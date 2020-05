BIG PHARMA a détourné l’argent public de la recherche sur les pandémies et vers des projets à but lucratif pendant des années – Chien de garde

PHOTO DE FICHIER © Jdidi Wassim / Keystone Press Agency via Global Look Press

Selon un nouveau rapport cinglant, l’argent de l’UE destiné à des recherches d’intérêt public sous-financées telles que la préparation à une pandémie a été détourné par l’industrie pharmaceutique dans des domaines où elle peut gagner plus d’argent.

Les autorités bruxelloises voulaient cofinancer des recherches qui auraient permis à l’Union européenne (UE) d’être mieux préparée à une pandémie semblable à celle que nous connaissons aujourd’hui. Mais leurs partenaires, les grandes sociétés pharmaceutiques, ont rejeté la proposition, garantissant que l’argent des contribuables irait à la place dans des études ayant plus de potentiel d’application commerciale. En bref, les lobbyistes des grandes sociétés pharmaceutiques ont été autorisés à diriger des milliards d’euros de fonds publics comme ils l’entendaient, selon un nouveau rapport accablant.

La cible de la critique est l’Initiative pour les Médicaments Innovants (IMI), un partenariat public-privé qui a été financé à parts égales, entre 2008 et 2020, par le groupe de lobbying de la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA) et la Commission Européenne à l’écoute. 5,3 milliards d’euros (5,8 milliards de dollars). L’argent est censé aller dans des domaines de «besoins médicaux ou sociaux non satisfaits», mais, dans la pratique, les priorités des entreprises dominent la prise de décision, selon l’organisation non gouvernementale Corporate Observatory Europe (COE).

«Nous avons été scandalisés de trouver des preuves que le lobby de l’industrie pharmaceutique EFPIA non seulement n’a pas envisagé de financer la préparation biologique (c’est-à-dire, être prêt pour des épidémies telles que celle causée par le nouveau coronavirus, COVID-19)… mais s’est opposé à ce qu’il soit inclus dans le travail de l’IMI lorsque la possibilité a été évoquée par la Commission européenne en 2017», a indiqué un nouveau rapport du COE.

Selon le Guardian, la proposition rejetée aurait consacré de l’argent au perfectionnement des simulations informatiques et à l’analyse des modèles d’expérimentation animale, ce qui pourrait accélérer l’approbation réglementaire des vaccins. Mais une porte-parole de l’IMI a qualifié le rapport de « trompeur ».

« La recherche proposée par la CE dans le domaine de la préparation biologique était de petite envergure », a-t-elle déclaré. «Les projets de l’IMI ont contribué, directement ou indirectement, à mieux préparer la communauté des chercheurs à la crise actuelle, le programme Ebola+ ou le projet ZAPI.»

ZAPI, ou Zoonotic Anticipation and Preparedness Initiative, a été lancée en 2015 avec un budget de 20 millions d’euros (21,8 millions de dollars) après l’épidémie d’Ebola un an auparavant. Le rapport du COE indique qu’il illustre un schéma «d’interventions tardives lorsqu’une épidémie est déjà en cours», tout comme le financement d’urgence de la recherche sur les coronavirus de cette année.

Le groupe de réflexion s’est demandé si l’argent public de l’UE était bien utilisé via l’IMI. Une grande partie a été consacrée à la recherche sur le cancer, la maladie d’Alzheimer et le diabète – des domaines potentiellement rentables et qui font donc l’objet d’une attention particulière de la part des entreprises privées. Mais la préparation aux épidémies, le VIH / SIDA et les maladies tropicales liées à la pauvreté et négligées ont été négligés par l’initiative, selon le rapport.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT