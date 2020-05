Des Lâches dans cette institution pourrie : « Je ne peux pas respirer », un autre Noir tué brutalement par la police des Etats-Unis d’Amérique

Cette image fixe extraite d’une vidéo du 25 mai 2020, gracieuseté de Darnella Frazier via Facebook, montre un officier de police de Minneapolis, Minnesota, arrêtant George Floyd.

Une vidéo a fait surface montrant le traitement brutal d’un homme noir non armé sous le genou d’un policier des Etats-Unis d’Amérique avant sa mort.

George Floyd est décédé après avoir été coincé par un officier blanc malgré ses cris: « Je ne peux pas respirer ».

Quatre officiers de police de Minneapolis ont été licenciés mardi, un jour après que la vidéo du téléphone portable d’un spectateur a capturé l’un d’eux en appuyant son genou sur le cou de Floyd.

L’officier de police blanc de Minneapolis l’a coincé avec son genou dans l’État des Etats-Unis d’Amérique du Minnesota, ce qui a entraîné sa mort, a confirmé la police.

«Je me tiens ici devant vous et la ville de Minneapolis pour dire nos plus sincères condoléances. La grande majorité des hommes et des femmes qui arborent fièrement cet uniforme chaque jour comprennent le rôle et les relations importants que nous devons avoir, nous devons avoir tous nos membres de la communauté», a déclaré le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arrandondo.

Une ambulance a emmené le suspect à l’hôpital, où il est décédé peu de temps après.

Les policiers ont initialement trouvé le suspect, âgé d’une quarantaine d’années, dans une voiture alors qu’il répondait à un appel à 20 heures, heure locale, au sujet d’un faux en cours.

Ces dernières années, des fusillades et des homicides d’hommes noirs non armés entre les mains de policiers blancs ont provoqué des manifestations de masse à travers le pays et la formation du mouvement Black Lives Matter.

Traduction : MIRASTNEWS

La police des Etats-Unis d’Amérique tue des noirs avec une brutalité comparable à celle des militaires israéliens

Un homme tient une pancarte «Arrêtez de tuer les Noirs» tout en protestant près de la zone où un officier du département de police de Minneapolis a tué George Floyd, le 26 mai 2020 à Minneapolis, Minnesota. (Photo AFP)

Par Robert Inlakesh

Des images inquiétantes d’un homme noir étouffé par un policier de Minneapolis aux États-Unis d’Amérique ont déclenché l’indignation en ligne et des manifestations de rue contre ce qui est décrit comme le lynchage d’un homme noir non armé par la police armée. La réaction à cela ouvre maintenant une conversation plus large sur la raison pour laquelle ces incidents se produisent et sur la manière dont le suivi du crime est si similaire à celui où les Palestiniens sont tués par les troupes israéliennes.

Vers 20 heures, lundi matin, des policiers de Minneapolis ont été appelés dans un magasin de Cup Foods dans le bloc 3700 de Chicago Avenue South. Le suspect était un Noir, du nom de George Floyd, qui aurait tenté d’utiliser des documents falsifiés. Le porte-parole de la police, John Elders, a affirmé que George Floyd avait résisté à l’arrestation, puis a ajouté: « Les agents ont pu mettre le suspect menotté et les agents ont remarqué que l’homme allait en détresse médicale. »

Cependant, la prétendue «détresse médicale», que la police a fait croire au public et qui a causé la mort de George Floyd, a été filmée. La séquence vidéo tournée par un spectateur et diffusée sur Facebook ce mardi montre 10 minutes, dans lesquelles le «criminel» présumé a en effet été victime de violences policières. La vidéo montre un officier, prétendument identifié comme Derek Chauvin (numéro de badge: #1087), enfonçant son genou dans le cou de la victime pendant au moins sept minutes alors que la victime criait: «Je ne peux pas respirer» et «mon cou me fait mal», tout en plaidant pour sa vie. Les passants crient également aux trois policiers présents, ce qui s’intensifie au fur et à mesure que la victime s’évanouit, point auquel le genou du policier est toujours fermement enfoncé dans le cou de la victime.

Les officiers présents ont maintenant été mis en congé payé et le FBI a été appelé pour faire face à la situation, ce que de nombreux experts ont indiqué avoir peut-être avec la réaction à cette affaire.

La réaction à un tel meurtre

C’est loin d’être le premier incident du genre aux États-Unis d’Amérique, où des policiers blancs ont étouffé à mort des hommes noirs non armés mendiant pour leur vie, le cas le plus tristement célèbre étant le meurtre d’Eric Garner, qui n’a pas abouti à la condamnation de tout officier.

Alors, que se passe-t-il systématiquement lorsqu’un cas comme celui-ci apparaît, en particulier un cas aussi clair. Tout d’abord, nous voyons les déclarations de la police n’assumer aucune responsabilité pour le décès survenu pendant leur garde à vue. Nous voyons des armées de guerriers des médias sociaux sortir pour défendre les officiers et affirmer que l’homme noir tué était un criminel et finalement les médias emboîtent le pas en rapportant toutes les allégations précédentes contre la victime.

Les réactions du public de l’autre côté de l’argument sont généralement de condamner et d’exiger la justice, ce qui entraîne généralement des protestations et même des émeutes.

Cependant, les arguments provenant de la communauté afro-américaine sont rarement diffusés et de véritables discussions sur ce qui permet à un policier d’utiliser une telle violence ne sont pas encore suffisamment discutées.

Comme d’habitude comme dans d’autres endroits du monde où des communautés opprimées sont attaquées, comme en Palestine occupée, nous voyons une campagne similaire de victimes blâmer en ligne par la communauté privilégiée (les Israéliens et leurs partisans). Peu importe à quel point le crime est horrible, ni si les vidéos mises en ligne montrent l’intégralité de l’incident, les Israéliens vont tirer des conclusions et affirmeront que toutes les informations n’ont pas encore fait surface et affirmeront que la victime palestinienne était une sorte de terroriste ou de criminel.

Nous voyons également que l’armée et la police israéliennes – si le meurtre est commis à Jérusalem al-Quds ou ailleurs à l’intérieur du territoire occupé par Israël – affirmeront instantanément que ses troupes avaient été menacées instantanément et que la mort du Palestinien était une sorte d’accident dramatique. Peu importe le nombre de milliers de Palestiniens tués par les forces d’occupation israéliennes, chaque fois que la communauté israélienne privilégiée sautera largement pour défendre le meurtre et même en rire. C’est particulièrement le cas comme en Israël, le régime derrière les forces d’occupation et les colons illégaux, qui tuent des Palestiniens, propagent constamment la suprématie ethnique et l’ultra-nationalisme.

Le fait est que le fait de pouvoir tuer quelqu’un avec une telle facilité et de bien mentir et de justifier leurs actions, témoigne du manque d’humanité dans le meurtre. Ce manque d’humanité peut provenir de nombreuses sources, qu’il s’agisse de la psychologie d’un complexe de supériorité factice de ceux en uniforme ou de la haine à la fois sociétale et systématique perpétuée contre ces policiers. Pour tuer si facilement et si brutalement, vous devez d’abord trouver une justification; que ce soit en déshumanisant la victime ou en véhiculant de la haine qui permet à la rage de commettre un tel acte.

Lorsque les gens parlent de meurtres racistes de la police aux États-Unis d’Amérique, passer à côté et prétendre que la race ne joue pas un rôle est une folie totale. La façon dont les Noirs sont perçus aux États-Unis d’Amérique, présentés dans les médias grand public, et les mauvaises conditions socio-économiques dans lesquelles souffrent de larges pans de la communauté afro-américaine ne doivent pas être ignorées. Il y a aussi en plus de cela, le racisme répandu au sein de la police, le manque de transparence de la police, l’histoire du racisme contre les Afro-Américains et les stéréotypes profondément enracinés sur les Noirs aux États-Unis d’Amérique et dans le monde occidental. Cela n’est bien sûr enhardi que par Donald Trump, assis à la Maison Blanche, qui utilise régulièrement un langage qui peut souvent être interprété de deux manières – que de nombreux électeurs états-uniens considèrent comme raciste et auquel ils s’identifient.

Ce type de racisme est à une échelle plus large (en pourcentage) et plus évidente, répandue dans la société israélienne et promue par le régime israélien, contre la population indigène de Palestine. Lorsque des fusillades quotidiennes de Palestiniens se justifient aux yeux des Israéliens sur des préoccupations de «sécurité» pour les forces israéliennes, en supposant que le Palestinien doit avoir été impliqué dans un crime – une notion raciste – et que, par conséquent, le meurtre ou les blessures graves de la victime sont en quelque sorte justifiées.

Tout comme un homme noir a été étranglé à mort hier, par ce que l’on pourrait qualifier de voyous en uniforme, trois Palestiniens ont également été abattus ce lundi par les forces israéliennes. Si vous regardez en ligne les réponses à ces deux cas, vous verrez la même chose avec les deux. D’un côté, il y a ceux qui sont indignés, puis ceux qui travaillent pour justifier l’acte par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie ignorer la vidéo et les témoignages.

Robert Inlakesh Robert Inlakesh est un journaliste, écrivain et analyste politique, qui a vécu et fait des reportages sur la Cisjordanie palestinienne occupée. Il a écrit pour des publications telles que Mint Press, Mondoweiss, MEMO et divers autres médias. Il se spécialise dans l’analyse du Moyen-Orient, notamment Palestine-Israël. Il travaille également pour Press TV en tant que correspondant européen.

Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement celles de Press TV.

Traduction : MIRASTNEWS

