Coronavirus et Etat Profond – UNITAID, Gilead Sciences et WuXi AppTech

Cette enquête de GreatGameIndia révèle les collaborations des États Profonds entre les biotechnologies états-uniennes et chinoises à la pointe du développement de vaccins contre les coronavirus – commercialisées dans le monde entier par une entité financée par l’initiative Bill Gates et Clinton appelée UNITAID. Le partenariat de WuXi AppTec avec Gilead Sciences en 2015 ouvre une fenêtre sur les machinations internes de ce partenariat mondial et du financement dans l’industrie pharmaceutique au milieu d’une pandémie mondiale.

Coronavirus & L’Etat Profond – Unitaid, Gilead Sciences et WuXi AppTech

WuXi AppTech & Gilead Sciences

WuXi AppTec, basée à Shanghai, est issue de la combinaison de WuXi PharmaTech chinois et d’American AppTec Laboratory Services, qui avaient des centres au Minnesota, en Pennsylvanie et en Géorgie. D’autre part, Gilead Sciences est un fabricant de vaccins avec une sombre histoire d’allégations de bioterrorisme, y compris le fait que le Pentagone bombarde une usine concurrente sous le faux prétexte d’une association avec Al-Qaïda.

En 2015, Gilead Sciences et WuXi AppTec ont annoncé une collaboration pour une installation dédiée aux tests analytiques et de stabilité. «Ce partenariat stratégique renforce encore notre collaboration étroite et étendue avec Gilead depuis de nombreuses années», a déclaré Ge Li, PhD, fondateur et président de WuXi AppTec. La division des tests en laboratoire (LTD) de WuXi équiperait et exploiterait une installation de tests analytiques avec du personnel dédié pour Gilead Sciences.

Centre de R&D à Wuhan

En 2012, WuXi AppTec a ouvert un centre de recherche et développement à Wuhan, l’épicentre même de la crise des coronavirus. Wuhan a servi de lieu stratégique pour le réseau de l’entreprise dans le centre et l’ouest de la Chine. Selon l’histoire de la société cotée à Shanghai et à Hong Kong, elle a depuis investi dans quatre autres sociétés états-uniennes impliquées dans les services de laboratoire et la R&D.

Installation WuXi AppTech Wuhan

Même si le coronavirus a exigé un verrouillage à Wuhan et a forcé WuXi AppTec à y fermer ses installations, la société a pu opérer au sein de son réseau dans d’autres villes de Chine et reprendre ses opérations en douceur à la mi-mars.

Liens avec le gouvernement

Liens de Wuxi AppTec avec le gouvernement chinois

Il est presque certain que le travail de WuXi AppTec a été supervisé par les services de renseignement chinois – non seulement en raison de la grande sensibilité de travailler dans des endroits sécurisés pour la recherche et les tests de virologie, mais aussi en raison des liens étroits de l’entreprise avec les États-Unis d’Amérique.

Dans tous les cas, Wuxi AppTec est fortement tributaire des réglementations strictes du marché biologique chinois. En vertu de la réglementation chinoise en vigueur, tout nouveau produit biologique doit être enregistré comme médicament importé ou être redéveloppé et reconstruit à l’intérieur des frontières de la Chine. Si jamais la Chine rationalisait, simplifiait ou accélérait ses procédures réglementaires, la demande de ses clients pour ses services pourrait diminuer considérablement, ce qui nuirait à sa santé financière et opérationnelle.

WuXi AppTec avec des membres du gouvernement local à Shanghai, inaugurant une filiale en avril 2018

Wuxi AppTec, dans son offre mondiale en décembre 2018, a révélé qu’elle avait 480 millions de RMB de la Banque de développement de Shanghai Pudong titrisés en nantissant des actions de deux de ses filiales, qui, cependant, ne sont pas publiques (SPDB).

WuXi AppTec et ses filiales reçoivent également fréquemment des subventions et des allocations du gouvernement chinois. Par exemple, il a reçu 106 millions de RMB de subventions et allocations du gouvernement chinois en 2017 (p. 17 du rapport annuel 2018) et au premier semestre 2019, il a reçu 23,2 millions de RMB supplémentaires en subventions et allocations.

Gilead Sciences est lié au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA)

L’ancien secrétaire à la Défense des EUA, Donald Rumsfeld est l’ancien directeur général de Gilead Sciences. Bien que Gilead soit un fabricant de vaccins, les profits de Donald Rumsfeld avec Gilead s’étendent également au domaine de la guerre. En 1997, il a entamé des recherches sur le bioterrorisme en travaillant sur une molécule appelée Cidofovir, qui était traditionnellement utilisée dans le traitement de la variole. En 1998, Donald Rumsfeld a convaincu Bill Clinton de bombarder une usine d’Al-Shifa, un rival et concurrent de Gilead au Soudan, sous prétexte que la société fabriquait des armes chimiques pour Al-Qaïda.

Donald Rumsfeld, ancien président de Gilead Sciences

La partie intéressante est que Gilead faisait partie du lobby des vaccins à la demande de l’OMS qui a simulé la pandémie de H1N1 en 2009, et a gardé le secret des gens jusqu’à ce que des comités soient mis en place pour exposer toute la raquette.

Le rôle de Clinton dans Gilead Sciences est beaucoup plus profond que ce qui est mentionné ci-dessus. L’initiative Clinton a aidé à financer un cartel pharmaceutique mondial faisant passer le médicament développé par les biotechnologies associées aux nations souveraines (cela sera discuté plus loin dans le rapport).

Développement d’un vaccin contre le coronavirus

En janvier 2020, WuXi AppTec a annoncé un développement accéléré de plusieurs anticorps neutralisants pour l’épidémie de COVID-19 à Wuhan. Il a déclaré que les anticorps en cours de développement, qui proviennent de certaines sociétés mondiales de biotechnologie, sont « puissants pour neutraliser le COVID-19 dans les études préliminaires ».

De même, suite à un investissement de certains «leader mondial non identifié des vaccins», WuXi AppTec, société dérivée de WuXi Biologics, fabrique exclusivement l’un des vaccins de la société dans le cadre d’une joint-venture avec Shanghai Hile Biotechnology. Nous supposons que le leader mondial innommé et non identifié du vaccin n’est autre que Gilead Sciences.

Il est fort probable que WuXi AppTec aurait aidé Gilead Sciences dans le développement de Remdesivir. Compte tenu de la présence de WuXi à Wuhan et de sa gamme de services, de la thérapie et des tests de petites molécules aux tests de dispositifs médicaux, il est très probable qu’elle ait joué un rôle actif dans les tests du Remdesivir de Gilead. En effet, la division des tests en laboratoire (LTD) de WuXi, décrite comme le «package complet pour les essais cliniques», faisait explicitement partie du partenariat de 2015 entre Gilead Sciences et WuXi AppTec.

Remdesivir de Gilead

Le médicament Remdesivir de Gilead est activement promu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant que remède contre les coronavirus, bien que des experts se soient inquiétés de l’inefficacité présumée du médicament.

Médecins sans frontières ainsi que plus de 150 organisations et individus ont déclaré qu’il était « inacceptable que le Remdesivir de Gilead soit placé sous le contrôle exclusif de la société », a rapporté l’agence de presse AFP.

WuXi Biologics & Vir Biotechnology

Pendant ce temps, WuXi Biologics s’est associée à Vir Biotechnology pour développer et fabriquer des thérapies pour lutter contre le COVID-19. La collaboration permettra de faire progresser et de produire des anticorps monoclonaux humains (mAbs), WuXi effectuant la recherche sur la lignée cellulaire, le développement de processus et de formulation et la fabrication initiale des anticorps de Vir pour le progrès clinique. Si le traitement contre les coronavirus obtient l’approbation réglementaire en Chine, WuXi commercialisera le produit en Chine et Vir sur d’autres marchés mondiaux.

Il est intéressant de noter que le PDG de Vir, George Scangos, a précédemment été président de Bayer Biotechnology et professeur de biologie à l’Université Johns Hopkins – qui a présenté de manière intéressante le tableau de bord COVID-19 Tracker. L’Université Johns Hopkins est déjà en partenariat avec UNITAID pour divers projets.

UNITAID – Le cartel pharmaceutique

Nous pouvons voir la germination de la cartellisation dans l’industrie pharmaceutique mondiale sous la forme d’un groupe soutenu par les Nations Unies – UNITAID. Il travaille avec l’aide de partenaires tels que la Clinton Health Access Initiative et de donateurs tels que la Fondation Bill & Melinda Gates pour «fournir une assistance technique et mettre en œuvre des subventions sur le terrain».

De telles subventions accordées au secteur de la médecine et des soins de santé par Bill Gates ont fait des ravages sur des nations qui ont été récemment révélées sur la scène mondiale par nul autre que Robert F. Kennedy Jr., le neveu de l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique John F. Kennedy. Et l’Inde est leur domaine d’expérimentation. Même la très recherchée hydroxychloroquine, le médicament COVID-19, a été testée par la East India Company sur le sol indien. L’OMS a déjà lancé un projet de surveillance COVID-19 en Inde en partenariat avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Les données recueillies grâce à une surveillance à grande échelle seront utilisées pour élaborer les futures politiques de la nation indienne.

En 2019, le total des subventions d’UNITAID s’élevait à 1,3 milliard de dollars. Son mandat pratique est de créer un «pool de brevets» pour les sociétés pharmaceutiques afin de produire des médicaments génériques pour la distribution aux pays à revenu faible et intermédiaire, partageant ainsi un large flux de revenus provenant de divers brevets avec quelques sociétés et donateurs.

UNITAID – Le cartel pharmaceutique

Gilead Sciences était à l’époque considérée comme l’ancêtre du concept de pool de brevets c. 2010. UNITAID a été promu avec enthousiasme par nul autre que le milliardaire George Soros. Bien que ses dernières déclarations d’investissement trimestrielles ne montrent aucune participation dans WuXi AppTec ni dans Gilead Sciences, George Soros ‘est connu pour avoir investi dans les deux sociétés dans un passé pas si lointain.

C’est également une coïncidence, juste au moment où le concept de pool de brevets d’UNITAID serait entré en jeu, permettant aux milliardaires et aux cartels multinationaux de tirer profit d’une épidémie de toute maladie dans le monde. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le nombre élevé de la population nécessiterait des commandes en grand nombre, tandis que dans les pays riches, la protection par brevet garantirait des prix élevés et une énorme monétisation. Pendant ce temps, ce cartel pharmaceutique mondial Deep State est activement engagé dans la diffusion du médicament développé par les biotechnologies associées sur les nations souveraines.

