours des 100 dernières années? Comme suit:

4G sans fil, déploiement militaire de la 5G et développement de l’Internet des objets

Programmes de vaccination obligatoires, calendriers de vaccination des enfants et vaccins antigrippaux annuels

Géoingénierie chimique via les opérations de pulvérisation d’aérosols Chemtrail

Introduction d’organismes génétiquement modifiés dans l’approvisionnement alimentaire

Fluoration de l’approvisionnement en eau des municipalités et des comtés aux États-Unis d’Amérique

Utilisation d’engrais chimiques, d’insecticides, de fongicides et d’herbicides (glyphosate) en agriculture

Utilisation d’antibiotiques, d’hormones de croissance bovines et d’autres médicaments vétérinaires en élevage

Prolifération des tours à micro-ondes, des tours cellulaires, des tours GWEN, des smartphones, des compteurs SMART, des appareils SMART, etc.

Chimisation des boissons et des aliments transformés via l’aspartame, le nitrite de sodium, le glutamate monosodique, le benzoate de sodium, les gras trans, le SHTF, les aliments artificiels

Colorants et édulcorants et de nombreux autres ingrédients toxiques

Une liste plus complète des menaces graves pour les personnes et la planète peut être consultée sur le lien suivant: Dangers extrêmes et risques croissants auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui.

Ceci complète l’INTRO et le RÉSUMÉ EXÉCUTIF d’une série SOTN en cours intitulée:

«Plus d’un siècle de guerre biologique culmine avec le lancement de l’arme biologique COVID-19, de la pandémie de coronavirus artificiel et de la panique mondiale».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

VICTOIRE – Bill Gates, Anthony Fauci et Big Pharma ont perdu une affaire massive devant la Cour suprême aux États-Unis d’Amérique

Quelques bonnes nouvelles à venir …

Bill Gates et son acolyte Anthony Fauci ainsi que les grandes sociétés pharmaceutiques ont perdu une énorme affaire judiciaire aux États-Unis d’Amérique.

La Cour suprême des États-Unis d’Amérique a décidé qu’il ne serait pas obligatoire d’avoir un vaccin. De plus, il n’y avait aucune preuve valable que de nombreux vaccins étaient sûrs.

Écoutez ce que ce docteur a à dire sur les vaccins et l’affaire judiciaire.

Source: The Upward Look TV

La destruction de la vie humaine telle que nous la connaissons.

Achèteriez-vous une voiture d’occasion de la société appelée Moderna?

Le gouvernement des Etats-Unis a déboursé 500 millions de dollars pour cette entreprise de biotechnologie du Massachusetts pour un vaccin COVID.

Sur quoi?

Forbes, 8 mai: «C’est un gros pari pour la société de dix ans, qui a actuellement 24 produits en préparation, mais rien pour l’instant sur le marché. La biotechnologie arbore une énorme capitalisation boursière de 17,5 milliards de dollars, mais elle a enregistré une perte nette de 514 millions de dollars sur des revenus de seulement 60 millions de dollars l’an dernier. Et la majeure partie de cet argent entrant provient de subventions gouvernementales et de collaborations de recherche avec de grandes sociétés pharmaceutiques.»

Moderna n’a jamais mis un seul produit sur le marché.

L’année dernière, il a perdu 514 millions de dollars.

Il a fallu 60 millions de dollars.

Mais cela vaut en quelque sorte des milliards.

Le vaccin COVID sur lequel elle travaille utilise une toute nouvelle technologie d’ARN.

Aucun médicament à base d’ARN ou de vaccin n’a jamais été certifié pour un usage public.

D’autres entreprises ont essayé et échoué, principalement parce que la sécurité était un problème grave.

Moderna travaille en partenariat avec l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), l’agence fédérale dirigée par Tony Fauci.

De combien de drapeaux rouges avez-vous besoin?

Que se passe-t-il?

UN: Fauci, Gates et d’autres sont impatients de faire approuver un produit ARN pour un usage public. Dans le domaine des vaccins, le processus de fabrication est beaucoup plus rapide et plus facile que l’approche traditionnelle. Ainsi, ils peuvent inonder le monde avec toutes sortes de nouveaux vaccins en un rien de temps. C’est ce qu’ils veulent: une planète massivement vaccinée sous le canon.

DEUX: Si Fauci peut ramper à travers le vaccin de son partenaire Moderna, le faire approuver et le publier, son statut héroïque parmi le public stupide monterait en flèche encore plus haut. Il pourrait écrire son propre ticket. Directeur du géant National Institutes of Health. Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

TROIS: Fauci est-il susceptible de tirer une fortune personnelle de sa connexion avec Moderna, si le vaccin à ARN COVID est approuvé? Je ne sais pas, mais bien sûr, un accord discret sur le marché avec Fauci serait une proposition simple.

Aussi simple que le sourire du milliardaire Bill Gates, Howdy Doody.

Si Fauci n’avait pas 80 ans, il serait un colistier idéal pour Joe Biden. Et si Joe vacillait et ne terminait pas son mandat, Fauci deviendrait le président des États-Unis d’Amérique. Après tout, il est président par intérim depuis des mois, dictant la politique de verrouillage et la destruction massive de l’économie.

Peut-être que Tony pourrait taquiner quelques centaines de millions de plus pour Moderna, afin qu’ils puissent préparer une crème anti-âge super spéciale pour lui. Frottez-vous, attendez cinq minutes et vous en avez l’air trente. Voila.

Il est temps pour un médecin de remporter la présidence. C’est naturel. Test pour tout le monde, recherche de contacts mur à mur, score de crédit social, vaccination obligatoire, certificats d’immunité, annulation de la Constitution, lois contre la liberté, destruction de la vie humaine telle que nous la connaissons, mises à jour médicales quotidiennes des conneries du bureau ovale…

«… Aujourd’hui, le président a sorti son carnet de prescription et a écrit ses dernières ordonnances à la nation: «Si après avoir reçu votre injection d’ARN Cybervaxx, vous tombez dans la rue en moussant à la bouche, sachez que vous vivez un événement indésirable. C’est ce qu’on appelle une réponse auto-immune. Fondamentalement, votre corps s’attaque. J’espère que vous portez votre téléphone portable avec vous. Première étape: retirez votre masque pour éviter de vous noyer dans vos propres liquides. Deuxième étape: essayez de maîtriser vos tremblements et vos mouvements de flopp. Troisième étape: sortez votre cellule et appuyez sur 9 ^ 83 * 2A-7bX6. Ce code est sensible à la casse. Quatrième étape – un abri sur place, de l’aide est en route. Dans certaines régions, en particulier les grandes villes, il y aura des retards, en raison d’une surcharge du système technique. Des foules de libéraux errants sont des émeutes. Ils s’attendaient à un miracle en douceur avec Cybervaxx. Mais le déploiement de nouvelles technologies implique toujours des problèmes et des ajustements. Voilà comment fonctionne la science. Et maintenant un mot du secrétaire au Trésor sur la nouvelle monnaie. Bill, emportez-le »…»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Qui contrôle la famille Gates?

Dans cette vidéo, je parle de la façon dont Starbucks, Beyond Meat, Impossible Foods, Microsoft et la famille Gates sont tous liés à une société de conseil élite et ténébreuse.

*Ces mini-documentaires sont toujours entièrement sourcés. Chaque fait ou réclamation provient de ce qui est considéré comme une « source fiable », et les liens sont toujours épinglés en tant que premier commentaire sous la vidéo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : reallygraceful