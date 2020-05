Une entreprise de biotechnologie américaine lance des tests de vaccination COVID sur des humains après avoir reçu 388 millions de dollars du fonds Bill Gates

Bill GATES sur tous les fronts!

Si les premiers résultats semblent prometteurs, l’essai de l’inoculation expérimentale Novavax entrera dans la deuxième phase, s’étendant bien au-delà de l’Australie et couvrant différents groupes d’âge, a indiqué la société.

La société de biotechnologie des Etats-Unis d’Amérique Novavax a déclaré dans un communiqué qu’elle avait commencé à tester un nouveau vaccin contre le coronavirus sur des humains et qu’elle était actuellement en phase 1 d’essais cliniques, ayant bénéficié d’une subvention massive d’une agence fondée par Bill Gates.

Dans la première partie de l’essai, 130 adultes volontaires sains sur deux sites en Australie recevront deux doses de NVX-CoV2373, le vaccin expérimental de la biotechnologie. Si les premiers résultats s’avèrent prometteurs, l’entreprise prévoit de passer rapidement à la deuxième phase de l’essai, qui devrait impliquer d’autres pays et divers groupes d’âge. Les premières conclusions sur les résultats de cette phase de test sont attendues en juillet.

© Photo : Elliott O’Donovan (Novavax Novavax a obtenu une importante injection de financement du CEPI pour son travail sur le vaccin COVID-19

Le budget de Novavax a augmenté de plus de 1 000% à environ 2,7 milliards de dollars depuis le début de l’année, grâce à une injection de 388 millions de dollars, le plus gros don à l’entreprise à ce jour, de la Coalition basée à Oslo, pour la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI for court), créé par le fondateur de Microsoft, Bill Gates.

«Notre investissement dans Novavax nous permet de nous concentrer sur la fabrication en parallèle avec le développement clinique du vaccin, afin que si le vaccin s’avère sûr et efficace, nous pouvons mettre des doses à la disposition de ceux qui en ont besoin sans délai», chef du CEPI exécutif Richard Hatchett, a déclaré dans un communiqué.

[Le défi. Nous conseillons à Mr Richard Hatchett d’être lui-même avec Bill Gates et leurs entourages immédiats ou lointains, ainsi que les investisseurs et autres partenaires de CEPI d’être les premiers à recevoir les premières doses du vaccin, choisies au hasard parmi la totalité de leur production avant de les distribuer à la terre entière. Nous sommes candidats à faire ce choix devant les caméras de la planète entière et tout devra se faire en direct. Cela prouvera qu’ils ont tous confiance en leurs produits. – MIRASTNEWS]

La source de financement a attiré une intense spéculation du grand public, avec des théories du complot tourbillonnant sur Gates étant apparemment engagé dans un programme de « dépopulation » pour débarrasser la planète des « excès » humains. La nouvelle du lien de Gates avec le procès Novavax a suscité des inquiétudes chez certains internautes, qui pensent que le projet n’est « pas digne de confiance » et exhortant Gates lui-même à se porter volontaire pour être le premier cobaye en ce qui concerne le test des vaccins Novavax.

[, qu’est-ce qui prouve que ce ne soit pas des théories véridiques étant donné qu’une infinité d’éléments convergent vers la vérification de cette thèse en défaveur largement de ceux qui crient abusivement au complot, et refusent tout débat contradictoire en faisant du tintamarre dans les médias mainstream et essayant de museler l’opposition ; ayant pris le contrôle total des voies de communication et d’information comme l’Internet ou les réseaux sociaux, profitant de leur positionnement historique. – MIRASTNEWS]

[Qui peut soutenir que les éléments sur la dépopulation ou sont faux ? De nombreuses preuves vidéo des auteurs circulent. Aucune tromperie sur ce plan ne fonctionnera même en faisant disparaître les preuves comme ils ont pris malheureusement l’habitude de le faire de façon outrancière. – MIRASTNEWS].

« Debout les Australiens! », Un utilisateur a appelé en ajoutant un lien vers la nouvelle, avec beaucoup plus de poids dans la publication d’un hashtag #NoBillGatesVaccines.

Novavax n’est pas la première entreprise de biotechnologie des Etats-Unis d’Amérique à lancer des essais cliniques sur des humains à la recherche d’une inoculation anti-coronavirus efficace.

La société basée dans le Maryland est en fait l’un des quelque 10 qui ont commencé ces tests, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Moderna Inc. a annoncé la semaine dernière les premiers résultats du vaccin COVID sur l’homme. L’OMS estime qu’il y a plus de 100 autres vaccins candidats qui en sont actuellement aux premiers stades de développement, avec de plus petites entreprises en concurrence avec de plus grands producteurs de médicaments comme Pfizer Inc., AstraZeneca Plc., Et des établissements universitaires.

Novavax commence à tester un vaccin pour covid-19 après avoir gagné 388 millions de dollars cofinancés par Bill Gates

Les tests seront appliqués en Australie à environ 130 volontaires sains âgés de 18 à 59 ans.

La société états-unienne de biotechnologie Novavax a commencé à tester un vaccin pour covid-19 après avoir obtenu 388 millions de dollars de la Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness (CEPI), un fonds soutenu par Bill Gates. Le début de la phase 1 de l’essai clinique a été annoncé lundi par la société.

Les tests seront appliqués à environ 130 volontaires sains âgés de 18 à 59 ans en Australie. La société a également indiqué que le protocole évalue deux tailles de dose (5 et 25 microgrammes) avec et sans l’adjuvant Matrix-M, une substance brevetée par Novavax pour améliorer les réponses immunitaires et stimuler des niveaux élevés d’anticorps.

« L’administration de notre vaccin aux premiers participants à cet essai clinique est une réalisation importante, car elle nous rapproche du besoin fondamental d’un vaccin dans la lutte contre la pandémie mondiale de covid-19 », a déclaré le directeur général de la signature, Stanley Erck.

Les résultats préliminaires de l’immunogénicité et de l’innocuité seraient prêts en juillet 2020. S’il était favorable, le pharmacien entamerait immédiatement la phase 2 de l’essai dans plusieurs pays, dont les États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, les experts évalueraient l’immunité, la sécurité et la réduction des maladies sur une tranche d’âge plus large.

224 vaccins en développement

Pour sa part, le PDG du CEPI, Richard Hatchett, a déclaré que la fondation soutient les candidats vaccins susceptibles de se développer « à grande vitesse et à grande échelle » dans le but de faciliter leur accès dans le monde entier. « Donc, si le vaccin s’avère sûr et efficace, nous pouvons mettre les doses à la disposition de ceux qui en ont besoin sans délai », a-t-il ajouté.

Selon les chiffres publiés par le CEPI, il existe actuellement 224 vaccins en cours de développement dans le monde, dont des projets en Chine, au Royaume-Uni et en Russie.

