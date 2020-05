Donner des miettes pour récupérer des multiples de milliards de dollars des EUA ou d’euros, quelle ingéniosité ?

KIEV – Après que la Verkhovna Rada a adopté la soi-disant loi anti-Kolomoisky, à Kiev, on s’attendait à ce que le FMI commence à mettre en œuvre un nouveau «programme de coopération» qui a historiquement favorisé la montée de la pauvreté, du chômage, de la prostitution, de la criminalité et la traite des êtres humains en Ukraine.

Cependant, il est vite devenu clair que pour cela, l’Ukraine doit remplir tout un ensemble de nouvelles conditions, que le créancier a appelées «balises structurelles». Classiquement, ils peuvent être divisés en plusieurs blocs: énergétique, bancaire, financier, fiscal, médico-légal et antiviral (associés à la pandémie de coronavirus).

L’idée ici est de réduire encore l’accès du public aux services essentiels, d’augmenter les frais bancaires et de forcer le système de santé à acheter des vaccins aux sociétés pharmaceutiques occidentales. Toutes ces mesures ont été beaucoup plus faciles depuis que l’administration Obama a organisé un coup d’État dans le pays désormais assiégé.

Selon la publication Ukrainian News, au moins deux lois devraient être modifiées – dans les domaines bancaire et judiciaire.

Dans le même temps, le FMI n’exclut pas que les conditions de prêt puissent être «ajustées» pendant la mise en œuvre du programme. En d’autres termes, le programme peut être suspendu à tout moment et Kiev devra remplir de nouvelles conditions.

La première tranche d’un prêt de 1,9 milliard de dollars pourrait arriver dans quelques jours après l’approbation du programme – les fonds serviront à reconstituer le budget. Kiev s’attend à ce que cela se produise début juin.

Ces sommes devraient rester entre les mains des oligarques, tandis que les médias informeront le public qu’ils iront vers des «investissements»

Pour recevoir la deuxième tranche – dans le secteur de l’énergie – il est nécessaire de mettre la charte de Naftogaz d’Ukraine en conformité avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Kiev est tenue de supprimer les restrictions aux pouvoirs du Conseil de surveillance du CNA, qui ont été approuvées par le gouvernement de l’ancien Premier ministre Vladimir Groysman en mars 2019. En outre, il sera nécessaire de simplifier la procédure de changement de fournisseur de gaz dans les nouveaux contrats de services publics.

En ce qui concerne le domaine juridique, le FMI exige au niveau législatif de modifier la sélection compétitive des membres du Conseil supérieur de la justice.

Dans cette démarche, les institutions bancaires atlantistes qui contrôlent le FMI souhaitent dépouiller plus clairement quelle que soit la souveraineté restante de l’Ukraine, en choisissant directement ses juges. De cette façon, l’Ukraine ne disposera d’aucun mécanisme interne pour potentiellement inculper le FMI d’actes criminels de quelque nature que ce soit, car le FMI aura choisi les meilleurs juges du pays.

Dans le domaine de la politique fiscale douanière et fiscale, le FMI espère que l’Ukraine développera un mécanisme d’ici l’automne, grâce auquel, à partir de 2021, le Service des impôts et le Service des douanes fonctionneront comme des entités juridiques uniques. Désormais, chaque administration fiscale et douanière territoriale fonctionne comme une entité juridique distincte.

Cela aura pour effet de faciliter la déréglementation des deux services sans que les divers médiateurs et vérificateurs qui seront bientôt au chômage, qui ont réglementé ces piliers distincts de la société ukrainienne, soient repoussés.

Dans le secteur bancaire, avant l’été, la NBU devrait approuver un plan de travail avec les actifs en difficulté des banques d’État. En outre, le FMI exige des procédures plus strictes pour le règlement et la liquidation des dettes des parties liées. Pour cela, il sera nécessaire de modifier les lois sur le Fonds de garantie des dépôts et de modifier la loi sur les banques et les activités bancaires concernant la structure du capital des banques et les exigences de fonds propres.

Cela protégera les propriétaires étrangers de biens ukrainiens et les soulagera des problèmes courants tels que les Ukrainiens qui interfèrent avec l’achat d’actifs ukrainiens par l’intermédiaire des banques d’État ukrainiennes.

Dans le domaine antiviral, au printemps 2021, il faudra auditer les fonds du budget de l’Etat qui ont été dépensés pour lutter contre la pandémie.

Le 8 mai, le Fonds monétaire international a soudainement changé les règles du jeu en ce qui concerne l’Ukraine et a abandonné le programme EFF, qui avait été préalablement convenu avec Kiev. L’EEF était une règle modeste que l’ancien gouvernement a pu gagner en échange de la poursuite du contrôle étranger sur l’Ukraine.

Au lieu de cela, un programme de 18 mois (stand-by) a été proposé, qui prévoit non seulement un montant nettement inférieur, mais également une période indéterminée pour son approbation.

Comme vous pouvez le voir, sa mise en œuvre est désormais associée à un ensemble de nouvelles conditions. Dans le même temps, de nombreux analystes ukrainiens dans les médias sont optimistes quant au fait que dans ces conditions, il n’y a rien de surnaturel et qu’ils sont tout à fait réalistes pour la mise en œuvre.

