Point de vue : Trump a échoué, laissez Bill Gates prendre l’assistance des virus

Nous étions dans une guerre pour la survie avant, et nous avons trouvé les gens pour la gagner. Cela peut être fait à nouveau, mais seulement si Trump se met à l’écart.

Par Clive Irving

Où sont les innovateurs technologiques milliardaires quand nous en avons besoin?

La sécurité sanitaire des États-Unis d’Amérique doit être reconstruite à partir de zéro. Nous sommes dans une guerre pour la survie. Les compétences et les systèmes essentiels pour gagner cette guerre sont connus.

Il est inutile de se tourner vers la Maison Blanche pour saisir cette réalité. Trump n’a aucune idée de ce à quoi ressemble une grande stratégie de guerre. Il ne peut jamais voir au-delà du cycle des nouvelles quotidiennes.

Et nous avons vraiment besoin d’une grande stratégie à long terme pour vaincre ce virus. Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, prévient que la deuxième vague du virus sera beaucoup plus meurtrière que la première. Dans une interview accordée au Washington Post, il a déclaré qu’après la première vague, les mois suivants devraient être utilisés pour préparer nos défenses à un hiver meurtrier.

L’Amérique doit redécouvrir comment les grandes choses se font rapidement. Et pour ce faire, nous n’avons pas besoin de réinventer la roue.

Lorsque l’Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, elle a appelé des gens comme William S. Knudsen, président de General Motors, à mettre l’industrie sur le pied de guerre. Knudsen a pris les devants, recevant un salaire du gouvernement d’un dollar par an, et a dirigé une équipe qui a fait de l’Amérique la plus grande puissance militaire du monde à une vitesse étonnante.

Les besoins d’aujourd’hui sont beaucoup moins exigeants que cela. Mais ils sont urgents.

La nation la plus scientifiquement dotée au monde patauge avec un système d’approvisionnement médical truqué. Il est trop tard pour le mettre à niveau pour la crise d’aujourd’hui, mais il doit être reconstruit de façon permanente et à temps pour supprimer une deuxième vague et construire au-delà une ligne de défense permanente contre les contagions futures.

Invoquer la Defense Production Act pour changer les priorités de fabrication est inutile sans nommer également des personnes capables de diriger et de gérer l’effort. Nous avons besoin d’un groupe de travail de type Knudsen. Et nous avons de la chance.

Il y a trois milliardaires technologiques avec précisément les talents qui correspondent à l’instant. Tous les trois ont renversé les façons traditionnelles de faire des affaires d’une manière qui doit maintenant être répétée. Ils devraient être convoqués et dotés de pouvoirs semblables à ceux de Knudsen.

Premièrement, il y a un cauchemar logistique à résoudre. Les agents de santé de première ligne ont désespérément besoin de fournitures de base. Les hôpitaux se font concurrence pour l’équipement de sauvetage qui a dû être rationné.

L’acquisition à partir de plusieurs sources de milliers d’articles essentiels et leur livraison précise où et quand ils sont nécessaires est l’un des défis industriels les plus complexes au monde. Mais il y a déjà une réponse à cela. Ça s’appelle Amazon.

Alors intensifier Jeff Bezos.

