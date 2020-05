La Russie exige l’accès au laboratoire de la CIA, ils déclarent qu’ils ont créé COVID-19

« Washington ne nous explique pas ce qu’il fait près de la frontière russe. C’est naturellement le sujet de notre intérêt dans le cadre de la sécurité nationale », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

La Russie dit qu’elle attend la réponse de la Géorgie à la demande de visite du laboratoire Richard Lugar

Remarque: La demande est basée sur dix ans d’enquête sur le journalisme par le bureau de VT à Tbilissi, Géorgie

La Russie attend une réponse de la Géorgie à la demande des spécialistes russes d’entrer dans le laboratoire Richard Lugar, Moscou étant préoccupée par le manque d’informations sur les travaux du laboratoire. Selon TASS, le ministère russe des Affaires étrangères a fait le commentaire ci-dessus.

«La visite d’experts russes au Centre Richard Lugar en Géorgie, dans des conditions mutuellement acceptables, n’a pas encore été possible. La partie géorgienne n’a pas encore répondu à notre demande envoyée en juin 2019. Nous attendons la réponse officielle de Tbilissi. Ce qui nous préoccupe, c’est que Washington ne nous explique pas ce qu’il fait près de la frontière russe. C’est naturellement le sujet de notre intérêt dans le contexte de la sécurité nationale », – a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon l’agence, Moscou continue de recevoir des réponses des États-Unis d’Amérique et de la Géorgie concernant les activités du laboratoire.

Par Henry Kamens

[BC signifie NEO’s Banned Classic. Cet article a été initialement publié par notre journal le 09.10.2018 Pour une raison quelconque, cet article est absent des résultats de recherche Google. Étant donné que cet article reste assez pertinent pour les événements géopolitiques qui se déroulent sur la scène géopolitique aujourd’hui, nous estimons qu’il est possible de le présenter à nouveau à nos lecteurs.

S’il devait à nouveau disparaître, vous pouvez être certain que vous le verriez à nouveau republié par NEO, s’il devait rester d’actualité à ce moment-là.]

Le laboratoire Richard Lugar est en train de devenir un sujet de conversation domestique en Géorgie et en Fédération de Russie, car un nombre croissant de personnes se soucient qu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé publique, comme on le prétend, mais d’une menace pour la population et l’humanité telles que nous les connaissons.

La région du Caucase est un endroit idéal pour que les États-Unis d’Amérique externalisent également leurs recherches sur la «zone grise». [Sachant que ce n’est pas le seul endroit où les Etats-Unis d’Amérique peuvent le faire – MIRASTNEWS]. Bon nombre de virus et de bactéries les plus «attractifs» pour l’armement sont naturellement présents dans cette région, de sorte qu’ils peuvent être étudiés dans leur habitat naturel. La région est également connue pour son économie de marché noir florissante et sa traite, car le manque de démocratie et de société civile facilite la dissimulation des choses au monde.

Mais ce qui préoccupe maintenant les responsables des Etats-Unis d’Amérique (EUA), c’est l’attention que la Russie accorde au sujet des armes biologiques et d’autres programmes médicaux connexes. Ce qui a été découvert jusqu’à présent montre que la question n’est PAS de savoir si les États-Unis d’Amérique violent le Traité sur les armes biologiques de 1972 MAIS dans quelle mesure?

Les États-Unis d’Amérique tentent depuis longtemps de détourner l’attention de ces programmes. Le journaliste états-unien et chef du Bureau de Vetérans Today en Géorgie, Jeffrey Silverman, un résident de longue date de la Géorgie, est à nouveau sous le feu croisé de ses articles et séries d’interviews télévisées récentes, après avoir subi une longue série d’indignités et carrément des actes illégaux, au mains de son propre gouvernement et de son ambassade.

Mais les nouvelles attaques contre Silverman coïncident avec les récentes révélations dans les médias russes. Igor Giorgadze, l’ancien ministre géorgien de la Sécurité d’État, a largué une bombe à la mi-septembre lorsqu’il a divulgué des documents contenant des informations sur « un laboratoire situé près de Tbilissi du nom du sénateur états-unien Richard Lugar », et sur la façon dont certaines expériences avaient tourné au meurtre.

Divers groupes de médias décrivent ces histoires de rupture comme une désinformation récurrente et affirment en outre qu’il n’y a aucune preuve factuelle que les États-Unis d’Amérique construisent des laboratoires biologiques dans la région du Caucase afin de l’utiliser comme site d’essai. Les mêmes groupes de médias ont également nié que les États-Unis d’Amérique étaient en train de perdre la guerre du Vietnam et ont déclaré que les violations des droits de l’homme bien documentées de la CIA dans des endroits comme le Paraguay n’avaient pas eu lieu non plus.

Mais Giorgadze, ancien ministre géorgien de la Sûreté de l’État, et Silverman ne sont pas d’accord. Ils affirment que ces laboratoires et projets médicaux connexes peuvent avoir secrètement mené des expériences sur des personnes, dont certaines ont eu des conséquences fatales.

La bonne ou la mauvaise personne à demander?

Giorgadze a demandé à Donald Trump de lancer une enquête sur les expériences menées par le laboratoire. Cela en inquiète vraiment certains en Géorgie, car Trump n’est pas un fan de Big Pharma. Il a récemment déclaré que le vaccin contre la grippe tant vanté est la plus grande arnaque de l’histoire médicale, créée par Big Pharma pour faire de l’argent sur les personnes vulnérables et les rendre malades.

Les organismes de surveillance des médias financés par le gouvernement des EUA et les agences fortes ont riposté en utilisant Homeland Security pour harceler Silverman lors de ses voyages à destination et en provenance des États-Unis d’Amérique plus tôt cette année, lorsqu’il a finalement été autorisé à faire son premier voyage de retour depuis plus de 14 ans. À son arrivée comme à son départ, il a fait l’objet de fouilles répétées du corps et des sacs, y compris la saisie de son téléphone et de ses documents personnels, en violation directe du 4e amendement à la Constitution ders EUA (USA).

Ces attaques frontales contre ce journaliste remontent au moment où les premières histoires sur le laboratoire Lugar et les recherches néfastes qui y sont liées ont éclaté en Géorgie en 2013. Comme il a depuis étayé bon nombre de ses allégations avec des documents réels, il y a eu un effort concerté pour le discréditer, non seulement en Géorgie mais dans les médias internationaux.

Silverman continue de publier dans les médias géorgiens et a décrit comment les patients du camp de concentration du docteur nazi Joseph Mengele peuvent être comparés aux civils résidant près du laboratoire Lugar, car ils [eux] n’ont pas compris la menace qu’ils subissaient jusqu’à ce qu’ils ont été placés dans les camps de la mort de la section des expériences médicales – quand il était trop tard.

«J’avertis ceux qui vivent près du laboratoire Lugar qu’ils courent un gros risque. Les habitants qui s’y sont installés ont été induits en erreur sur le fait qu’il s’agissait d’un laboratoire ordinaire et rien d’autre.»

Georgy Iremidze, directeur de l’agence de presse Patriot basée en Géorgie, qualifiée de pro-russe par les mêmes détracteurs, ajoute au débat:

«Sur le papier, le laboratoire est dirigé par le gouvernement géorgien, ou plutôt le ministère de la Santé. Mais en réalité, il est géré par le gouvernement des EUA. L’idée est que, si quelque chose se passe mal, le gouvernement géorgien prendra le blâme pour que le gouvernement des EUA puisse rester sous le radar».

Beaucoup pour rien

Les États-Unis d’Amérique ont fourni un total de 350 millions de dollars pour la construction et l’équipement technique du laboratoire. En 2013, le laboratoire aurait été subordonné au Centre national de contrôle des maladies et de la santé publique (NCDC) et, à partir de 2018, le gouvernement géorgien assumera la responsabilité du financement et du fonctionnement complets du centre de Lugar et du réseau de laboratoires. .

Cependant, seuls les États-Unis d’Amérique ont intérêt à construire de tels laboratoires. D’autres pays s’exposeraient à des sanctions de la part de voisins plus puissants, qui pourraient construire leurs propres installations pires pour cela. Les États-Unis d’Amérique veulent bafouer la Convention sur les armes biologiques, puis prétendre, s’ils sont pris, que c’est quelque chose que seuls les pays douteux, moins développés et «ignorants» font, comme c’est généralement le cas lorsque des questions sont posées dans des endroits comme la Syrie et l’Irak.

Le laboratoire Lugar est situé non loin de l’aéroport international de Tbilissi. Cela signifie que le chargement d’agents armés et le déplacement de virus et de bactéries dans le monde entier sont accélérés. Il est concevable que les États-Unis d’Amérique tentent de poursuivre leur bataille perdue en Syrie en utilisant des armes biologiques et chimiques, car des avions militaires, basés sur les aérodromes de l’OTAN, atterrissent à l’aéroport avec une régularité croissante sans autre raison apparente.

Les mêmes agents pathogènes mortels et particulièrement dangereux pourraient également être ciblés, en tant qu’acte agressif, contre la Turquie et la Fédération de Russie. Les États-Unis d’Amérique ont une histoire de faire cela, et nous pourrions rappeler l’épidémie de la grippe porcine en Russie il y a 12 ans.

Même des humains sans méfiance pourraient être armés et embarquer dans des combats civils, comme cela a été décrit dans Station 11, une œuvre de fiction, et comment la grippe géorgienne a tué plus de 95% de la population mondiale. Le quatrième roman d’Emily St. John Mandel, «Station Eleven», commence par une tragédie spectaculaire à une échelle considérablement plus vaste qui arrive sous la forme d’une pandémie de grippe si meurtrière que, en quelques semaines, la plupart de la population mondiale a été tuée.

C’est une pratique médicale standard que tout ce qui est injecté dans le corps ne doit pas être utilisé après sa date d’expiration. Mais l’armée des EUA et d’autres organisations comme MARFOREUR, USAMRIID, ClinicalRM, WRAIR et DTRA, sont accusées d’avoir donné de nombreux préparatifs à des pays alliés comme «aide». Ils ont été largement utilisés par la population générale de Géorgie, même les enfants, à l’insu des victimes et sans leur consentement éclairé.

Lorsque des questions sont posées, ils acheminent cette aide, non pas par l’intermédiaire d’organismes médicaux, mais des services professionnels mondiaux de TMC. Cette société possède des bureaux à l’étranger dans neuf pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, et deux bureaux aux États-Unis d’Amérique, en Virginie et au Nouveau-Mexique. La plupart de son travail est en tant que contractant du gouvernement états-unien sur les programmes de l’Agence de réduction des menaces de défense (DTRA), avec des laboratoires nationaux et d’autres clients du Département de la Défense (DoD). Par exemple, il gère un projet international sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl (ChNPP).

Trop de routes mènent à Rome

Le Myth Detector prétend avoir démystifié la «désinformation» répandue autour du programme d’élimination de l’hépatite C à plusieurs reprises, mais il ne mentionne pas le lien de ce programme avec TMC. Il ne donne pas non plus, ni n’examine les antécédents techniques de ceux qui font la démystification, qui publient simplement des déclarations pré-écrites fournies par leurs contacts d’ambassade ou le personnel des relations publiques travaillant dans le laboratoire Lugar.

Il n’est pas difficile d’exposer ceux qui travaillent réellement dans ces projets militaires au niveau de la gestion. Silverman a déjà été embauché par l’International Crisis Group, l’ICG et le gouvernement français pour examiner les liens de ces chercheurs. Il a rapidement découvert comment les projets Lugar et partenaires sont liés aux centres scientifiques états-uniens, européens et autres.

Tous les professionnels hautement qualifiés du bureau de TMC en Géorgie sont partis en 2010 pour former une nouvelle organisation, Sigma. Le plus connu d’entre eux était Richard Mah, qui avait travaillé à Los Alamos. Vous ne quittez pas les menottes dorées et la pension de diamant d’un entrepreneur en défense USD pour démarrer une entreprise à partir de zéro, sauf si vous vous sentez trop compromis pour rester avec cet entrepreneur. Mais personne n’interroge Mah, ou le principal responsable du TMC en Géorgie de nos jours, Giorgi Begiashvili, avant de revendiquer la «désinformation».

Un jour de retard et un fait bref

Les États-Unis d’Amérique peuvent s’en tirer avec des violations du droit des traités parce que ce qu’ils abordent a été remplacé par de nouveaux développements et changé au-delà de la reconnaissance. On a souvent observé que lorsqu’un certain stupéfiant est rendu illégal, un autre arrive, qui est tout aussi mortel, mais contourne les lois telles qu’elles sont écrites. Il est difficile de réfuter les allégations selon lesquelles toute violation d’un traité est accidentelle, car ces violations sont si répandues qu’elles sont inévitables.

La législation des EUA sur les armes biologiques est codifiée à l’article 817 du Patriot Act. Cela confère aux États-Unis d’Amérique l’immunité contre toute violation de leurs propres lois sur les armes biologiques, même si une telle loi nationale ne peut pas passer outre un traité international auquel le pays est lié. Plus précisément, il stipule que «les interdictions contenues dans cette section ne s’appliqueront à aucune activité gouvernementale des EUA dûment autorisée».

Avant la promulgation du Patriot Act, la loi fédérale interdisait l’utilisation d’agents biologiques ou de toxines comme armes dans 18 US.C 175. Cela interdit la possession d’un type ou d’une quantité d’agents biologiques ou de toxines qui ne peuvent être justifiés à des fins pacifiques. Bref, que fait-on à des fins militaires, offensives, se justifie-t-on désormais sous couvert d’objectifs pacifiques?

Indépendamment du grand livre de la vérité et de l’innocence, un débat public a commencé qui est interculturel et au-delà des frontières. À la suite de cela, une partie de ce qui se passe à huis clos, sous le déguisement fragile de la protection de la santé publique et de la non-prolifération des armes biologiques et des agents pathogènes particulièrement dangereux, est maintenant ouverte.

Il suffit d’examiner de plus près ce qui a été fait en Géorgie dans divers laboratoires et projets médicaux financés par le DdD (DOD). Il y a une longue liste à explorer, y compris les décès dus aux antibiotiques expérimentaux contre la tuberculose, une succession de programmes douteux que les médecins refusent de parler et divers traitements expérimentaux sur ce qui est souvent une population sans méfiance.

Si vous ne voulez pas croire Silverman ou les médias russes, vous pouvez en tirer suffisamment de matériel académique open source qui démontre clairement que les procédures appropriées pour le consentement éclairé ne sont pas mises en œuvre. Ces informations mettent en lumière ce qui semble être des «backhanders» payés par et à divers organismes de financement, l’ONU, le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique, Big Pharma et diverses organisations partenaires, notamment le ministère de la Santé, diverses universités états-uniennes et le Center for Disease Control à Atlanta en Géorgie.

Des informations sont désormais partagées avec le Congressional Oversight Budget Office, concernant la diffusion apparente d’informations fausses et trompeuses. Cependant, tout cela démontre que la surveillance de la désinformation financée par les États-Unis d’Amérique est en fait une désinformation flagrante elle-même, comme toute personne qui a vécu dans un pays sur lequel les États-Unis d’Amérique ont un «récit officiel», comme la Géorgie, l’a toujours su.

Non seulement certains de ces agents bactériens de nouvelle génération et des agents pathogènes particulièrement dangereux ont tellement évolué qu’il n’y a pas d’antibiotiques ou d’autres traitements qui peuvent sauver un patient. Souvent, le remède n’est disponible que sous forme de préparations bactériophages, comme c’est également le cas à Tbilissi en Géorgie au premier étage du bâtiment B de l’Institut Eliava.

Ce n’est pas un hasard si le ministère de la Défense des Etats-Unis d’Amérique et d’autres agences ont également investi dans l’amélioration des infrastructures des laboratoires des deuxième et troisième étages, où se trouve la zone de production prévue. Ces laboratoires sont utilisés pour produire des bactériophages à court terme et seront utilisés pour le produit de concentré de phage qui est utilisé dans le produit phage final

Fondé en 1923, l’Institut Eliava est une institution de renommée mondiale travaillant dans le domaine de la microbiologie appliquée, de la virologie et de l’immunologie infectieuse.

La recherche et l’application des bactériophages sont ses principales orientations.

Henry Kamens

À propos Auteur: Henry Kamens, chroniqueur, expert en Asie centrale et dans le Caucase, exclusivement pour le magazine en ligne «New Eastern Outlook».

