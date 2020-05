Jusqu’à 29% des tests COVID-19 sur écouvillon au Royaume-Uni produisent des résultats erronés

Un travailleur médical portant un équipement de protection complet prend un prélèvement d’un échantillon d’un journaliste pour tester le coronavirus COVID-19 avant la deuxième session plénière du Congrès national du peuple (CNP) à Pékin le 25 mai 2020. (Photo AFP)

Les chefs de file des médecins au Royaume-Uni ont exigé la fin de «l’évasion» et du «mur du silence» concernant le nombre de tests sur écouvillon effectués par le personnel du NHS qui produisent des résultats erronés.

Les tests, avec des échantillons prélevés dans le nez et la gorge, sont essentiels pour contrôler la propagation du COVID-19 dans les hôpitaux, car ils sont utilisés pour vérifier si le personnel du NHS et les patients hospitalisés ont le virus et pourraient le transmettre par inadvertance.

Les tests sur écouvillon sont notoirement peu fiables, avec jusqu’à 25% de ceux effectués pendant la pandémie disant à tort qu’un porteur n’était pas infecté. La recherche médicale a révélé que jusqu’à 29% donnent un faux négatif.

L’Association des consultants et spécialistes hospitaliers (HCSA) craint que le personnel déclaré à tort indemne de virus après avoir été testé puisse entraîner l’infection des patients à l’hôpital.

Une étude réalisée par Public Health England (PHE) la semaine dernière a révélé que jusqu’à 20% des patients hospitalisés et 90% des travailleurs de la santé ont contracté le virus à l’hôpital.

Dans une lettre cinglante à PHE, le secrétaire général de la HCSA, le Dr Paul Donaldson, microbiologiste consultant, a déclaré: «Les déclarations des responsables de PHE et d’autres placent l’incidence des faux négatifs quelque part entre 20% et 30%. S’il est confirmé, ce taux est inquiétant et élevé, ce qui laisse entrevoir de nombreuses personnes infectées, peut-être sans symptômes, aptes à retourner dans des établissements de soins de santé où elles transmettront le SRAS-CoV-2 à leurs collègues et patients. »

Les médecins ressentent « une profonde inquiétude et une frustration » face au « manque systématique d’informations » de PHE sur les différents types de tests de coronavirus et disent qu’un « mur de silence semble avoir été érigé autour du problème ».

Le HCSA est également perturbé par le fait que le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a refusé de répondre pleinement aux questions parlementaires que le Parti travailliste a déposées pour en savoir plus sur les tests.

Justin Madders, un ministre fantôme de la santé, a demandé au DHSC de révéler le taux de faux tests négatifs.

En réponse, Nadine Dorries, la ministre de la Santé, a seulement déclaré que «les tests de détection virale ont des niveaux élevés de sensibilité clinique à près de 100%». Le personnel des laboratoires du NHS fait tout ce qu’il peut pour minimiser les faux positifs, a-t-elle déclaré.

Demandé par Madders de nommer tous les tests COVID-19 utilisés, Dorries a refusé de le faire et a simplement répondu: «Il existe huit plates-formes de test clés qui fournissent la majorité des tests. Tous ces tests sont cliniquement validés et ont des niveaux de performance élevés.»

Dorries a également refusé de révéler quels tests pour COVID-19 le NHS a cessé d’utiliser ou pourquoi, mais a réitéré que huit tests validés cliniquement étaient utilisés.

Les chercheurs ont découvert qu’entre 2% et 29% des tests COVID-19 ont produit de faux négatifs. Le nombre de résultats «véritablement positifs» des écouvillons nasaux était aussi bas que 63% et des écouvillonnages de la gorge de seulement 32%, a rapporté l’auteur principal, le Dr Jessica Watson.

Le professeur Andrew Goddard, président du Collège royal des médecins, a déclaré: «Le problème principal du point de vue des médecins a été, jusqu’à récemment, le manque d’accès aux tests, comme le montre notre enquête. Même si le test est loin d’être parfait, l’incapacité des travailleurs de la santé et des services sociaux à accéder au test par eux-mêmes, leurs patients et leurs familles ont entravé notre capacité à répondre à la pandémie et à contrôler sa propagation dans les hôpitaux et les maisons de soins.»

Le Dr Nick Phin, directeur des incidents de PHE, a refusé de répondre directement aux préoccupations de la HCSA. Il a déclaré: «Le système national de test du Royaume-Uni repose sur des bases solides utilisant les dernières preuves scientifiques et les conseils d’experts. Les différents tests utilisés ont été jugés conformes aux spécifications des fabricants.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV