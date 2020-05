Les troupes syriennes détruisent une unité terroriste dans le sud-ouest de la province de Raqqa, selon un journal en ligne

Les troupes gouvernementales ont mené une opération de ratissage près de la ville de Salmiya, d’où des militants attaquaient régulièrement des convois militaires

MOSCOU, 25 mai – Des unités de l’armée syrienne ont liquidé un groupe de terroristes de l’État islamique (interdit en Russie) lors d’une opération dans le sud-ouest de la province de Raqqa, a rapporté dimanche le journal en ligne Al-Masdar.

Il a indiqué que les troupes gouvernementales avaient mené une opération de nettoyage près de la ville de Salmiya, d’où des militants attaquaient régulièrement des convois militaires.

« Des membres du gang ont été retrouvés et détruits, ce qui a permis de garantir la sécurité de la circulation sur la route de Homs à Raqqa et de Hama à Deir ez-Zor », a déclaré à la presse un militaire syrien participant à l’opération au portail d’informations. Selon lui, les troupes sont désormais confrontées à la tâche de protéger les puits de pétrole dans cette zone, en particulier sur le champ d’al-Taim.

Les unités de l’EI qui ont perdu le contrôle de vastes zones dans l’est de la Syrie et l’Irak voisin après la défaite de 2017 sont devenues de plus en plus actives ces derniers temps. Selon le journal international arabe Asharq Al-Awsat, au cours du mois de Ramadan (entre le 24 avril et le 24 mai), des terroristes ont mené au moins 11 opérations contre les forces gouvernementales, au cours desquelles 37 militaires et milices syriens ont été tués. Au cours de la même période, ils ont attaqué à plusieurs reprises des unités kurdes des Forces démocratiques syriennes, organisé des attaques terroristes dans des colonies locales, tué et kidnappé des habitants. Selon le journal, les troupes syriennes et les milices kurdes ont détruit 47 terroristes, dont quatre commandants sur le terrain, en réponse militaire.

Source: SANA

