A écorner ou ne pas écorner

Une affirmation virale sur les médias sociaux indique que Bill Gates prévoit d’utiliser des implants de micropuces pour lutter contre le coronavirus. La plupart des articles indiquent que Gates « lancera des capsules implantables chez l’homme qui ont des « certificats numériques » qui peuvent montrer qui a été testé pour le coronavirus et qui a été vacciné contre lui. » La réclamation a été partagée au moins 1 000 fois sur Facebook et au moins 3 600 fois sur Twitter.

Une semaine après avoir démissionné des conseils d’administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway, Bill Gates, cofondateur de Microsoft et la deuxième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 97,8 milliards de dollars, a décidé de reddit pour un Ask Me Anything sur la pandémie coronavirus Covid-19, partageant ses réflexions sur la meilleure façon de faire face à l’épidémie et ses effets possibles à long terme sur le monde.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : via The Duran et Smiley Face Point

Rétroviseur – RAPPORT: L’UE planifie un «passeport de vaccination» depuis 2018

Un rapport publié par la Commission européenne fin 2019 révèle que l’UE cherche à accroître la portée et la puissance des programmes de vaccination depuis bien avant la «pandémie» actuelle.

Le point final de la feuille de route est, entre autres, d’introduire une «carte / passeport de vaccination commune» pour tous les citoyens de l’UE.

Cette proposition sera présentée à la commission en 2022, avec une «étude de faisabilité» qui devrait se dérouler de 2019 à 2021 (ce qui signifie, pour l’instant, qu’elle est à mi-chemin).

Pour souligner ce point: la «feuille de route de la vaccination» n’est pas une réponse improvisée à la pandémie de Covid19, mais plutôt un plan en cours dont les racines remontent à 2018, lorsque l’UE a publié une enquête sur l’attitude du public à l’égard des vaccins intitulée « 2018 State of Vaccine Confidence »

Sur la base de ces recherches, l’UE a ensuite commandé un rapport technique intitulé «Conception et mise en œuvre d’un système d’information sur la vaccination», sur – entre autres – la plausibilité d’un système de surveillance de la vaccination à l’échelle de l’UE.

Au 3ème trimestre 2019, ces rapports ont tous été combinés dans la dernière version de la «Feuille de route de la vaccination», un plan d’action à long terme pour diffuser la «sensibilisation et la compréhension» des vaccins tout en combattant les «mythes vaccinaux» et en combattant «l’hésitation des vaccins».

Vous pouvez lire l’intégralité du rapport ici, mais voici quelques-uns des faits saillants les plus préoccupants [l’accent est tout entier sur le nôtre]:

« Examiner la faisabilité de développer une carte de vaccination / passeport commun pour les citoyens de l’UE »

pour les citoyens de l’UE » «Élaborer des orientations de l’UE pour la mise en place de systèmes électroniques complets d’information sur la vaccination pour un suivi efficace des programmes de vaccination.

pour un suivi efficace des programmes de vaccination. «Surmonter les obstacles juridiques et techniques qui entravent l’interopérabilité des systèmes nationaux d’information sur la vaccination»

Le 12 septembre 2019, lors du «Sommet mondial de la vaccination» UE-OMS, ils ont annoncé les «10 actions vers la vaccination pour tous», qui couvrent une grande partie du même sujet.

Un mois plus tard, en octobre 2019, l’événement 201 a eu lieu.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’événement 201 était un exercice simulé de pandémie mettant l’accent sur un nouveau coronavirus zoonotique provenant de chauves-souris. Il était parrainé par le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Le résultat de la simulation a été sept suggestions clés.

En novembre 2019, ces suggestions ont été publiées comme un «appel à l’action».

Un mois plus tard, la Chine a signalé les premiers cas de Covid19.

Pour être clair ici (et éviter tout argument de fond): il ne s’agit pas de vaccins, de leur efficacité, de leur innocuité ou de leur absence.

Le fait est que les contre-mesures COVID proposées, qui ont été présentées au public comme des mesures d’urgence imaginées à la volée par des institutions paniquées, ont en fait existé depuis avant l’émergence de la maladie.

Ils voulaient déjà surveiller vos carnets de vaccination et les lier à votre passeport, introduire des vaccinations obligatoires et réprimer la «désinformation». Ils n’avaient tout simplement pas encore de raison.

C’était une situation qui nécessitait une crise et, fortuitement, elle en a eu une.

Le rapport exact de l’artifice au hasard ne sera jamais connu. Ce que nous savons, à ce stade, c’est que Sars-Cov-2 ne ressemble en rien à la menace initialement signalée, ils l’admettent eux-mêmes.

Nous savons également qu’ils continuent de chasser la peur de toute façon.

Et, grâce à des documents comme celui-ci, peut-être que maintenant nous commençons à voir pourquoi

https://off-guardian.org/2020/05/22/report-eu-planning-vaccination-passport-since-2018/

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran