ÉCHEC: le nouveau vaccin n’a que 50 % de chances de fonctionner parce que le virus disparaît, selon Bill Gates, soutenu par Oxford Group

Imaginons, 50 % de décès et 50 % de complications post-vaccinale ! Est-ce possible?

LONDRES – Le Groupe Oxford Vaccine soutenu par Bill Gates, affirme que son nouveau vaccin en cours d’essai n’a que 50% de chances de fonctionner. Ils affirment que c’est parce qu’il y a trop peu de personnes en Angleterre qui ont réellement le coronavirus, déplore le directeur de l’institut, le professeur Adrian Hill.

Le nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni diminuant chaque jour, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de personnes pour le tester, selon le directeur de l’institut, le professeur Adrian Hill. Cependant, FRN a précédemment couvert un rapport de RFK Jr. selon lequel l’essai basé sur des singes du même vaccin du Oxford Vaccine Group avait un taux de blessures de 100% sur tous les sujets testés.

Il y a seulement 50% de chances que le vaccin contre le coronavirus d’Oxford fonctionne parce que les cas au Royaume-Uni diminuent si rapidement, a averti l’un des scientifiques derrière.

L’Institut Jenner de l’Université d’Oxford et le Oxford Vaccine Group ont commencé à développer un vaccin COVID-19 en janvier en utilisant un virus prélevé sur des chimpanzés. Ils ont reçu des sommes d’argent extraordinaires de la Fondation Bill et Melinda Gates sous forme de philanthropie qui, contrairement à la philanthropie [habituelle – MIRASTNEWS], sont réinvesties dans d’autres initiatives contrôlées par Gates qui sont très rentables ou politiquement orientées.

J’ai dit au Sunday Telegraph: «C’est une course contre la disparition du virus et contre le temps. Nous avons dit plus tôt dans l’année qu’il y avait 80% de chances de développer un vaccin efficace d’ici septembre.»

«Mais pour le moment, il y a 50% de chances que nous n’obtenions aucun résultat. Nous sommes dans la position bizarre de vouloir que COVID reste, au moins pendant un petit moment.»

Comment le vaccin Oxford est-il testé et quand saurons-nous s’il fonctionne?

Samedi, 282 personnes seraient mortes du virus au Royaume-Uni dans les hôpitaux, les maisons de soins et la communauté.

Le chiffre a considérablement baissé depuis le pic de l’épidémie de Grande-Bretagne, lorsque près de 1 000 personnes mouraient chaque jour dans les seuls hôpitaux, selon des méthodes fallacieuses utilisées par le ministère de la Santé pour calculer ces chiffres.

Les essais du vaccin – officiellement connu sous le nom de ChAdOx1 nCoV-19 (prononcé Chaddox One) – ont commencé par une phase initiale de tests sur 160 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans pour voir s’il pouvait lutter efficacement contre le virus. Les résultats de ces études étaient très médiocres. Ils sont venus sur les talons d’un test raté chez des singes, où 100% des sujets ont subi un «affront» ou une blessure physique.

Malgré cela, apparemment sous la pression de la Fondation Gates, l’étude devrait passer à une deuxième et troisième phase, ce qui impliquera de tester jusqu’à 10 260 personnes et d’étendre l’âge des participants pour inclure les enfants et les personnes âgées.

Image – Bill Gates, professeur Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ