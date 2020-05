Les Grandes Pharma auraient rejeté la proposition de l’UE d’accélérer le développement de vaccins en 2017

© REUTERS / Anton Vaganov

À la mi-mai, l’Agence européenne des médicaments a suggéré qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait être approuvé dans environ un an. Cette prévision fait suite à une déclaration de l’Organisation mondiale de la santé signée par des médecins de toute une série de pays, qui se sont engagés à collaborer à la création du vaccin « le plus rapidement possible ».

Le (The) Guardian a rapporté qu’en 2017, les grandes sociétés pharmaceutiques ont rejeté une proposition qui aurait pu accélérer le développement de vaccins contre des virus comme COVID-19 avant une épidémie.

Le journal a fait référence à un rapport publié par le groupe de réflexion bruxellois Corporate Observatory Europe (COE), qui examine les décisions prises par l’Innovative Medicines Initiative (IMI), un organisme chargé d’améliorer la recherche pharmaceutique de l’UE.

Selon le rapport, les représentants de la Commission européenne siégeant à l’IMI ont affirmé que la recherche pourrait « faciliter le développement et l’approbation réglementaire de vaccins contre les agents pathogènes prioritaires [qui sont similaires au nouveau coronavirus], dans la mesure du possible avant qu’une véritable épidémie ne se déclare ».

Cependant, la proposition a été rejetée par de grandes sociétés pharmaceutiques, notamment GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly et Johnson & Johnson, qui font partie de l’IMI.

Le rapport du COE affirmait qu’au lieu d’accélérer le développement de médicaments innovants, l’IMI était «davantage axé sur les priorités du marché du statu quo».

Le Guardian a cité une porte-parole de l’IMI sans nom, disant en réponse au rapport que les maladies infectieuses et les vaccins restent une priorité pour le groupe. Elle a évoqué un projet de 20 millions d’euros (21,7 millions de dollars) lancé en 2015 après la pandémie d’Ebola, ainsi qu’un nouveau financement pour les vaccins publié en janvier.

La porte-parole a déclaré que le rapport « semble suggérer que l’IMI a échoué dans sa mission de protéger le citoyen européen en laissant passer l’occasion de préparer la société à la pandémie actuelle de COVID ».

«Ceci est trompeur de deux manières: la recherche proposée par la CE dans le sujet de la biopréparation était de petite envergure, et se concentrait sur la révision des modèles animaux et le développement de modèles in silico pour mieux définir / anticiper le type et le niveau de réponse immunitaire suscitée chez les animaux et l’homme afin d’accroître la confiance des régulateurs dans la base de données probantes sur les procédures alternatives de licence», a-t-elle déclaré.

La porte-parole a affirmé que l’IMI avait aidé à « mieux se préparer à la pandémie de COVID-19 grâce au financement antérieur du groupe lié aux maladies infectieuses ».

Les révélations du rapport du COE interviennent alors que les entreprises du monde entier intensifient leurs efforts pour essayer de créer un vaccin efficace contre le coronavirus.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré plus tôt en mai qu’un vaccin COVID-19 pourrait être approuvé dans environ un an, tandis que l’OMS a publié en avril une déclaration conjointe signée par un groupe de médecins des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni, de la Chine et d’autres pays qui se sont engagés à collaborer au développement du vaccin « le plus rapidement possible ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SPUTNIK NEWS