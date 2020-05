La pandémie révèle des lacunes chroniques au sein de l’UE, selon un expert russe

Le directeur de l’Institut Primakov de l’économie mondiale et des relations internationales a noté que pour l’instant, une tentative de forger une nouvelle affinité historique a échoué

© AP Photo / Markus Schreiber, dossier

MOSCOU, 25 mai – La nouvelle pandémie de coronavirus a révélé des divergences chroniques au sein de l’Union européenne sur les questions d’unité européenne, a déclaré lundi Alexander Dynkin, directeur de l’Institut Primakov d’économie mondiale et des relations internationales (IMEMO).

« La pandémie a révélé un écart chronique au sein de l’Union européenne entre l’européanisation des valeurs et la nationalisation des intérêts », a-t-il déclaré lors de la conférence en ligne des réunions de Potsdam organisée par le forum germano-russe et le Fonds de diplomatie publique Alexander Gorchakov.

« Je pense que l’institutionnalisation des préférences individuelles dans un règlement de type accord de Maastricht ou Schengen a démontré sa fragilité », a-t-il noté. « Au moins, nous avons entendu des excuses sans précédent de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux Italiens pour le fait que l’Union européenne n’ait pas offert une aide opportune à ce pays au milieu de la pandémie de coronavirus. »

«Une tentative de forger une nouvelle affinité historique a échoué jusqu’à présent », a-t-il noté. «Les identités nationales, les systèmes de valeurs personnels diffèrent encore. Par exemple, Varsovie cherche actuellement à imposer un récit selon lequel la Cité du Vatican et les États-Unis d’Amérique ont apporté la liberté à la Pologne tandis que de nombreux Espagnols se souviennent encore que c’est la coopération de la Cité du Vatican avec les États-Unis d’Amérique qui a instauré la dictature en Espagne pendant 40 ans dans le but d’empêcher les forces de gauche d’accéder au pouvoir.»

« En dehors de cela, une telle symétrie est apparue au sein de l’Union européenne autour de l’argument du soutien aux pays et secteurs vulnérables », a-t-il souligné. « De toute évidence, les nations du sud sont pour la solidarité financière et la responsabilité partagée alors que les nations du nord, comme l’Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, sont contre le partage des dettes. L’Allemagne a quitté le camp du nord de façon inattendue. [La chancelière allemande Angela] Merkel a choisi de quitter la scène en tant que défenseur de l’unité européenne. »

Selon Dynkin, la Russie a des questions à poser à un certain nombre de pays européens. « Par exemple, pourquoi personne en Allemagne, mais pour quelques sociaux-démocrates, ne fait attention aux cadeaux de 75 ans de l’armée des Etats-Unis d’Amérique dans leur pays? Pourquoi cinq pays de l’UE ont-ils encore des munitions nucléaires? Ce sont des questions dont nous devons discuter », a-t-il souligné.

Il a noté qu’il y a deux façons de poursuivre le développement. « Il s’agit soit d’avancer vers un budget commun, ce qui n’est presque jamais possible dans la situation politique actuelle, soit de revenir à des liens plus étroits, sans des conditions telles que le traité de Maastricht, un marché commun et un accent mis sur la propriété intellectuelle et les technologies, et l’unification de la politique de défense étrangère sous le slogan de l’autonomie stratégique », a-t-il ajouté.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS