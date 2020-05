MERKEL DÉFAITE? L’économie allemande devrait diminuer de près de 10% en raison du verrouillage

BERLIN – La plus grande économie de l’Union européenne, l’Allemagne, devrait diminuer d’au moins 9,3% en 2020, selon le scénario le plus probable décrit par l’un des plus grands groupes de réflexion économiques du pays, l’Institut Ifo. L’institut basé à Munich a présenté jeudi trois scénarios possibles dans sa dernière mise à jour des prévisions économiques. Un tel rapport est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur Merkel et son parti, qui a déjà perdu de sa popularité sur un certain nombre de questions auparavant indépendantes.

D’après une enquête menée auprès des entreprises en mai, il pourrait leur falloir neuf mois en moyenne pour revenir à la normale après les sévères fermetures du deuxième trimestre. Dans ce cas, l’économie pourrait se contracter de 6,6% cette année, puis se remettre de ce niveau de 10,2% l’année prochaine, a indiqué RT. Cependant, il s’agit du meilleur scénario qui ne prend pas en compte les éventuels problèmes pouvant survenir d’ici la fin de l’année.

Cependant, la reprise la plus défavorable prendrait beaucoup plus de temps, jusqu’à 16 mois, avec une baisse de la production économique d’au moins 9,3% cette année. Selon ce scénario, la croissance de l’année prochaine ne compensera que légèrement les pertes, et la reprise s’étendra alors bien en 2022.

Le retour à la normale le plus rapide possible se ferait après cinq mois en moyenne, ce qui entraînerait une baisse de 3,9% de la production économique, ce qui est hautement improbable. Même les prévisions moyennes de l’Institut Ifo montrent que la crise des coronavirus pourrait plonger l’Allemagne dans la récession la plus profonde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les projections du groupe de réflexion ne sont pas beaucoup plus sombres que les perspectives du ministère allemand de l’économie, qui prédit que l’économie allemande plongera très probablement dans une récession. La récession devrait atteindre 6,3% en 2020. Le blocage du COVID-19 a déjà stoppé la croissance économique du pays pendant une décennie.

Au cours des trois premiers mois de cette année, l’économie du pays a diminué de quelque 2,2% par rapport au dernier trimestre de 2019. Il s’agissait de la deuxième contraction trimestrielle, ce qui signifie que l’économie allemande est déjà tombée en récession sur le plan technique. Le pire des cas ne prend pas en compte une éventuelle deuxième vague de verrouillage de COVID-19 qui pourrait se produire au cours de l’automne de cette année.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ