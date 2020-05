Quelque chose de plus qu’un peu louche à propos de Cummings visitant Castle Barnard

Par Rob Woodward pour TruePublica – Boris Johnson a offert un soutien total à son conseiller principal assiégé Dominic Cummings, mais de nombreuses questions demeurent concernant les actions de l’aide, suite à des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de verrouillage à deux reprises. Les médias poursuivent cette histoire mais ils ont raté quelque chose de très intéressant.

Lors de la conférence de presse du dimanche, Boris Johnson a été spécifiquement posée cette question – « M. Cummings a-t-il fait un voyage au château de Barnard en avril alors qu’il était isolé ou au moins basé à Durham? »

Le PM a répondu – «Je pense que lorsque vous regardez les conseils, lorsque vous regardez les besoins particuliers de garde d’enfants auxquels M. Cummings était confronté à l’époque, il était raisonnable de sa part de s’auto-isoler comme il l’a fait pendant 14 jours ou plus avec sa famille où il a fait. Je pense que c’était sensé et défendable et je le comprends. En ce qui concerne toutes les autres allégations, je répète simplement ce que j’ai dit plus tôt: je les ai examinées attentivement et je suis satisfait qu’à tout moment de sa période de manière isolée, en fait des deux côtés de cette période, il se soit comporté de manière responsable et correcte. et en vue de vaincre le virus et d’arrêter la propagation.»

Boris Johnson n’a pas répondu directement à la question sur le prétendu voyage de M. Cummings au château de Barnard et n’a pas nié explicitement que le voyage a eu lieu (voici toutes les questions auxquelles Johnson a été incapable de répondre lors de ce briefing).

Bien que ne pas répondre à des questions difficiles n’est pas nouveau pour les politiciens – pourquoi la première allégation d’un voyage de 260 miles à Durham serait confirmée par le champ de mines de questions sans réponse qu’elle a apporté – mais un simple voyage à 30 miles de distance qui est explicable – nié par le PM (et Cummings).

Voici quelques points.

L’année dernière, Cummings a été accusé par le Bureau of Investigative Journalism de – « accusations de conflit d’intérêts concernant un rôle de consultant qu’il a entrepris pour une startup de soins de santé approuvée par le gouvernement qui est en mesure de recevoir une part d’un nouveau fonds public phare de 250 millions de livres sterling. »

En décembre, Downing Street et le ministère de la Santé ont annoncé un fonds de 250 millions de livres sterling pour stimuler l’utilisation de l’IA dans le NHS en utilisant des systèmes automatisés pour les diagnostics ou l’analyse des données.

En mai, il a été révélé qu’une startup d’intelligence artificielle qui avait été embauchée pour travailler avec Dominic Cummings dans le cadre de la campagne Vote Leave avait remporté au moins sept contrats gouvernementaux d’une valeur de près de 1 million de livres sterling en 18 mois.

Dominic Cummings a été accusé et a accepté en fait qu’il siège au comité consultatif gouvernemental avec le Scientific Advisory Group for Emergencies. ou SAGE.

Cummings a été accusé d’interférer / d’influencer politiquement le résultatde ces réunions.

Castle Barnard s’avère être l’un des principaux centres de recherche et de fabrication de GlaxoSmithKline.

GlaxoSmithKline compte actuellement 24 vaccins produits à son nom, dont trois utilisés contre la grippe.

Dominic Cummings a été vu par des témoins (sur dossier) le 12 avril à Castle Barnard.

Deux jours plus tard, GlaxoSmithKline de Barnard Castle a signé un accord pour développer et fabriquer un vaccin Covid-19 avec Sanofi de France.

Coïncidence?

Plus à partir de l’ancien ambassadeur britannique Craig Murray:

«En 2012, GlaxoSmithKline a été condamné à une amende de 3 milliards de dollars pour fraude, surfacturation et fausses déclarations concernant des médicaments aux États-Unis d’Amérique. En 2016, GlaxoSmithKline a été condamné à une amende de 37,6 millions de livres sterling au Royaume-Uni pour avoir corrompu des sociétés afin qu’elles ne produisent pas de copies génériques de leurs médicaments non brevetés, ce qui a entraîné une surcharge du NHS. Malgré les amendes, ces fraudes étaient encore massivement rentables pour GlaxoSmithKline. Et ce qui est particulièrement intéressant aujourd’hui, c’est qu’elle poursuit ses activités à partir de sa base de fabrication et de recherche massive à Barnard Castle, dans le comté de Durham. Le 12 avril, Dominic Cummings a été vu à Castle Barnard pendant le verrouillage. Deux jours plus tard, GlaxoSmithKline de Barnard Castle a signé un accord pour développer et fabriquer un vaccin Covid-19 avec Sanofi de France. Bien sûr, cela pourrait être une coïncidence. Enfant, j’habitais à Peterlee et je sais que les familles peuvent aller au château de Barnard juste pour se détendre. Même quand c’est illégal. Mais GlaxoSmithKline Barnard Castle a travaillé 24/7 pendant la crise des coronavirus, y compris les week-ends. Ça marchait. Le refus extraordinaire du gouvernement de confirmer ou de refuser la visite de Cummings au château de Barnard semble peu logique s’il s’y rendait pour une promenade. Mais s’il discutait sûrement des affaires de vaccins Covid-19 au nom du gouvernement, cela répondrait à toutes les critiques de son voyage, n’est-ce pas? Ils voudraient le faire sortir des collines? Je veux dire le contraire, vous devrez proposer une théorie de conspiration folle. Il faudrait croire qu’une activité criminelle pourrait se reproduire impliquant GlaxoSmithKline du type de celle qui pourrait entraîner des amendes de 37,6 millions de livres sterling pour surcharge du NHS, ou de trois milliards de dollars pour des réclamations médicales frauduleuses aux États-Unis d’Amérique. Personne sain d’esprit ne croit ce genre de chose, n’est-ce pas?»

Souhaitez-vous conduire 30 miles juste pour une promenade, surtout au milieu d’une pandémie et plus encore compte tenu des règles de verrouillage?

Un témoin oculaire de Barnard Castle, à une trentaine de kilomètres de Durham, a déclaré avoir vu Dominic Cummings. Divers rapports de journaux locaux confirment que d’autres résidents disent la même chose – c’était presque comme si Cummings voulait être vu en train de marcher dans les espaces publics – car conduisant spécifiquement à une installation pharmaceutique qui recherche et fabrique des vaccins contre la grippe au milieu d’une pandémie mortelle – pourrait bien être vu comme quelque chose de plus qu’un peu louche.

Sans conclure davantage sur les motifs de Dominic Cummings de visiter le château de Barnard – je vous laisse réfléchir à cette histoire.

