EUA : L’inspecteur général adjoint du Pentagone, Glenn Fine, dépose sa démission

Glenn Fine, l’inspecteur général adjoint principal du ministère de la Défense, a présenté sa démission.

« Le rôle des inspecteurs généraux est une force de notre système de gouvernement. Ils assurent une surveillance indépendante pour aider à améliorer les opérations gouvernementales de manière transparente. Après de nombreuses années au BIG du DoJ et du DoD, je crois que le moment est venu pour moi de me retirer et permettre à d’autres de jouer ce rôle vital », a indiqué M. Fine dans un communiqué.