HORREUR: Nous avons vendu des pièces de bébé avortées – Les directeurs de la planification familiale reconnaissent le trafic d’organes sous serment

PAR CHERYL SULLENGER pour LifeNews



Seize extraits non scellés de témoignages vidéo sous serment de dirigeants de Planned Parenthood ont été publiés hier par le Center for Medical Progress (CMP), qui montre dans leurs propres mots que Planned Parenthood a été impliquée dans l’obtention de «dons» d’organes de tissus fœtaux de femmes ayant avorté, seulement de le vendre illégalement à des sociétés d’approvisionnement en organes intermédiaires à but lucratif.

Le témoignage vidéo a été présenté au tribunal lors d’un procès l’automne dernier dans une affaire* intentée par Planned Parenthood contre les membres du CMP qui étaient impliqués dans l’enquête secrète sur la vente par Planned Parenthood de pièces de bébé avortées à but lucratif. Parmi les accusés figurait Troy Newman, président d’Operation Rescue, qui était membre du conseil d’administration du CMP au moment de l’enquête.

«Depuis le début, nous avons été empêchés de discuter de preuves incriminant Planned Parenthood, en raison d’un bâillon émis par le tribunal. Cela n’a permis qu’au faux récit de Planned Parenthood de toucher le public», a déclaré Troy Newman. « En fait, la vérité sur le commerce illégal de parties du corps de bébé de Planned Parenthood a été supprimée pendant vingt ans, depuis que Mark Crutcher de Life Dynamics, Inc. a mené la première enquête sur ce sujet en 2000. Maintenant, avec le descellement de ce témoignage et d’autres preuves, la vérité est enfin dite. »

Un échange particulièrement incriminant a eu lieu lors du témoignage vidéo de Tram Nguyen, administrateur du centre d’avortement pour Planned Parenthood Gulf Coast (PPGC). L’avocat de la défense lui a posé des questions sur un courrier électronique entre elle et le directeur régional des services médicaux et chirurgicaux de PPGC.

Nguyen a convenu dans cet échange de courrier électronique qu’elle voulait aller de l’avant avec un contrat ci-joint qui aurait payé à PPGC 750,00 $ par foie fœtal et 1600 $ par paire foie / thymus fœtal.

Planned Parenthood a publiquement menti au Congrès et aux médias depuis 2015, en leur disant qu’ils avaient «repoussé» ce contrat.

SIGNEZ LA PÉTITION: Arrêtez l’infanticide! Arrêtez les avortements jusqu’à la naissance!

Et ce n’était pas le seul contrat sur lequel Planned Parenthood a menti. Tout en affirmant publiquement qu’elle n’avait reçu que des remboursements pour les coûts élevés, Planned Parenthood récoltait en fait de beaux bénéfices dans un certain nombre de ses centres d’avortement, comme le prouvent d’autres preuves récemment publiées.

Le mois dernier, des factures nouvellement scellées indiquaient une facturation détaillée des restes de bébés avortés de neuf centres d’avortement gérés par Planned Parenthood Mar Monte, une filiale de Californie totalisant près de 25 000 $ sur trois mois seulement. Des neuf établissements, la clinique de planification familiale de San Jose était de loin la plus rentable, ramassant 8 205 $ pour un total de 157 échantillons étiquetés «POC» ou «produits de conception».

En décembre 2017, deux sociétés californiennes, DV Biologics et DaVinci Biosciences, ont reconnu leur culpabilité et accepté de payer près de 8 millions de dollars pour régler une affaire civile intentée par le bureau du procureur du comté d’Orange pour trafic illégal de tissus et d’organes de bébé avortés et les organes achetés exclusivement auprès des installations d’avortement. de Southern California Planned Parenthood. Les deux sociétés ont également été sommées de fermer, mais dans une erreur judiciaire, Planned Parenthood a échappé aux poursuites.

«Pourquoi cet aveu de culpabilité n’a-t-il pas été utilisé contre Planned Parenthood? Parce que son pouvoir politique important sur les politiciens corrompus à presque tous les niveaux de gouvernement a protégé Planned Parenthood des conséquences pendant des décennies», a déclaré Newman. «Cette corruption politique doit être dénoncée et éliminée.»

Les accusés du CMP ont perdu le procès où le témoignage vidéo a été présenté et ont été condamnés à payer un jugement combiné totalisant des millions de dollars à Planned Parenthood – tous pour avoir osé exposer leur conduite criminelle. Les avocats de Newman auprès de l’American Center for Law and Justice demandent maintenant un nouveau procès.

Pendant ce temps, des renvois au criminel émis par le House Select Investigative Panel on Infant Lives et le Sénat Judiciary Committee en 2016, ont ouvert une enquête du FBI qui traîne sans solution. Les sénateurs Lindsey Graham et Chuck Grassley ont envoyé une lettre au procureur général William Barr le 18 juin 2019, demandant une mise à jour sur les progrès de l’enquête, mais il n’y a jamais eu de réponse publique.

«Le fait de monter des preuves publiques, qui ont été scellées jusqu’à présent, montre clairement que Planned Parenthood a enfreint la loi. La vérité ne peut plus être cachée ou niée», a déclaré Newman. «J’appelle le ministère de la Justice à terminer son enquête sur le trafic illégal de Planned Parenthood de pièces de bébé avortées et de mentir au Congrès. Planned Parenthood doit être tenue responsable de sa conduite criminelle.»

En plus du témoignage de Tram Nguyen, les vidéos récemment diffusées montrent des extraits des témoignages des témoins suivants:

Dre Deborah Nucatola , ancienne directrice principale des services médicaux, Planned Parenthood Federation of America (PPFA).

, ancienne directrice principale des services médicaux, Planned Parenthood Federation of America (PPFA). Dre Mary Gatter , ancienne présidente du conseil du directeur médical, PPFA.

, ancienne présidente du conseil du directeur médical, PPFA. Dorothy Furgerson , ancien médecin-chef, Planned Parenthood Mar Monte.

, ancien médecin-chef, Planned Parenthood Mar Monte. Linda Tracy, Advanced Bioscience Resources, qui a fourni des témoignages de tiers sur les contrats de Planned Parenthood.

Ces vidéos peuvent être visionnées ici.

LifeNews.com Remarque: Cheryl Sullenger est une chef de file de l’opération Rescue.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ