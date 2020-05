MAJEUR: L’OMS fait volte-face et exclut la deuxième vague Corona – rompt avec le modèle prédictif de Bill Gates

GENÈVE – Dans un développement majeur qui va à l’encontre des politiques et de la modélisation de Bill Gates, la directrice de la santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2005, Maria Neira, a déclaré lundi 25 mai 2020 que les modèles avec lesquels ils travaillent sont «de plus en plus» excluant une deuxième vague majeure de coronavirus. Son rôle revêt une importance particulière pour le fonctionnement de l’OMS dans l’UE.

Neira a néanmoins appelé à la «grande prudence» et au «bon sens» dans cette phase «très critique» de la pandémie, celle de la désescalade, et, dans des déclarations à RAC-1, a demandé à la population de ne pas avoir «ou paranoïa ni relaxation excessive», et «apprendre à vivre avec des maladies infectieuses».

«Il existe de nombreux modèles qui avancent de nombreuses probabilités. Ils parlent d’une repousse ponctuelle à une vague majeure, mais cette dernière possibilité est de plus en plus exclue. Nous sommes bien mieux préparés dans tous les domaines», a expliqué le médecin espagnol.

Selon Neira, «nous avons tellement réduit le taux de transmission que le virus aura du mal à survivre. Nous devons être très prudents pour dire si c’est la fin de la vague, mais les données nous montrent au moins que la transmission et l’explosion des premières semaines ont été évitées.»

Cependant, elle a souligné qu’«il vaut la peine de ne pas faire beaucoup de prévisions car les prochaines semaines sont une phase très critique».

«Avec la réouverture [de la société – ndlr], vous devez voir comment le virus se comporte. Nous espérons qu’il n’y aura pas d’autres épidémies, mais ce sera une bataille au jour le jour. Dans deux ou trois semaines, nous verrons ce qui s’est passé et s’il est nécessaire de le corriger chirurgicalement», a-t-elle indiqué à propos de la désescalade de la phase 1 dans laquelle toute l’Espagne est entrée.

Neira a reconnu que l’OMS avait encore «certains doutes sur la relation du virus avec le temps», bien qu’ils voient «qu’elle fait la route géographique attendue d’un virus qui veut survivre».

«Le nombre d’immunités est très faible. Il faut être très vigilant dans la désescalade», a de nouveau averti le spécialiste, qui a admis que «le Brésil est déjà le deuxième pays avec le plus de cas.»

Cela fait référence à des preuves que l’OMS ne peut pas encore reconnaître officiellement concernant le nouveau coronavirus, que la lumière du soleil et le temps chaud limitent à la fois la contagion et augmentent la capacité du système immunitaire des individus infectés et potentiellement infectés, et donc des communautés en général.

Raisons pour lesquelles l’OMS modifie ses prévisions

L’OMS a reçu d’énormes critiques au sujet de sa position hésitante sur les mesures contre les coronavirus et une série de recommandations incohérentes qui en découlent.

D’abord, l’OMS a informé les États-Unis d’Amérique (par exemple) qu’un arrêt et une fermeture de la frontière seraient excessifs, puis en basculant sauvagement dans l’autre sens en utilisant un modèle de projection bien au-delà du domaine des possibilités.

Les États-Unis d’Amérique ont été le premier pays à commencer à lutter contre le modèle de contagion prédictive de manière sérieuse en commençant par des annonces majeures le 13 Arpil 2020. Les projections précédentes ont été élaborées par des institutions qui ont effectivement travaillé pour Bill Gates. Il s’agissait du CDC (Etats-Unis d’Amérique) par l’intermédiaire du Dr Fauci, bénéficiaire de Gates, et de l’OMS pour laquelle la philanthropie de Gates représente un chiffre proche de 10% de son budget de fonctionnement.

Ce modèle de contagion prédictif a donné lieu à des recommandations aux gouvernements nationaux, ce qui a entraîné la fermeture totale de ces économies. L’impact de ces fermetures en termes de santé et de vie a déjà dépassé les conséquences réelles de la pandémie de virus elle-même. Aux États-Unis d’Amérique seulement, une augmentation de 1% du chômage cause indirectement quelque 37 000 décès.

Au Royaume-Uni, ce modèle est connu sous le nom de modèle de projection de l’Imperial College et a été promu par le désormais déshonoré Neil Ferguson. Il a été contraint de démissionner de l’un de ses postes, nominalement pour «avoir enfreint les règles de verrouillage», mais toute compréhension superficielle de la latitude dont les fonctionnaires ont bénéficié dans ce domaine suggère fortement que sa révocation était la conséquence de son modèle. La projection de l’équipe de l’Imperial College of Ferguson a entraîné la plus grande destruction de l’économie britannique depuis le bombardement allemand de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale pendant huit mois entre septembre 1940 et mai 1941.

Bill Gates en tant que nuisance publique ou ennemi public n ° 1

Les gouvernements nationaux ont compris que «l’empereur n’a pas de vêtements», mais ont hésité à le dire directement. Au lieu de cela, des efforts accrus ont été déployés pour simplement contourner son «expertise», ce qui a notamment entraîné un recul important par rapport aux recommandations de l’OMS.

Même la Chine a rejeté la demande de l’OMS de «collaborer» à un examen de sa propre politique de confinement, car la Chine a été engagée dans une enquête interne sur le laboratoire de Wuhan et sur ceux qui y travaillaient avec le «CDC chinois» du Dr Fauci. Contournant une interdiction de l’ère Obama aux États-Unis d’Amérique, Fauci a réussi à envoyer plus de 4,7 millions de dollars des EUA (DEUA en français ; USD ou USAD en anglais) pour établir une institution parallèle à Wuhan, en collaboration avec des responsables chinois locaux éventuellement corrompus qui ont approuvé la création d’un laboratoire de «vaccination contre le VIH». L’idée lancée aux Chinois par le Dr Fauci est qu’un virus pourrait être créé artificiellement, ce qui provoquerait une réponse immunitaire qui protégerait également les populations africaines contre le VIH. Cela serait considéré comme beaucoup plus réalisable que de tenter de vacciner physiquement le milliard d’habitants du continent africain.

Bill Gates, bien qu’il n’ait aucune formation en médecine, en pharmacologie ou en santé publique, a néanmoins été le principal «expert de référence» des médias occidentaux. En outre, ses opinions sont devenues des «faits» qui ne peuvent être contestés dans les sphères des médias sociaux ou dans le discours politique public. Les désaccords avec les opinions de Gates sont étiquetés comme «fausses nouvelles» ou «informations trompeuses», etc.

Plus troublant est que les opinions de Bill Gates et des entreprises et des institutions de conseil en santé qu’il a effectivement captées à travers ce qu’il appelle la «philanthropie», ont établi l’agenda d’un nombre important de gouvernements à travers le monde. Il s’agit d’un processus parfois appelé capture réglementaire.

Par conséquent, cette grande annonce de l’OMS semble être une manœuvre salvatrice, car elle était confrontée au spectre d’être considérée comme une organisation peu fiable qui était devenue la cible d’une capture réglementaire par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Ces développements à l’OMS, qui vantaient auparavant la probabilité d’une deuxième vague, viennent également lorsque les tests pour un vaccin contre le coronavirus ont entraîné une série d’échecs de deux des principaux laboratoires de recherche sur les vaccins soutenus par Bill Gates, Moderna et OVG.

Pourquoi Maria Neira et non Tedros Adhanom Ghebreyesus?

Les changements institutionnels fonctionnent sur un long parcours qui explore les complexités des relations et les statuts associés impliqués. Étant donné que Ghebreyesus en tant qu’Africain représente les efforts et la présence de l’OMS dans toute l’Afrique, Neira, dans son rôle de chef de file au sein de l’organisation, représente également des intérêts à l’échelle européenne. La dévastation économique de l’Europe a été importante, mais il semble que l’Europe veuille se réconcilier plus diplomatiquement que les États-Unis d’Amérique. Ceci est représenté par la grande annonce de Neira lundi.

Les États-Unis d’Amérique ont annoncé leur changement de cap à l’extérieur, par l’intermédiaire du président des Etats-Unis d’Amérique (EUA) Trump. Trump a interrompu le financement de l’OMS, puis un mois plus tard, il a émis un avertissement de 30 jours pour lui demander de changer efficacement de position sur le coronavirus, par le biais d’un processus que Trump a qualifié de «mettre fin à la corruption». C’est une référence à l’influence de Bill Gates sur les modèles de contagion prédictive, ainsi que l’insistance sur le fait que seul un vaccin pourrait aider à garantir que le monde occidental pourrait mettre fin aux mesures de distanciation sociale et rouvrir leurs économies respectives.

Résumé des preuves connexes:

Joaquin Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ