REGARDEZ: rencontrez Bill Gates, le rapport détaillé de Corbett

Par Corbett Corbett – À l’origine chez OffGuardian – Publié le 27 mai 2020 FRN

Il ne fait aucun doute que Bill Gates a porté de nombreux chapeaux au cours de son remarquable voyage depuis ses débuts en tant que fils privilégié d’un couple puissant de la région de Seattle jusqu’à son statut actuel en tant que l’une des personnes les plus riches et les plus influentes de la planète.

Mais, comme nous l’avons vu dans notre exploration de la montée de Gates en tant que tsar de la santé mondiale non élu et défenseur du contrôle de la population, la question de savoir qui est vraiment Bill Gates n’est pas une simple quête philosophique. Aujourd’hui, nous tenterons de répondre à cette question en examinant les motifs, l’idéologie et les liens de cet homme qui a joué un rôle si important dans la formation du monde post-coronavirus.