Snopes a menti à propos de Melinda Gates portant une croix satanique à la télévision – elle l’a fait et voici la preuve

26 mai 2020 – Snopes et les médias sociaux continuent d’interférer avec Melinda Gates après son apparition à la télévision le week-end du 8 mai portant un collier avec une croix à l’envers, connue depuis longtemps pour être un symbole satanique

FRN a livré une analyse approfondie de sa croix satanique et a exploré diverses possibilités pour expliquer pourquoi elle porterait la pièce. Son apparition à la télévision visait à critiquer la manipulation du coronavirus par Donald Trump, lors d’un week-end de blitzkrieg d’information dirigé par Obama, qui a informé ses partisans que la phrase clé à utiliser était «chaos» et «chaotique». Melinda Gates irait à la télévision et dirait que le traitement de Trump a été «chaotique» et «chaos total».

Mais l’apparition de la croix a provoqué une réaction prévisible du public, sans aucun doute une intention du duo Gates et des médias sociaux pour justifier à son tour une nouvelle répression des droits de parole.

L’apologiste de l’oligarchie et de l’empire, Snopes, a vérifié les faits avec leur manque habituel de cohérence et de normes.

Alors que tout le monde avec deux yeux qui fonctionnaient pouvait voir que Melinda Gates portait clairement une croix à l’envers, Snopes a qualifié la déclaration de «faux pour la plupart». Comment sont-ils arrivés à une conclusion contraire à ce que disent les autres? Ils ont utilisé une photo basse résolution, prétendant que c’était la photo en circulation ou que l’apparence de la télévision vidéo elle-même n’était pas en HD. FRN a fourni des preuves vidéo et photographiques que la croix était bel et bien à l’envers.

« Sur la base de notre examen des vidéos en question, Melinda Gates a effectivement porté un collier avec un pendentif en forme de croix dans les interviews », ont-ils écrit.

«En raison de la faible résolution de la séquence vidéo et du manque d’explication de Gates elle-même, il n’est pas possible de prouver si la croix avait quatre bras égaux ou un bras plus long. Si ce dernier est vrai, on ne sait pas non plus si la croix a été intentionnellement ou non retournée à l’envers», ont-ils ajouté.

Ils ont également sondé «l’église de Satan», même en mentant pour que leur alliance soit un élément essentiel de leur foi, en adoration du plus grand menteur de l’histoire:

« Ce qui est faux – selon l’Église de Satan, une croix à l’envers ou inversée n’est pas un symbole officiel de loyauté. »

Cela semble également être une utilisation étrange du mot «officiel» – est-ce donc un symbole de loyauté envers Satan, officieusement? Informellement? A-t-on prétendu que Melinda Gates était un partisan particulier de la dénomination Anton LaVey du satanisme? Bien sûr que non.

Ils ont utilisé cette image pour arriver à cette «conclusion» ridicule et égoïste.

Le niveau de mal et d’orgueil provenant du duo Gates est naturel compte tenu des niveaux de richesse et de pouvoir que la société occidentale a permis de concentrer entre les mains de quelques-uns. Nous sommes à un carrefour problématique où la faction politique qui semble plus encline à s’opposer à la concentration brute de richesse selon les normes du marché, la soi-disant gauche, est dans une sorte de brouillard de crainte sur la philanthropie mélangée à la social-démocratie parlant des points de discussion que le duo Gates crache occasionnellement. Pendant ce temps, les conservateurs qui ont plus ouvertement soutenu la politique de concentration des richesses sont le groupe le plus à même de voir où cela a conduit de manière si problématique.

Snopes ne peut pas faire confiance, pas plus que les agences de vérification des faits utilisées par les médias sociaux. C’est clair. Ceux-ci sont aussi utilisés que des excuses pour faire taire la dissidence et exposer les plans et les complots de l’élite satanique dirigeante. Les gens de conscience doivent se rendre compte qu’ils ne peuvent pas prendre un siège arrière et simplement observer les événements, mais doivent de plus en plus jouer un rôle actif pour traduire en justice Gates et al.

Melinda Gates sur la pandémie: «Nous n’avons pas eu de leadership au niveau national… c’est le chaos» | AUJOURD’HUI

Joaquin Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ