COVID fabriqué dans un Laboratoire! Les ex-sceptiques l’admettent en raison de l’accumulation de preuves

Par Kevin Barrett, rédacteur en chef de Veterans Today

L’aile mondialiste dominante (anti-Trump) des médias grand public (MSM) continue de s’engager dans une opération de dissimulation et de propagande massive visant à dissimuler la preuve que COVID-19 a été fabriqué dans un laboratoire de guerre en manipulant des germes. Si vous recevez vos nouvelles de NYT / WaPo / CNN / MSNBC / Telegraph / Guardian, vous ne connaîtrez même jamais le débat scientifique animé – qui a récemment été gagné par ceux qui plaident pour l’origine artificielle du COVID.

Pendant ce temps, l’aile pseudo-nationaliste pro-Trump colporte un autre mensonge: le COVID a été fabriqué et déclenché, accidentellement ou délibérément, par le gouvernement chinois. Le puissant « blâmer la Chine » Wurlitzer joue de plus en plus fort alors que les preuves scientifiques accumulées prouvent que COVID est une pandémie fabriquée.

Les deux ailes du MSM sont détenues et exploitées par la même cabale bancaire internationale basée en Occident, le principal suspect dans le cas du coronavirus. Les motifs de la cabale – la guerre 4G / 5G contre la Chine (et l’Iran), le dépeuplement et l’élimination des «mangeurs inutiles», la liquidation de la dette, le transfert de richesse aux super-riches – ne sont que trop évidents.

Les médias occidentaux appartenant aux Banksters ont obscurci le débat scientifique et politique animé sur l’arme biologique des coronavirus. Mais en dehors de l’Occident verrouillé mentalement et détenu à 100% par des banques, les gens ont plus de liberté pour penser et s’informer.

Il y a moins de deux mois, le chercheur jordanien sur les cellules souches, le Dr Adeeb Al-Zoubi, est apparu dans l’émission de télévision la plus populaire du monde arabe et s’est opposé à l’hypothèse selon laquelle COVID-19 a été fabriqué dans un laboratoire. Mardi, il est retourné à The Opposite Direction pour expliquer pourquoi l’accumulation de preuves, y compris des études récentes à Hong Kong et en Australie, l’a convaincu qu’il avait tort et qu’en fait COVID-19 doit être le produit d’une manipulation humaine. Il dit que d’autres experts se tournent également vers la vue «origine artificielle». Selon la rédaction de l’émission:

«Des experts scientifiques et médicaux du monde entier débattent de l’origine du coronavirus: était-il naturel ou fabriqué? Adeeb Al-Zoubi, directeur du Centre arabe pour les cellules souches en Jordanie, a inversé son point de vue précédent selon lequel le virus est naturel et se propage sans intervention humaine – une erreur basée sur les informations dont il disposait à l’époque. Il dit maintenant dans l’épisode 5/26/2020 du programme « Direction opposée » que, grâce aux progrès de la recherche sur le coronavirus, il comprend que le virus n’est pas apparu naturellement, mais plutôt à cause d’une modification humaine.»

Sommes-nous toujours autorisés à avoir ce genre de débat aux États-Unis d’Amérique? Découvrez le dimanche 31 mai prochain lors du webinaire interactif:

Covid-19 – Un nouveau faux drapeau de style 9/11?

Programme

Biographie Kevin Barrett Dr Kevin Barrett, Ph.D. L’arabiste-islamologue est l’un des critiques les plus connus des États-Unis de la guerre contre le terrorisme. Il est l’hôte de TRUTH JIHAD RADIO; une émission de radio hebdomadaire sur la conduite difficile financée par les dons des auditeurs sur Patreon.com et FALSE FLAG WEEKLY NEWS (FFWN); une émission audio-vidéo produite par Tony Hall, Allan Reese et Kevin lui-même. FFWN est financé par FundRazr. Il est également apparu à plusieurs reprises sur Fox, CNN, PBS et d’autres médias, et a inspiré des reportages et des éditoriaux dans le New York Times, le Christian Science Monitor, le Chicago Tribune et d’autres publications de premier plan. Le Dr Barrett a enseigné dans des collèges et universités à San Francisco, Paris et Wisconsin; où il s’est présenté au Congrès en 2008. Il travaille actuellement comme organisateur, auteur et animateur de radio à but non lucratif. http://www.truthjihad.com véritéjihad@gmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY