Fabriqué aux États-Unis d’Amérique: les origines de la politique de verrouillage en 2006

NOTE DE LA RÉDACTION: En ce qui concerne les conclusions ci-dessous, il est important de noter que Gilead Sciences qui a développé le médicament controversé Tamiflu et l’a autorisé à Roche Pharmaceuticals – était auparavant dirigé par le secrétaire à la défense du président Bush, Donald Rumsfeld, qui possédait des parts substantielles dans la société pharmaceutique aux côtés d’anciens Le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique, George Schultz, qui a profité à la fois des États-Unis d’Amérique et de ses alliés pour stocker le médicament avant les flambées de grippe aviaire H1N5 en 2005 et de grippe porcine H1N1 en 2009.

Jeffrey A. Tucker

AIER

Il n’y avait rien de normal à tout cela. Nous allons essayer de comprendre ce qui nous est arrivé dans des décennies.

Comment un plan temporaire visant à préserver la capacité hospitalière s’est-il transformé en une assignation à résidence quasi universelle de deux à trois mois qui a fini par entraîner des départs de travailleurs dans 256 hôpitaux, un arrêt des voyages internationaux, une perte d’emploi de 40% chez les personnes gagnant moins de 40 $ K par an, dévastation de tous les secteurs économiques, confusion et démoralisation de masse, ignorance totale de tous les droits et libertés fondamentaux, sans parler de la confiscation massive de propriétés privées avec fermeture forcée de millions d’entreprises?

Quelle que soit la réponse, ce doit être un conte bizarre. Ce qui est vraiment surprenant, c’est à quel point la théorie derrière le verrouillage et l’éloignement forcé est récente. Autant que l’on sache, la machinerie intellectuelle qui a provoqué ce gâchis a été inventée il y a 14 ans, non par des épidémiologistes, mais par des modélisateurs de simulation informatique. Elle a été adopté non pas par des médecins expérimentés – ils l’ont mis en garde avec férocité – mais par des politiciens.

Commençons par l’expression distanciation sociale, qui s’est transformée en séparation humaine forcée. La première fois que je l’ai entendu, c’était dans le film Contagion de 2011. La première fois qu’il est apparu dans le New York Times, c’était le 12 février 2006:

Peut-être que vous ne vous souvenez pas que la grippe aviaire de 2006 n’était pas très forte. C’est vrai, malgré tous les avertissements extrêmes sur sa létalité, le H5N1 ne s’est pas transformé en grand-chose. Ce qu’il a fait, cependant, a été d’envoyer le président actuel, George W. Bush, à la bibliothèque pour lire sur la grippe de 1918 et ses résultats catastrophiques. Il a demandé à certains experts de lui soumettre des plans sur ce qu’il fallait faire lorsque la vraie chose se présenterait.

Le New York Times (22 avril 2020) raconte l’histoire à partir de là:

Le concept de distanciation sociale est désormais intimement familier à presque tout le monde. Mais comme il a fait son chemin dans la bureaucratie fédérale en 2006 et 2007, il a été considéré comme impraticable, inutile et politiquement irréalisable.

Et il a eu des détours inattendus, y compris une plongée profonde dans l’histoire de la grippe espagnole de 1918 et une découverte importante lancée par un projet de recherche au lycée poursuivi par la fille d’un scientifique des Laboratoires nationaux Sandia.

Quand ils ont présenté leur plan peu de temps après, ils ont été accueillis avec scepticisme et un certain ridicule par des hauts fonctionnaires qui, comme d’autres aux États-Unis d’Amérique, s’étaient habitués à dépendre de l’industrie pharmaceutique, avec sa gamme toujours croissante de nouveaux traitements, pour faire face à l’évolution des problèmes de santé.

Il y a quatorze ans, deux médecins du gouvernement fédéral, Richard Hatchett et Carter Mecher, ont rencontré un collègue d’un hamburger dans la banlieue de Washington pour un examen final d’une proposition qu’ils savaient être traitée comme une piñata: dire aux Américains de rester à la maison pour le travail et l’école la prochaine fois que le pays a été frappé par une pandémie mortelle.

Notez qu’au cours de cette planification, ni des experts juridiques ni des experts économiques n’ont été sollicités pour consulter et conseiller. Au lieu de cela, il incomba à Mecher (anciennement de Chicago et médecin de soins intensifs sans expertise préalable en pandémie) et à l’oncologue Hatchett.

Mais quelle est cette mention de la lycéenne de 14 ans? Son nom est Laura M. Glass, et elle a récemment refusé d’être interviewée lorsque le Albuquerque Journal a plongé profondément dans cette histoire.

Le nom de Laura apparaît sur le document de base plaidant pour des verrouillages et une séparation humaine forcée. Ce document s’intitule « Plans de distanciation sociale ciblés pour la grippe pandémique (2006) ». Il a établi un modèle de séparation forcée et l’a appliqué avec de bons résultats dans le temps jusqu’en 1957. Ils concluent par un appel effrayant pour ce qui équivaut à un verrouillage totalitaire, tous déclarés très concrètement.

La mise en œuvre de stratégies de distanciation sociale est difficile. Ils doivent probablement être imposés pendant la durée de l’épidémie locale et éventuellement jusqu’à ce qu’un vaccin spécifique à la souche soit développé et distribué. Si le respect de la stratégie est élevé au cours de cette période, une épidémie au sein d’une communauté peut être évitée. Cependant, si les communautés voisines n’utilisent pas également ces interventions, les voisins infectés continueront d’introduire la grippe et de prolonger l’épidémie locale, bien qu’à un niveau déprimé plus facilement adapté aux systèmes de santé.

En d’autres termes, c’était une expérience scientifique au lycée qui est finalement devenue la loi du pays, et par une voie détournée propulsée non pas par la science mais par la politique.

L’auteur principal de cet article était Robert J. Glass, analyste des systèmes complexes chez Sandia National Laboratories. Il n’avait aucune formation médicale, encore moins une expertise en immunologie ou en épidémiologie.

Cela explique pourquoi le Dr D.A. Henderson, «qui avait été le chef de file de l’effort international pour éradiquer la variole», a complètement rejeté l’ensemble du projet.

Le NYT déclare:

Les mesures adoptées par les Drs. Mecher et Hatchett «entraîneraient une perturbation importante du fonctionnement social des communautés et entraîneraient des problèmes économiques potentiellement graves», a écrit le Dr Henderson dans son propre article universitaire répondant à leurs idées.

Phil Magness de AIER s’est mis au travail pour trouver la littérature répondant au document de 2006 de Robert et Sarah Glass et a découvert le manifeste suivant:Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza. Les auteurs comprenaient D.A. Henderson, ainsi que trois professeurs de Johns Hopkins: le spécialiste des maladies infectieuses Thomas V.Inglesby, l’épidémiologiste Jennifer B. Nuzzo et le médecin Tara O’Toole.

Leur article est une réfutation remarquablement lisible de l’ensemble du modèle de verrouillage.

Il n’y a pas d’observations historiques ou d’études scientifiques qui soutiennent le confinement par mise en quarantaine de groupes de personnes potentiellement infectées pendant de longues périodes afin de ralentir la propagation de la grippe. … Il est difficile d’identifier les circonstances au cours du dernier demi-siècle où une quarantaine à grande échelle a été efficacement utilisée pour lutter contre une maladie. Les conséquences négatives de la mise en quarantaine à grande échelle sont si extrêmes (confinement forcé des personnes malades avec le puits; restriction complète des mouvements de grandes populations; difficulté à fournir des fournitures, des médicaments et de la nourriture essentiels aux personnes à l’intérieur de la zone de quarantaine) que cette mesure d’atténuation devrait être éliminé de toute considération sérieuse…

La quarantaine à domicile soulève également des questions éthiques. La mise en œuvre de la quarantaine à domicile pourrait entraîner le risque d’infection pour les personnes saines et non infectées par les membres malades du ménage. Des pratiques visant à réduire les risques de transmission (lavage des mains, maintien à une distance de 3 pieds des personnes infectées, etc.) pourraient être recommandées, mais une politique imposant la mise en quarantaine à domicile empêcherait, par exemple, d’envoyer des enfants en bonne santé chez des parents lorsqu’ils un membre de la famille tombe malade. Une telle politique serait également particulièrement difficile et dangereuse pour les personnes vivant dans des quartiers étroits, où le risque d’infection serait accru….

Les restrictions de voyage, telles que la fermeture d’aéroports et le contrôle des voyageurs aux frontières, ont toujours été inefficaces. Le Groupe de rédaction de l’Organisation mondiale de la santé a conclu que «le dépistage et la mise en quarantaine des voyageurs entrant aux frontières internationales n’ont pas retardé considérablement l’introduction du virus lors des pandémies passées. . . et sera probablement encore moins efficace à l’ère moderne. »… Il est raisonnable de supposer que les coûts économiques de l’arrêt des voyages en avion ou en train seraient très élevés, et les coûts sociaux impliqués dans l’interruption de tous les voyages en avion ou en train seraient extrêmes. . …

Lors d’épidémies saisonnières de grippe, des événements publics auxquels une forte fréquentation est attendue ont parfois été annulés ou reportés, la raison étant de diminuer le nombre de contacts avec ceux qui pourraient être contagieux. Il n’y a cependant aucune indication certaine que ces actions aient eu un effet définitif sur la gravité ou la durée d’une épidémie. Si l’on envisageait de le faire à une échelle plus étendue et sur une période plus longue, des questions se posent immédiatement quant au nombre de ces événements qui seraient affectés. Il existe de nombreux rassemblements sociaux qui impliquent des contacts étroits entre les gens, et cette interdiction pourrait inclure les services religieux, les événements sportifs, peut-être toutes les réunions de plus de 100 personnes. Cela pourrait signifier la fermeture de théâtres, de restaurants, de centres commerciaux, de grands magasins et de bars. La mise en œuvre de telles mesures aurait de graves conséquences perturbatrices…

Les écoles sont souvent fermées pendant 1 à 2 semaines au début de l’apparition d’épidémies saisonnières de grippe dans la communauté, principalement en raison des taux d’absentéisme élevés, en particulier dans les écoles élémentaires, et en raison de la maladie chez les enseignants. Cela semblerait raisonnable pour des raisons pratiques. Cependant, la fermeture des écoles pour de plus longues périodes est non seulement irréalisable, mais entraîne la possibilité d’une issue défavorable grave….

Ainsi, l’annulation ou le report de grandes réunions ne seraient pas susceptibles d’avoir un effet significatif sur le développement de l’épidémie. Bien que les préoccupations locales puissent entraîner la fermeture d’événements particuliers pour des raisons logiques, une politique ordonnant la fermeture à l’échelle communautaire des événements publics semble déconseillée. Quarantaine. Comme le montre l’expérience, rien ne permet de recommander la mise en quarantaine de groupes ou d’individus. Les problèmes liés à la mise en œuvre de telles mesures sont redoutables et les effets secondaires de l’absentéisme et des perturbations communautaires ainsi que les éventuelles conséquences négatives, telles que la perte de confiance du public dans le gouvernement et la stigmatisation des personnes et des groupes mis en quarantaine, sont susceptibles d’être considérables….