Les accusations des Etats-Unis d’Amérique contre Pékin au sujet de la soi-disant « dissimulation » des origines supposées du laboratoire de COVID à Wuhan ont soulevé des questions sur le réseau de bio-laboratoires secrets des Etats-Unis d’Amérique (EUA) situés près des frontières de la Russie et de la Chine, ainsi que sur les décennies de Washington. résistance à la création d’un mécanisme international de transparence pour la recherche sur les armes biologiques.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a reçu pour la première fois un échantillon clinique du virus inconnu qui est devenu plus tard connu sous le nom de SRAS-CoV-2 le 30 décembre 2020, a expliqué Wang Yanyi, immunologiste et directeur de l’institut, à la chaîne de télévision CGTN le 23 mai, dénonçant les affirmations de l’administration Trump selon lesquelles le nouveau coronavirus s’est échappé du laboratoire biologique de Wuhan en tant que «pure fabrication».

Les États-Unis d’Amérique s’opposent au mécanisme international de vérification de la biosécurité depuis des décennies

L’administration Trump a exhorté à plusieurs reprises Pékin à autoriser les inspecteurs états-uniens et étrangers à accéder aux laboratoires de virologie de Wuhan. Cependant, la République populaire a démenti les affirmations de Washington sur les origines du virus et a exprimé des doutes sur le fait que l’enquête soi-disant « indépendante » demandée par les États-Unis d’Amérique serait impartiale et objective. Les attaques verbales de Washington contre la Chine et la non-transparence présumée de sa recherche biologique ont braqué les projecteurs sur le propre programme d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique (EUA).

Le 13 mai, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a soulevé la question des laboratoires biologiques des EUA établis à l’étranger, notamment dans les pays de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et dans les anciennes républiques soviétiques [y compris ceux qui sont aux Etats-Unis d’Amérique comme par exemple Fort Derick concernant le Coronavirus de la maladie COVID-19 – MIRASTNEWS]..

« Il existe un réseau assez dense de ces laboratoires le long du périmètre de la Fédération de Russie et près des frontières chinoises », a déclaré Lavrov aux journalistes, révélant que Moscou avait signé un protocole d’accord sur la biosécurité avec le Tadjikistan et avait des pourparlers similaires avec l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, L’Arménie et d’autres voisins de l’espace post-soviétique.

Depuis 2001, la Russie, la Chine et de nombreux autres pays ont plaidé pour la création d’un mécanisme de vérification dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction pour garantir la biosécurité et la transparence en ce qui concerne la recherche biologique dans le monde. Pourtant, les États-Unis d’Amérique restent « à peu près le seul pays » qui s’est catégoriquement opposé à cette proposition depuis environ 20 ans, selon le ministre russe des Affaires étrangères.

[Comme ils le font d’ailleurs en sortant de tous les accords stratégiques globaux avec par exemple les armes nucléaires, les missiles à longue portée, comme s’ils se préparaient à s’engager dans la voie d’une guerre de grande ampleur sur tous les plans – MIRASTNEWS].

« C’est une autre indication de l’exceptionnalisme des EUA », explique Petri Krohn, analyste politique finlandais et spécialiste de la cybersécurité. « On peut supposer en toute sécurité que le programme de défense biologique des États-Unis d’Amérique » développe des agents pathogènes ». Ceci est autorisé par la Convention sur les armes biologiques tant qu’il est à des fins défensives et non offensives. Gain de fonction similaire (GOF), la recherche a été menée de manière assez ouverte et transparente par des scientifiques civils « .

L’analyste allègue qu’« il n’y a aucun programme de recherche sur les armes biologiques dans aucun autre pays ayant la portée du programme des Etats-Unis d’Amérique ».

À la mi-avril, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, n’a pas exclu que les Américains utilisent de tels laboratoires biologiques dans des pays tiers « pour développer et modifier divers agents pathogènes, y compris à des fins militaires ». Plus tôt, la question a été discutée par le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrushev, dans son éditorial de novembre 2019 pour Rossiyskaya Gazeta: le chef de la sécurité russe a fait part de ses préoccupations concernant le réseau de laboratoires biologiques d’outre-mer du Pentagone « qui effectuent des recherches sur les maladies infectieuses et où se trouvent les armes biologiques peut être fait ».

Les expériences bio-domestiques aux États-Unis d’Amérique et à l’étranger soulèvent de nouvelles questions

Les Chinois s’inquiètent des expériences biologiques états-uniennes et étrangères menées par les États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas moins cachées et non transparentes pour la communauté internationale que leurs homologues russes.

[En Occident où il fait froid, il y a apparition subite d’e types de bestioles comme les moustiques porteurs de dizaines de virus, d’où sortent-ils ? Cela apparaît comme s’il existait une main noire derrière, cachée sous le voile et qui agit dans l’ombre pour atteindre des objectifs non-avoués et non déclarés. C’est comme si c’était une Grande Guerre de destruction massive menée dans l’ombre en toute impunité contre la communauté humaine mondiale. Si tel était le cas, on peut ainsi craindre qu’une guerre nucléaire non-déclarée soit déclenchée – MIRASTNEWS].

Début mai, le site Web en anglais de l’Armée populaire de libération a publié « Dix questions dont les États-Unis d’Amérique ont besoin pour apporter des réponses claires au monde ». L’une de ces questions concerne l’expérience des Etats-Unis d’Amérique de modification du virus de la Grippe aviaire, décrite par Science Magazine, le journal universitaire de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS), en février 2019.

Le journal a rapporté qu’en 2018, un comité d’examen du gouvernement des EUA a « discrètement approuvé » des expériences avec le virus de la grippe aviaire H5N1 qui étaient auparavant « considérées comme si dangereuses que les autorités fédérales avaient imposé un moratoire top-down inhabituel sur ces recherches » car elles pouvaient potentiellement permettre à l’agent pathogène de sauter aux humains.

Une autre question figurant dans la liste de l’APL porte sur la recherche biologique menée à l’Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée des EUA (USAMRIID), situé à Fort Detrick, Maryland, avant et après avril 2020. Selon le rapport du New York Times d’août 2019, « les problèmes de sécurité dans un laboratoire de germes militaire de premier plan ont conduit le gouvernement à arrêter la recherche impliquant des microbes dangereux comme le virus Ebola ». Le 1er avril 2020, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rétabli la pleine capacité opérationnelle de l’USAMRIID, mais les détails de l’arrêt sont restés flous. « Quelle est la vérité derrière? » demande le site Web de l’APL.

De même, le site Web chinois remet en question la portée et le but de la recherche bio-états-unienne à l’étranger: « Pourquoi les États-Unis d’Amérique restent-ils muets à ce sujet? » demande-t-il.

« Je pense que ces questions sont légitimes à poser », déclare Rob Kajiwara, un activiste hawaïen des droits de l’homme. « Je ne dis pas que je pense que le COVID-19 est une arme, mais nous savons bien que les États-Unis d’Amérique ont une longue histoire de guerre biologique et chimique ».

Lors d’une conférence de presse le 8 mai, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a souligné que, bien que la Chine ne dispose que de deux laboratoires P4 (niveau de biosécurité 4) traitant des virus dangereux, les États-Unis d’Amérique disposent de 13 laboratoires biologiques de ce type qui sont « soit en fonctionnement, en expansion ou en planification ». Elle a noté qu’en outre, les États-Unis d’Amérique ont 1 495 installations de confinement moyen (P3), « sans compter de nombreux autres laboratoires qu’ils ont construits sur les territoires de l’ancienne Union soviétique, comme en Ukraine et au Kazakhstan, et dans de nombreux autres endroits du monde ».

Les États-Unis d’Amérique pourront-ils contenir une fuite dangereuse s’ils ne parviennent pas à réduire les COVID?

Selon Petri Krohn, l’USAMRIID « est susceptible d’avoir la plus grande collection de virus naturels et leurs génomes ». Il a présumé que « l’une des principales fonctions des laboratoires satellites dans l’ancienne Union soviétique et dans le monde est de collecter ces virus ».

Quant aux expériences des Etats-Unis d’Amérique sur la grippe aviaire, l’analyste finlandais souligne que les études sur le gain de fonction (GOF) seraient très controversées. « Les États-Unis d’Amérique ont imposé un moratoire de quatre ans sur le financement des travaux du GOF, mais de nouvelles recherches, comme l’étude sur la grippe H5N1, ont maintenant repris. Il est impossible de savoir si des études similaires sont menées dans le cadre du programme de défense biologique », dit-il.

Ce qui est plus troublant, c’est que, étant donné que les États-Unis d’Amérique n’ont pas réussi à contenir le COVID-19 « en raison de la diversité des cultures, de l’idéologie individualiste et de l’énorme inégalité économique », la question se pose de savoir si les États-Unis d’Amérique seraient en mesure de lutter efficacement contre la propagation potentielle d’un virus s’il s’est échappé de leurs laboratoires nationaux ou étrangers, note l’analyste.

Le quotidien chinois Global Times a suggéré qu’en construisant des laboratoires biologiques à l’étranger, les États-Unis d’Amérique cherchent à éviter un éventuel accident de fuite, ainsi que des problèmes juridiques et la pression des médias et des groupes anti-guerre états-uniens. Citant des experts militaires chinois, le média a émis l’hypothèse que Pékin et Moscou pourraient lancer une enquête sur les bio-laboratoires des Etats-Unis d’Amérique dans le monde à l’ONU pour faire pression sur les États-Unis d’Amérique afin qu’ils donnent des réponses attendues depuis longtemps aux questions concernant ses recherches secrètes.

[Ces réponses ne peuvent être trouvées que si les Etats-Unis d’Amérique acceptent que des équipes composées d’experts indépendants et neutres mènent des enquêtes dans leurs laboratoires aussi. Ces enquêtes ne doivent pas être menés par des experts états-uniens. Car les Etats-Unis d’Amérique ne peuvent pas être dans le viseur d’un énorme soupçon de dissémination et/ou de création secrète de la maladie COVID-19 en laboratoire et faire semblant de vouloir menées leurs propres enquêtes qui seront dorénévant biaisées et déroutantes. – MIRASTNEWS].

Ekaterina Blinova

