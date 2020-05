MOSCOU – Le pic de la propagation des coronavirus en Russie a été franchi, comme l’a annoncé aujourd’hui, le 26 mai, le président russe Vladimir Poutine lors d’une vidéoconférence avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu. Des plans visant à coordonner la réouverture de l’ensemble du pays avaient déjà été examinés, et de nouveaux plans pour le défilé du Jour de la Victoire devaient également être reprogrammés.

« Le pic que nous avons, selon les experts, est considéré comme dépassé », a déclaré le chef de l’Etat.

Dans une conversation, Vladimir Poutine a noté le travail professionnel du personnel des Forces armées.

«Les médecins militaires, unités du ministère de la Défense, qui ont aidé les citoyens d’Italie, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et d’un certain nombre d’autres pays dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, se sont montrés du meilleur côté». Je dois dire que nous recevons également des offres d’aide de certains d’entre eux. Certes, le pic que nous avons déjà, selon les experts, est considéré comme dépassé. Néanmoins, tout ce que vous avez fait va à la tirelire générale de notre interaction avec des partenaires du monde entier. Maintenant que vous travaillez au Daghestan, dans d’autres régions de Russie, des experts du ministère de la Défense agissent avec courage et compétence, localisant rapidement les foyers d’infection.

Aujourd’hui, le président a fixé une date pour le défilé du jour de la victoire, reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Il se tiendra à Moscou et dans d’autres villes le 24 juin.

La réouverture de l’ensemble du pays a déjà été réalisée dans certaines régions, sur la base des déterminations locales au niveau de la ville et de la région. Contrairement à la désinformation donnée par Bill Gates, la Russie est une fédération aux pouvoirs déconcentrés et décentralisés. La majeure partie de la Fédération de Russie n’a pas été soumise à un régime de verrouillage et de quarantaine – ces mesures ont été les plus strictement observées à Saint-Pétersbourg et à Moscou et dans les régions environnantes immédiates.

Sur la base d’informations connues, la Russie a terminé sa partie de l’exercice en direct de l’événement (Event) 201.

À ce jour, 362 342 cas d’infection par un coronavirus ont été enregistrés en Russie en utilisant les méthodes très discutables comme celles utilisées dans les pays occidentaux en même temps que l’exercice 201, 131 129 personnes sont documentées comme «complètement rétablies», 3 807 seraient mortes – la grande majorité d’entre eux au nord de 80 ans et souffraient d’autres affections potentiellement mortelles au moment de la contraction présumée du nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Joaquin Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Front Russ