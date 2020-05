Une trouvaille en or ou une hérésie ? Lisez : Échec de la prise de pouvoir COVID-19 de la mafia de Khazarian, Bill Gates est maintenant un homme mort qui marche

La prise de pouvoir de la mafia khazare à l’aide d’une fausse pandémie de COVID 19 a échoué de manière spectaculaire et maintenant le retour sur investissement commence, selon des sources du Pentagone et de la société secrète asiatique. Les chapeaux blancs ont commencé une offensive immédiate en tuant le chef militaire jésuite et le pape noir Adolfo Nicolas, selon des sources de la White Dragon Society. La mort de Nicolas a ouvert la voie à la libération du Japon. Elle est suivie de la libération de l’Allemagne. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de libérer les États-Unis d’Amérique et donc la planète Terre.

Commençons par la mort le 20 mai du Pape Noir. Nicolas, bien que soi-disant un gars sympa, était à la tête d’une organisation qui a planifié et mené l’attentat de 2011 à Fukushima contre le Japon. Bien que son prédécesseur Peter Hans Kolvenbach était en charge de cette opération, Nicolas a manqué, de présenter ses excuses et réparer ce crime de guerre.

Sa mort a ouvert la voie à un changement de régime au Japon car il était le commandant en chef du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) qui dirige réellement ce pays. Le lendemain de la mort de Nicolas, Hiromu Kurokawa, le chef du parquet de Tokyo, a été contraint de démissionner suite à un «scandale des jeux de hasard». https://sputniknews.com/asia/202005211079375994-tokyos-top-prosecutor-quits-over-gambling-scandal—reports/

Ensuite, 662 avocats et universitaires ont déposé une plainte pénale contre le Premier ministre Shinzo Abe auprès du parquet du district de Tokyo. http://www.asahi.com/ajw/articles/13392161

De plus, Nicolas étant retiré, la voie a finalement été ouverte pour déposer la plainte pénale suivante concernant Fukushima auprès de la Cour pénale internationale:

« Chers Messieurs, Le 11 mars 2011, le Japon a été attaqué au moyen de bombes nucléaires percées dans les fonds marins au large de Fukushima au Japon, faisant au moins 15 899 morts. Nous avons plusieurs témoins de cet acte de terrorisme. Ceux-ci inclus: L’agent australien de l’ANSUS Sasha Zaric, un lanceur d’alerte impliqué dans la contrebande de l’appareil nucléaire de 500 kilotonnes utilisé lors de l’attaque. Un membre des forces d’autodéfense japonaises qui a participé à l’opération technique de division de l’arme nucléaire en 5 petits appareils qui ont été forés dans les fonds marins par le navire de forage en haute mer Chikyu. Il est actuellement en garde à vue mais sera mis à disposition pour jugement. Un autre témoin est Naoto Kan qui était Premier ministre du Japon au moment de l’attaque. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé Kan de nouvelles attaques le lendemain du 11 mars 2011, à moins que le Japon ne remette ses avoirs en devises à la mafia khazare. La NSA et les forces d’autodéfense japonaises ont des enregistrements de cette conversation. Le Premier ministre australien Kevin Rudd peut également témoigner qu’il a été démis de ses fonctions par des agents du Federal Reserve Board des États-Unis d’Amérique lorsqu’il a tenté de mettre en garde contre l’attaque imminente contre le Japon. De nombreux autres témoins peuvent prouver hors de tout doute que le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima sont le résultat d’une attaque délibérée. Nous pouvons également prouver que les individus suivants ont été impliqués dans l’attaque (certains d’entre eux sont décédés): Peter Hans Kolvenbach, ancien chef de la Compagnie de Jésus. Kolvenbach a été enregistré par la NSA comme revendiquant le mérite de l’attaque. Benjamin Netanyahu, Premier ministre d’Israël. Netanyahu, comme mentionné ci-dessus, a également été enregistré comme revendiquant la responsabilité de l’attaque. Leo Zagami. Zagami a menacé que l’attaque aurait lieu dans un livre publié au Japon avant le 11 mars 2011. La société de sécurité israélienne Magna BSP, qui a installé une petite arme nucléaire dans la centrale nucléaire de Fukushima, qui devait coïncider avec l’attaque par arme nucléaire sous-marine. Le gouverneur de Fukushima de l’époque fait partie des nombreuses personnes qui peuvent témoigner de leur implication. De nombreuses autres personnes et organisations ont été impliquées dans cette attaque, mais nous pensons que les informations ci-dessus sont suffisantes pour mener à une enquête préliminaire. Si la CPI n’agit pas sur cette question, la White Dragon Society traquera et tuera tous les fonctionnaires de justice impliqués dans la décision de dissimuler ce crime de guerre massif.»

Le président actuel de la CPI est Chile Eboe-Osuji. Si Osuji et les deux autres juges de haut rang ne parviennent pas à porter plainte pour crimes de guerre liés à Fukushima, ils, en tant que chefs de la prétendue plus haute organisation judiciaire de la planète, seront coupables de dissimulation de crimes de guerre. Les criminels de guerre sont soumis à une justice militaire sommaire, c’est-à-dire à la peine de mort. Il est temps que la CPI montre qu’elle est plus qu’une simple institution occidentale qui ne peut que poursuivre les dictateurs du tiers-monde en étain. Faites votre vérification des juges, c’est réel: Do or Die (Faites ou Mourez)!

Ce n’est que le début de la contre-offensive. Maintenant, regardez ce que réserve le meurtrier de masse Bill Gates et ses collègues criminels du cartel médical. Voici une photo célèbre de Bill Gates lorsqu’il a été arrêté dans sa jeunesse.

L’histoire officielle est qu’il a été arrêté pour une infraction à la circulation. Cependant, des sources de la CIA disent: «La véritable accusation était…

Le reste de cet article est uniquement disponible pour les membres de BenjaminFulford.net

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour créer un compte.

Benjamin Fulford

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Benjamin Fulford